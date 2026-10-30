Ley de Rescate Económico: el Gobierno De la Espriella propone devolver la totalidad del IVA a 19 millones de colombianos y reducir el gasto del Estado

El vicepresidente José Manuel Restrepo defendió la Ley de Rescate Económico y aseguró que el Gobierno busca evitar un escenario de crisis fiscal y pérdida de empleos (Prosperidad Social)

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El proyecto de Ley de Rescate Económico presentado por el Gobierno nacional combina recortes al gasto público, alivios tributarios para empresas y devoluciones del IVA a hogares de menores ingresos. El Ejecutivo proyecta que las medidas aliviarían la presión sobre las finanzas públicas.

La iniciativa fue radicada ante el Congreso para corregir el desequilibrio fiscal que el Gobierno atribuye a la administración de Gustavo Petro. Según el diagnóstico, el Estado recibe $29 billones al mes, pero gasta más de $40 billones. El servicio de la deuda pasó de $118 billones a $155 billones anuales.

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El ministro de Hacienda, Miguel Gómez, presentó el proyecto de Ley de Rescate Económico junto al vicepresidente José Manuel Restrepo (Cámara de representantes)

El vicepresidente José Manuel Restrepo aseguró que el ajuste debe comenzar por las entidades estatales: “Arreglar hoy es mejor que quebrar mañana. El gobierno anterior nos dejó una bomba de tiempo, y por eso presentamos la Ley de Rescate Económico para salvar a Colombia de la quiebra, de perder 360.000 empleos y de entrar en recesión. El Estado se aprieta el cinturón, aportan más los que más tienen y el que menos tiene, recibirá más”.

El Estado asumiría la mayor parte del ajuste

De acuerdo con las estimaciones oficiales, cerca del 70% del ajuste fiscal recaería sobre el Estado. El proyecto contempla reducir en 50% el gasto destinado a contratos de prestación de servicios y recortar en 20% los recursos de funcionamiento.

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También propone racionalizar las compras, revisar más de 250 transferencias y evaluar 50 fondos estatales que, según el Gobierno, dispersan recursos y propician ineficiencias y riesgos de corrupción. A esto se sumaría la venta de activos públicos improductivos.

Según las proyecciones oficiales, el Estado asumiría cerca del 70% del ajuste mediante recortes en contratos de prestación de servicios, gastos de funcionamiento y transferencias (Presidencia/Cesar Carrión)

Devolución del IVA y aportes de mayores ingresos

Uno de los componentes sociales es la devolución del IVA. Según las proyecciones del Gobierno, 19 millones de personas recibirían la totalidad del impuesto pagado en sus compras, mientras que otros 16,5 millones accederían a una devolución de hasta el 50%. El Ejecutivo calcula que dos de cada tres colombianos mejorarían sus ingresos con el mecanismo.

El Gobierno estima que un hogar de bajos recursos paga unos $138.000 mensuales por este impuesto. Con el nuevo esquema, los hogares beneficiarios recibirían en promedio $231.000 al mes. La devolución se calcularía con base en la factura electrónica y el dinero llegaría a la cuenta del beneficiario en un máximo de quince días. Quienes no tengan una recibirían el pago mediante giro postal.

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Aunque la implementación está prevista para 2028, el Ejecutivo anuncia un desembolso anticipado que llegaría a más tardar el 20 de diciembre de 2027. Quienes reciben actualmente la compensación del IVA conservarían ese apoyo hasta su incorporación al nuevo sistema. La propuesta contempla un monto mínimo para los hogares más vulnerables, incluso cuando no presenten factura.

El Gobierno calcula que 19 millones de personas recibirían la devolución total del IVA y que otros 16,5 millones accederían a un reembolso de hasta el 50% (Prosperidad Social)

“Durante años, los colombianos más pobres han pagado el mismo IVA que los que más tienen. Con la devolución del IVA ese dinero vuelve a su bolsillo, a su nombre y directo a su cuenta”, afirmó el ministro Gómez Martínez.

Los mayores ingresos aportarían a la financiación. Según el proyecto, el 10% de la población con más recursos aportaría el 97% del dinero previsto para atender la crisis fiscal.

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Incentivos para empresas y empleo

La iniciativa incluye cambios tributarios para estimular la inversión. La tarifa del impuesto de renta empresarial bajaría de 35% a 33% en 2027 y llegaría a 31% desde 2028. También se gravarían con IVA las compras en plataformas internacionales de comercio electrónico, sin importar su valor, para proteger a los productores nacionales.

El proyecto propone crear el Ruge, un mecanismo de incentivos para empresas que realicen inversiones y generen empleo en Colombia. Contempla una rebaja de 20% en la tarifa de renta para las compañías que inviertan en 2027 y 2028, y de 26% para las que lo hagan en 2029.

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El presidente defendió la iniciativa como una apuesta para recuperar la economía. “Recibimos una economía al borde del abismo. La vamos a sacar adelante con un Estado que se aprieta primero y que protege a los que menos tienen”, señaló.