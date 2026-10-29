Venezuela

Delcy Rodríguez ordenó a la Cancillería iniciar el proceso para recuperar el oro venezolano retenido en Inglaterra

La presidenta encargada instó a dos organismos estatales a activar acciones ante el banco británico para lograr el traslado de los activos, pese a las restricciones vigentes sobre bienes externos del país

Delcy Rodríguez pidió a la Cancillería empezar con el proceso de recuperación del oro retenido en Inglaterra (REUTERS/Remo Casilli/Archivo)
Delcy Rodríguez pidió a la Cancillería empezar con el proceso de recuperación del oro retenido en Inglaterra (REUTERS/Remo Casilli/Archivo)
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La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ordenó este miércoles a la Cancillería y a la Procuraduría General iniciar gestiones para recuperar las reservas de oro venezolanas retenidas en el Banco de Inglaterra, valoradas en unos USD 2.000 millones.

“No voy a dejar de exigir al Banco de Inglaterra el regreso de nuestro oro. Ya basta de excusas. Hubo un acuerdo”, afirmó Rodríguez durante una reunión del Consejo de vicepresidentes y ministros, transmitida por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), en relación a lo acordado tras la primera mesa de diálogo hacia una transición democrática entre el Gobierno chavista y la oposición respaldada por Estados Unidos.

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La funcionaria sostuvo que no existen motivos para que los recursos permanezcan bajo custodia de la entidad británica. “No hay excusas” para que el oro continúe en el Banco de Inglaterra, señaló. “Ya basta del robo de nuestros recursos, del robo de nuestro oro”, insistió la presidenta encargada.

Rodríguez ya había enviado en julio una carta al rey Carlos III para solicitar la liberación de las reservas. El objetivo era disponer de esos fondos ante la emergencia que dejaron los terremotos del 24 de junio en Venezuela.

Vista desde un dron del edificio del Banco de Inglaterra en Londres, Gran Bretaña (REUTERS/Yann Tessier/Archivo)
Vista desde un dron del edificio del Banco de Inglaterra en Londres, Gran Bretaña (REUTERS/Yann Tessier/Archivo)

El reclamo se vincula con el acuerdo alcanzado en agosto, durante el primer ciclo de conversaciones entre el chavismo y un sector de la oposición, para avanzar en la recuperación de los activos de reserva internacional. El alivio de sanciones dispuesto por Estados Unidos no eliminó las restricciones sobre parte de los bienes venezolanos en el exterior. Entre ellos figuran las reservas de oro bajo custodia del Banco de Inglaterra.

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“Lo que hemos visto en los últimos años es lo que en Venezuela llamamos una burla, pero es una burla que busca apropiarse ilegalmente de estos recursos. Ese oro forma parte de las reservas del banco central”, subrayó Rodríguez.

El 21 de octubre, el chavismo y el sector opositor que participa del diálogo pactaron la creación de una comisión paritaria para realizar gestiones ante instituciones del Reino Unido con el fin de recuperar el oro. Las partes prevén destinar los recursos a la asistencia de la población afectada por el doble terremoto del 24 de junio y a la recuperación de los servicios públicos.

El presidente del Parlamento y jefe de la delegación chavista, Jorge Rodríguez, leyó el texto del acuerdo, que plantea “reiterar ante las instituciones competentes del Reino Unido, la necesidad y urgencia de recuperar los activos de reserva internacional de Venezuela depositados en el Banco de Inglaterra”.

Una mujer camina frente al Banco de Inglaterra en Londres, Gran Bretaña, el 1 de abril de 2026 (REUTERS/Hannah McKay)
Una mujer camina frente al Banco de Inglaterra en Londres, Gran Bretaña, el 1 de abril de 2026 (REUTERS/Hannah McKay)

La jefa de la delegación opositora, Dinorah Figuera, indicó entonces que su comisión mantuvo conversaciones con representantes británicos para concretar la transferencia de los recursos que quedaron bajo control de la oposición en 2019, en medio de la crisis política vinculada con el cuestionamiento al mandato del ex dictador venezolano Nicolás Maduro tras unas elecciones presidenciales con denuncias de fraude.

Figuera sostuvo además que el oro venezolano retenido en el Banco de Inglaterra ahora vale el doble que en 2019.

En el documento final, las partes establecieron como prioridad la “recuperación económica nacional” y ratificaron “la determinación de unir esfuerzos, para promover condiciones que garanticen los derechos, la libertad e independencia para la prosperidad económica” del país. El texto incluyó como objetivos el desarrollo y ejercicio de derechos sociales vinculados con la salud, la alimentación, la educación, los ingresos de los trabajadores y los servicios públicos.

Londres y Caracas iniciaron en septiembre un acercamiento diplomático y anunciaron que designarían embajadores para sus respectivas misiones. Hasta ese momento, ambas representaciones diplomáticas estaban a cargo de encargados de negocios.

(Con información de EFE)

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