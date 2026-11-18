La firma trasladó equipos de perforación desde Estados Unidos para activar campos petroleros que carecen de instalaciones previas (Página oficial North American Blue Energy Partners)

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North American Blue Energy Partners (NABEP), la empresa que opera 17 yacimientos petroleros en Venezuela bajo un acuerdo con Estados Unidos, prevé superar los 250.000 barriles diarios de producción al cierre del año, después de terminar el mes cerca de los 230.000 barriles por día.

El director de la compañía, el empresario venezolano Alejandro Betancourt, informó que la expansión se apoya en la incorporación gradual de áreas en el occidente y el oriente del país, así como en el desarrollo de campos que todavía no cuentan con instalaciones para extraer crudo.

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NABEP concentra una parte de su actividad en la cuenca del Lago de Maracaibo, en el oeste venezolano, y otra en la Faja Petrolífera del Orinoco, la principal zona de crudo extrapesado del país. La compañía recibió autorización para explotar 17 campos tras el acuerdo alcanzado el 28 de agosto, que incluyó áreas ya productivas y otras pendientes de desarrollo.

La empresa opera bajo una estructura accionaria en la que Estados Unidos posee el 35% de participación. La compañía comenzó sus actividades en 2024 y orientó su operación a recuperar producción en campos en declive y desarrollar nuevos yacimientos en las dos principales regiones petroleras venezolanas.

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Según Betancourt, la operación en el occidente aporta entre 160.000 y 170.000 barriles diarios, provenientes de activos tradicionales de la empresa, entre ellos Petrozamora y campos cercanos a esa zona de operaciones.

En el oriente, la empresa extrae más de 70.000 barriles diarios en Junín Sur, Junín 10 y Suata 2. Además, comenzó a producir petróleo en el campo Ayacucho 6, situado en la Faja del Orinoco, donde se encuentran algunas de las mayores reservas de crudo extrapesado del mundo.

La petrolera suministra los excedentes de su producción eléctrica propia al sistema eléctrico nacional de Venezuela (Página oficial North American Blue Energy Partners)

La empresa también incorporó campos nuevos que Betancourt definió como “verdes” porque aún carecen de la infraestructura necesaria para iniciar una explotación sostenida. La compañía trasladó desde el extranjero, principalmente desde Estados Unidos, equipos de perforación y macollas petroleras para poner en marcha esas áreas.

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“Acabamos de tomar algunos verdes que todavía no tienen infraestructura y tienen que desarrollar para poder comenzar a sacar crudo”, señaló el directivo. NABEP espera completar la infraestructura de esos campos durante los próximos 24 meses.

El plan de crecimiento incluye trabajos en Petrocedeño, una instalación de mejoramiento de crudo ubicada en la Faja del Orinoco. NABEP acordó con la firma de ingeniería suiza Sulzer el suministro de tecnologías de separación y equipos para reparar la torre de crudo de ese complejo.

La torre sufrió daños graves durante un incendio ocurrido en noviembre de 2025. Su sustitución resulta necesaria para restablecer la operación completa del mejorador, una infraestructura diseñada para transformar crudo extrapesado en variedades aptas para su exportación.

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El acuerdo prevé la instalación de una nueva torre de crudo y la renovación de las torres de predestilación y vacío. La empresa indicó que las obras apuntan a elevar el volumen procesado, mejorar el rendimiento de productos de mayor valor y reforzar la seguridad de las operaciones.

A comienzos de noviembre, NABEP anunció la reactivación de un horno clave de Petrocedeño tras completar reparaciones, inspecciones técnicas y pruebas mecánicas el 31 de octubre. La compañía estimó que esa unidad incorporará una capacidad de procesamiento de entre 8.000 y 10.000 barriles diarios de crudo extrapesado en las semanas posteriores a su puesta en marcha.

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Estados Unidos mantiene el 35 por ciento de participación accionaria en la estructura de North American Blue Energy Partners (Página oficial de North American Blue Energy Partners)

Además de la extracción y el procesamiento, la empresa aseguró que desarrolla sistemas propios para generar la electricidad que requieren sus campos, especialmente los ubicados en el occidente venezolano. Betancourt sostuvo que el excedente de esa generación se entrega al sistema eléctrico nacional.

“Cualquier exceso de generación” es aportado al servicio eléctrico del país, afirmó. En varias regiones venezolanas se registraron racionamientos de hasta ocho horas diarias durante el año.

NABEP opera bajo una estructura accionaria en la que Estados Unidos posee el 35% de participación. La compañía comenzó sus actividades en 2024 y orientó su operación a recuperar producción en campos en declive y desarrollar nuevos yacimientos en las dos principales regiones petroleras venezolanas.

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(Con información de EFE)