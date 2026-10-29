Venezuela

Venezuela recibió las cartas credenciales de los embajadores de la Unión Europea, Suiza, Egipto y Vietnam

El acto se realizó este miércoles en el Palacio de Miraflores con representantes del bloque y los países. La presidenta encargada Delcy Rodríguez había adelantado en septiembre sobre la negociación de más de 30 acuerdos de cooperación

Presidenta Delcy Rodríguez recibió las cartas credenciales del embajador de la Confederación Suiza, Martin Maier (@Cancilleria_ve)
Presidenta Delcy Rodríguez recibió las cartas credenciales del embajador de la Confederación Suiza, Martin Maier (@Cancilleria_ve)
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La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, recibió el miércoles las cartas credenciales de los nuevos embajadores de la Unión Europea, Suiza, Egipto y Vietnam ante el país, durante un acto en el Palacio de Miraflores, en Caracas.

El nuevo representante del bloque europeo es el francés Gilles Bertrand. También presentaron sus credenciales Haithan Mohamed Hosni, por Egipto; Martin Maier, por Suiza; y Vo Tuan Ngoc, por Vietnam, informó el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV). La televisora difundió imágenes de los encuentros de los diplomáticos con Rodríguez, sin declaraciones públicas de los asistentes.

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Bertrand llegó a Caracas en septiembre para sustituir a la española María Antonia Calvo al frente de la delegación de la Unión Europea en Venezuela. Antes de asumir el cargo, fue embajador comunitario en Colombia entre 2021 y 2025.

El 6 de octubre, el Parlamento venezolano, controlado por el chavismo, aprobó el nombramiento de Raúl LiCausi como embajador de Venezuela ante la Unión Europea. El diputado chavista Abimelech Méndez sostuvo entonces que la designación abría la posibilidad de construir una relación más “pragmática” con Europa, basada en el respeto, el reconocimiento mutuo y el derecho internacional.

"Hoy tuve el honor de entregar mis cartas credenciales a la Presidenta encargada", escribió en X el embajador de la Unión Europea en Venezuela (@GBertrand_UE)
"Hoy tuve el honor de entregar mis cartas credenciales a la Presidenta encargada", escribió en X el embajador de la Unión Europea en Venezuela (@GBertrand_UE)

La presentación de las credenciales se produjo después de que Rodríguez informara en septiembre sobre la negociación de más de 30 acuerdos de cooperación en áreas como energía, agricultura, telecomunicaciones y cultura.

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En agosto, el Parlamento autorizó a Enrique Ochoa Antich como embajador de Venezuela en Suiza y representante concurrente ante el Principado de Liechtenstein. Ochoa Antich reemplazó a Roy Chaderton Matos, designado en ese puesto en 2021.

Egipto y Venezuela mantienen relaciones diplomáticas desde la década de 1950. En febrero, ambos gobiernos coincidieron en la necesidad de reforzar una “amplia agenda de cooperación” bilateral.

Rodríguez también recibió las Cartas Credenciales del nuevo embajador de la República Árabe de Egipto, Haitham Mohamed Hosni Mohamed Ibrahim (@Cancilleria_ve)
Rodríguez también recibió las Cartas Credenciales del nuevo embajador de la República Árabe de Egipto, Haitham Mohamed Hosni Mohamed Ibrahim (@Cancilleria_ve)

Rodríguez ya había recibido el 4 de febrero, un mes más tarde a la captura del ex dictador Nicolás Maduro, las cartas credenciales de los embajadores de Italia, Qatar y Nicaragua, quienes iniciaron sus funciones diplomáticas tras el evento.

El acto también tuvo lugar en el Palacio de Miraflores, en Caracas. Giovanni Umberto De Vito asumió como embajador de Italia, luego de ejercer desde 2023 como encargado de Negocios; Salman Nabit Mubarak Abdullah representará a Qatar, y Valezka Fiorella López Herrera ocupará la embajada de Nicaragua.

Horas antes, el Parlamento venezolano, bajo control del chavismo, autorizó el nombramiento de María Elena Uzzo como nueva embajadora de Venezuela ante Italia. Uzzo encabezaba hasta ahora la misión diplomática venezolana en ese país europeo.

La decisión ocurrió tres semanas después de que el Gobierno italiano anunciara la designación de un embajador para Caracas. El ministro de Asuntos Exteriores de Italia, Antonio Tajani, explicó el 12 de enero que la medida siguió a la captura de Nicolás Maduro y a la liberación de dos ciudadanos italianos que permanecían como presos políticos en Venezuela. Desde 2019, el máximo representante de Italia en Caracas tenía rango de encargado de Negocios. Tajani habló de un “cambio de rumbo” en el vínculo bilateral luego de la salida del poder de Maduro.

Delcy Rodríguez (d), con el embajador de Italia en Venezuela, Giovanni Umberto De Vito, este martes, en Caracas (EFE)
Delcy Rodríguez (d), con el embajador de Italia en Venezuela, Giovanni Umberto De Vito, este martes, en Caracas (EFE)

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, afirmó que su Gobierno mantendrá una “colaboración constructiva” con Caracas y respaldará el deseo del pueblo venezolano de “libertad, paz y democracia”.

Venezuela y Nicaragua mantienen una alianza política y económica desde el inicio de la revolución bolivariana, en 1999, bajo el liderazgo de Hugo Chávez. En julio de 2024, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo figuró entre los primeros en reconocer la victoria de Maduro en las elecciones presidenciales del 28 de ese mes, cuestionadas por denuncias de fraude.

(Con información de EFE)

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