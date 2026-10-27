Donald Trump afirmó que Venezuela debería convertirse en el estado número 51 de Estados Unidos

"Hagámoslo el estado 51 y, en vez de un presidente, celebraremos una elección a gobernador", dijo Trump (Reuters)

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Donald Trump aseguró que Venezuela debería convertirse en el estado número 51 de Estados Unidos y elegir a un gobernador en lugar de un presidente, durante un mitin republicano en Corpus Christi, Texas.

El presidente estadounidense lanzó la propuesta este martes ante sus seguidores, en un discurso centrado en la cooperación petrolera entre ambos países y en las inversiones anunciadas para el sector energético venezolano. “Se convertirá en un país próspero y, quién sabe, quizá algún día pronto se convierta en un próspero estado número 51. Es posible. Hagámoslo”, dijo.

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Trump vinculó su planteo con el acuerdo petrolero que su Gobierno alcanzó con Caracas. Según explicó, compañías estadounidenses comenzaron a destinar recursos a Venezuela y el entendimiento permite el envío de crudo hacia refinerías de Texas. “Quiero agradecer a Venezuela, donde nuestra relación se volvió muy, muy buena, excelente”, declaró.

Por su parte, sostuvo que esas inversiones generaron puestos de trabajo en Venezuela y aseguró que el volumen de actividad petrolera cambió las perspectivas económicas del país. “Miles y miles de millones de dólares están siendo invertidos ahora por las mayores compañías petroleras”, dijo ante el público reunido en Corpus Christi.

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Durante el discurso, Trump agradeció al Gobierno venezolano por la firma de un acuerdo con North American Blue Energy Partners, conocida como NABEP. El convenio otorgó a la compañía concesiones sobre 17 yacimientos petroleros de Venezuela. El Pentágono posee una participación del 35 % en la empresa matriz de NABEP.

Además, remarcó que las empresas involucradas procedían de Texas y de otros países, aunque colocó el foco en el acceso estadounidense al petróleo venezolano. “Estamos extrayendo mucho petróleo para nosotros, muchísimo”, expresó.

Trump brindó un discurso durante un mitin en Corpus Christi, en apoyo a los candidatos republicanos a las elecciones de medio mandato (Reuters)

El presidente informó durante la jornada que Venezuela envió un primer cargamento de 1 millón de barriles de petróleo sin costo para Estados Unidos, dentro del acuerdo entre ambos gobiernos. “Esta victoria histórica nos da control sobre una parte masiva del suministro mundial de petróleo”, sostuvo Trump al referirse a la llegada del cargamento.

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La propuesta no fue la primera formulada por Trump sobre ese asunto. Durante el año, el mandatario ya dijo que consideraba seriamente la posibilidad de que Venezuela se convirtiera en un estado estadounidense.

Luego del mitin, Trump tenía previsto visitar junto a Marco Rubio, secretario de Estado, un buque cargado con petróleo venezolano que atracó en Texas. Un funcionario del Departamento de Estado indicó que Rubio viajó con el presidente en su función de asesor de seguridad nacional.

“Necesita tiempo con el presidente para tratar todo tipo de asuntos”, explicó el funcionario sobre la presencia de Rubio en el viaje. El cargamento venezolano quedó destinado a las refinerías de Texas, mientras Trump volvió a presentar la cooperación petrolera como el eje de su relación con Caracas.

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(Con información de Anadolu, EFE y Fox News)