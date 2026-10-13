Venezuela

El Ejército corta la reincorporación anual de oficiales de cinco promociones y retira a 88 oficiales

En los componentes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana ponen fin a las prórrogas de oficiales que habían sido reincorporados. El impacto económico detrás de las bajas de una general de brigada, 84 coroneles y tres sargentos de cinco promociones que dejarán el servicio activo

Un hombre con uniforme militar, gorra y anteojos habla frente a un micrófono en un podio transparente
El Mayor General Pedro Esteban González Ovalles, Comandante General del Ejército
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El Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Ipsfanb) cambia la situación administrativa de 88 integrantes del Ejército cuya reincorporación había vencido el 30 de junio de 2026, de acuerdo con una comunicación fechada el 3 de septiembre. El grupo está integrado por una general de brigada, 84 coroneles y tres sargentos.

En el oficio, el presidente del instituto, general de división César Augusto Febres Cabello, solicitó al comandante general del Ejército, mayor general Pedro Esteban González Ovalles, la remisión de los expedientes correspondientes. La comunicación incluyó una lista con los 88 nombres. Medidas similares se produjeron en la Aviación, la Guardia Nacional y la Armada.

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Los oficiales pertenecen a las promociones de 1994, 1995, 1996, 1997 y 1998. Ya habían pasado a retiro por alcanzar el tiempo máximo de permanencia en sus grados sin ascender, pero posteriormente fueron reincorporados y su condición de activos se renovaba cada año.

Esta vez, las autoridades decidieron no extender las reincorporaciones. La medida ha generado malestar entre algunos de los afectados, quienes deberán abandonar la institución castrense.

El peso económico

Primer plano de una mujer militar con uniforme de gala y gorra con escudo, frente a un micrófono de TV FANB en una explanada
La general de Brigada (Ej) Rosalbina Teresa de Jesús Hurtado Ruiz

Un oficial, en conversación con Infobae, explicó que el principal incentivo para permanecer en servicio activo es económico. Aseguró que los militares activos reciben un bono de corresponsabilidad de entre 400 y 600 dólares, beneficio que desaparece cuando pasan a retiro.

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Según su versión, un militar percibe alrededor de 240 dólares: 40 por concepto de alimentación y 200 de salario integral. Añadió que el sueldo base es de 130 bolívares y que la remuneración mensual de un general no alcanza los 900 bolívares.

El oficial sostuvo además que quienes salieron de baja en julio recibieron un pago extraordinario por “servicios a la patria”: el equivalente en bolívares a 60.000 dólares para los generales, 40.000 para los coroneles y 2.000 para los sargentos.

Documento impreso con membrete oficial, sellos institucionales, texto mecanografiado, una frase subrayada en rojo y una firma en la parte inferior
A la comunicación del presidente del Ipsfa se adjuntó la lista de los 88 oficiales

En la comunicación, Febres Cabello señaló que no se liquidará la asignación de antigüedad a los militares que ocupen viviendas de guarnición hasta que formalicen su entrega. La misma condición se aplicaría a quienes tengan una medida cautelar relacionada con ese beneficio, mientras el tribunal no remita una sentencia definitiva.

El artículo 139 de la reforma de la Ley Orgánica de la Fuerza Armada, aprobada por la Asamblea Nacional Constituyente en 2017, contempla la permanencia máxima en el grado o jerarquía. La norma establece que el militar que haya cumplido el tiempo mínimo de servicio y no ascienda al grado inmediato superior podrá permanecer hasta dos años adicionales antes de pasar a la reserva activa.

El cese de las renovaciones anuales marca así el final de un mecanismo que permitió a estos militares regresar al servicio activo después de haber sido retirados por falta de ascenso.

