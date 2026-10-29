Venezuela

Activistas exigieron elecciones presidenciales y un indulto masivo para presos políticos en Venezuela

José Patines, líder de la Coalición Sindical Nacional, afirmó que Delcy Rodríguez ocupa el cargo de presidenta encargada de manera ilegítima

Carlos Salazar y José Patines de la Coalición Sindical
Carlos Salazar y José Patines de la Coalición Sindical
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Activistas de derechos humanos y sindicalistas de Venezuela exigieron este miércoles elecciones presidenciales y un indulto masivo para presos políticos durante una manifestación en Caracas que se dirigía al Palacio de Miraflores, sede del Ejecutivo, pero una barrera policial impidió su avance.

José Patines, líder de la Coalición Sindical Nacional, afirmó que Delcy Rodríguez ocupa el cargo de presidenta encargada de manera ilegítima y apostó por la pronta celebración de unas presidenciales, algo que se va a concretar -según dijo- cuando Dinorah Figuera, la jefa de la delegación opositora en el diálogo con el chavismo, “entregue un cronograma electoral”.

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Por su parte, el abogado y defensor de derechos humanos Eduardo Torres lamentó que la policía impidiera el avance de la marcha, aunque esta vez los manifestantes lograron llegar hasta los alrededores del palacio presidencial tras un forcejeo con la Policía.

Torres añadió que familiares y ONG mantendrán la exigencia de un “indulto general y masivo” para los presos políticos.

La ONG Foro Penal, dedicada a la defensa de los presos políticos, contabiliza en Venezuela 322 personas arrestadas, mientras el Gobierno asegura que están en prisión porque cometieron delitos, una afirmación que rechazan varias organizaciones y partidos de la oposición.

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La mayor coalición opositora, agrupada en Plataforma Unitaria Democrática (PUD), exigió el pasado 18 de octubre la liberación de los presos políticos y la celebración de unas presidenciales como parte de un acuerdo nacional que busca una transición en Venezuela.

Delcy Rodríguez defiende que las elecciones sirvan para "resolver problemas y no para convertirse en uno"
Delcy Rodríguez defiende que las elecciones sirvan para "resolver problemas y no para convertirse en uno"

La propuesta de la PUD se realizó en un momento en el que el chavismo y un sector de la oposición mantienen un diálogo que cuenta con el respaldo de Estados Unidos, pero en el que no participan directamente los líderes opositores María Corina Machado ni Edmundo González Urrutia.

Machado reapareció el domingo en Venezuela después de varios intentos frustrados para ingresar al país y encabezó una caravana de vehículos desde el estado Lara (oeste) hasta Caracas.

En el camino, fue recibida por miles de seguidores que salieron a las calles a darle la bienvenida entre gritos de “libertad” y el reclamo de elecciones presidenciales para el próximo año.

Por su parte, el Frente Nacional de Abogados de Venezuela propuso este miércoles la creación de una junta de gobierno provisional, instalada por “civiles y militares leales a la Constitución”, para “tomar las riendas de la nación” y convocar a un proceso electoral.

En una concentración en los alrededores del Palacio de Miraflores, sede del Ejecutivo, el presidente de la gremial, Noé Mujica, llamó a la Fuerza Armada, a todos los cuerpos de la Policía Nacional y al Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) a permitir que se celebren unas elecciones.

“Abran el paso para que la sociedad civil pueda organizar una junta de gobierno, tomar las riendas de la nación y convocar a un proceso electoral transparente, limpio, sin trampas, creíble ante la opinión pública nacional e internacional, y sea posible un cambio en Venezuela”, manifestó Mujica.

Tras la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos en enero, organizaciones no gubernamentales, activistas y partidos opositores han exigido la convocatoria para la celebración de unas elecciones presidenciales.

La mayor coalición opositora, agrupada en Plataforma Unitaria Democrática (PUD), exigió el pasado 18 de octubre la celebración de unas presidenciales como parte de un acuerdo nacional que busca una transición en Venezuela.

La propuesta de la PUD se realizó en un momento en el que el chavismo y un sector de la oposición mantienen un diálogo que cuenta con el respaldo de Estados Unidos, pero en el que no participan directamente los líderes opositores María Corina Machado ni Edmundo González Urrutia.

La líder de la oposición venezolana María Corina Machado ondea una bandera de Venezuela mientras saluda a sus seguidores a su llegada a Caracas tras viajar por carretera desde Barquisimeto, donde hizo su primera aparición pública tras su regreso al país después de casi un año en el extranjero, en Caracas, Venezuela, el 25 de octubre de 2026. REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria
La líder de la oposición venezolana María Corina Machado ondea una bandera de Venezuela mientras saluda a sus seguidores a su llegada a Caracas tras viajar por carretera desde Barquisimeto, donde hizo su primera aparición pública tras su regreso al país después de casi un año en el extranjero, en Caracas, Venezuela, el 25 de octubre de 2026. REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria

Machado reapareció el domingo en Venezuela después de varios intentos frustrados para ingresar al país y encabezó una caravana de vehículos desde el estado Lara (oeste) hasta Caracas.

El martes, la PUD dijo que espera que Machado pueda ejercer todos sus derechos políticos y ciudadanos tras volver a Venezuela, donde la Contraloría General mantiene una inhabilitación en su contra, y ratificó que será la candidata presidencial del bloque opositor en unos eventuales comicios.

(Con información de EFE)

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