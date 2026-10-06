Venezuela

Médicos del Zulia denuncian que los apagones destruyen medicamentos y afectan la salud de la población

El ministro de Energía Eléctrica, Rolando Alcalá, anunció que sumaron 150 megavatios a la red nacional, que tendrán una especial incidencia en la región zuliana, azotada por los prolongados cortes del servicio

Fotografía de archivo del 29 de febrero de 2024 de una persona que camina en la oscuridad durante un corte eléctrico, en Maracaibo (Venezuela). EFE/ Henry Chirinos
Fotografía de archivo del 29 de febrero de 2024 de una persona que camina en la oscuridad durante un corte eléctrico, en Maracaibo (Venezuela). EFE/ Henry Chirinos
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El Colegio de Médicos del estado Zulia advirtió sobre el impacto que tiene en el sistema de salud los constantes y extensos apagones que sufre el estado más poblado del país.

Los cortes de 12 horas diarias destruyen medicamentos e insumos biológicos. Exigimos habilitar centros de acopio para el resguardo de insumos críticos, pertenecientes a pacientes vulnerables que no disponen de recursos propios para mantener el enfriamiento de medicamentos, como insulina y otros insumos biológicos”, declaró la presidenta de la organización gremial, Dianela Parra.

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Parra enfatizó que “sin luz, no hay salud”. “Hay pacientes que dependen exclusivamente de la energía eléctrica porque tiene que disponer de un equipo. Es responsabilidad del gobierno todo lo que ocurre con los pacientes por falta de insumos, de equipos, porque no tienen como garantizar la conservación de sus medicamentos”, subrayó.

Indicó que “someter a la población a prolongadas interrupciones del servicio eléctrico bajo las extremas condiciones climáticas de Maracaibo y del estado Zulia, impone una carga psicológica insostenible”. Fronteriza con Colombia, rica en petróleo y famosa por sus altas temperaturas, en la región la sensación térmica puede llegar hasta los 40 grados centígrados.

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Más vatios

El ministro de Energía Eléctrica, Rolando Alcalá, informó este lunes 5 de octubre desde el estado Zulia la incorporación de 150 megavatios al sistema eléctrico nacional.

“Hemos puesto en funcionamiento la unidad de generación Termozulia 5. Esto es parte del plan que se anunció en días pasados y con ello se están incorporando 150 megavatios al sistema eléctrico nacional, con una incidencia directa en la región zuliana”, detalló el funcionario.

El ministro de Energía Eléctrica, Rolando Alcalá, ha anunciado que el gobierno interino desarrollará una serie de trabajos para recuperar el sistema.
El ministro de Energía Eléctrica, Rolando Alcalá, ha anunciado que el gobierno interino desarrollará una serie de trabajos para recuperar el sistema.

En un inusual mensaje a la nación difundido la semana pasada junto con el presidente de la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec), Alcalá dio cuenta de una serie de obras que vienen desarrollando para sumar en el corto plazo 1.300 megavatios a la red del país.

Venezuela arrastra desde hace más de una década una severa crisis en el servicio de electricidad. Durante sus nueve meses de gestión, la presidenta encargada Delcy Rodríguez ha lanzado dos planes de ahorro eléctrico que básicamente se reducen a la aplicación de un racionamiento que deja a oscuras por horas a casi todo el país, con excepción de Caracas.

Originalmente el régimen chavista culpaba de la debacle del sistema eléctrico a los fenómenos climatológicos y a supuestos ataques de Estados Unidos. Reconciliado con Washington, ahora mantiene entre las razones el impacto del calentamiento global, pero ya no habla de sabotajes sino del aumento de la demanda por el crecimiento de la economía y los efectos del doblete sísmico del 24 de junio.

En contraste, los expertos afirman que los constantes apagones son producto de la falta de planificación y mantenimiento, la ineficiencia de las autoridades y los milmillonarios escándalos de corrupción en proyectos que se presupuestaron, pero jamás se culminaron.

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