Ya no son activos

Hombre con uniforme militar verde y parche de la bandera de Venezuela sentado a una mesa con libreta, bolígrafo y tableta electrónica
General de división César Augusto Febres Cabello presidente del Instituto de Previsión Social de la FANB

En la lista de 88 militares a quienes ya no les renovaron la actividad, el oficial de más alto rango es Rosalbina Teresa de Jesús Hurtado Ruiz, quien es médico ginecólogo y obstetra infantil; ella ascendió en el 2024 a general de Brigada. Tres sargentos: Alberto José Parada Sánchez, Wilson Alexis Flores Hidalgo y Rafael David Ramos Hernández.

Y los 84 coroneles son: Eduardo José Bastida Parra, José Gregorio Luchon Vasquez, Gustavo José Melendez Useche, Leonardo Ysmael Osio Silva, Francis Edward Sánchez Medina, Cristo Nerio Molina Carrillo, Richard Rafael Ruiz Álvarez, José Ramon Salazar Cuicar, Franklin Daniel Briones Cedeño, Dares Avilo Chirinos Peraza, Gonzalo José González León, Alexis Manuel Almeida Parejo, Edicson Darwin Álvarez.

También, Javier Alfonzo Valero, Julián Eleazar Rosas Alvarado, Luis Alfredo Lucena Millán, Gregorio Edecio Reyes Cuica, Ysviel Ysrraek Rojas Román, Freddy Alexander Salomón Solorzano, Hugo Enrique Pacheco Salazar, Ricaurte José Montilla Rosas, Guzman José Machado Nava, Elvis Alonso Chávez Rodríguez, Henry José Sumavila Fuentes, Fernando Alfredo Parra Ortiz, Rafael Ángel Chávez Rivas, Javier Enrique González Sthormes, Gerson Vladimir Moncada Guerra, Keneth Eduardo García Sánchez, Rafael Alberto Osorio García, Rafael Tomas González De La Cueva, José Wilfredo Linares Coronado, Pedro José Lobo Matheus, Leonardo Marín Gamboa, Leonidas Sánchez López.

Le sigue, Inger Orlando Vargas Valderrama, Raúl Hernan Moncada Ovalles, Carlos Eduardo Medina Zambrano, Keither José Manuel Jiménez, José Ángel Castro Díaz, Lisandro José Bogarin Campos, Carlos Enrique Viana Sosa, Leydems Humberto Saavedra Ramos, Luis Eliazio Cáceres Guevara, José Vicente Rangel Ruiz, José Gonzalo Moreno Carrillo, Miguel de Jesús Soto, Carlos Federico Lugo Rivera, Howard Raphael Machado Vegas, Alfredo José García Jaramillo, Raimons Enrique Sánchez Guillén, Franklin José Varela Rangel, Novis Enrique Borges Fernández.

Igualmente, Evencio José Carrera Calzadilla, César Augusto Ontivero Pérez, Yondin Gerardo Camacaro Padillai, Carlos César Cardona De La Cruz, Freddy José Sánchez Fernández, Reinaldo William Laka Seuas, Heivan Antonio Palma Ericeño, Oswaldo José Flores Rojas, Irvin José Núñez Velásquez, Luis Concepción Medina Guzmán, Luis Manuel Arauio González, Luis Enrique Sandoval Machado, Manuel Augusto Vivas Martínez, Oswaldo José Mendoza Zabala, Carlos José Patiño Briceño.

Cierran el cuadro, Jesús Ernesto Viloria León, Alfonzo Jesús Parra Castillo, Alexis Ramón Gómez Ceballos, Richard Yovanny Contreras Gámez, Juan Carlos Marcano González, Rómulo Alejandro Machuca Malpica, Luis Ricardo Prato, Osland José Medina Cerrada, Jhoman Alcides Pinto Rosales, Salomo Rafael García Cuberos, Elio Mundaray Zorrilla, Abrahan José Pildain Torres, Alexis José Kilzi Kahwati, Francisco Javier Castro Villamizar, Víctor Ernesto Valero Albarrán y Jhony Enrique Rondón Gamboa.

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