Defensa replantea dónde construirá su museo militar tras señalamientos de afectaciones ambientales en el Bosque de Chapultepec

El museo de la Defensa no será construido en el Bosque de Chapultepec. REUTERS/Raquel Cunha

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La Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) replanteó el sitio donde construirá el Museo del Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional y el Centro Nacional de Historia Militar en la Ciudad de México, luego de señalamientos por afectaciones ambientales en el Bosque de Chapultepec.

La dependencia informó, mediante un comunicado, que el proyecto original contemplaba usar como sede un campo militar aledaño al bosque, utilizado desde 1969 por unidades de la Primera Zona Militar para actividades de adiestramiento.

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La Defensa detalló que ese predio presenta baja densidad de árboles, debido a la infraestructura y a los obstáculos propios del entrenamiento castrense que ahí se realiza desde hace más de cinco décadas. La dependencia precisó que el terreno permanece delimitado y sin acceso al público, por la naturaleza de las actividades militares que se desarrollan en el lugar.

La construcción del museo cambiará de sede. REUTERS/Luis Cortes

Pese a esa descripción, la dependencia reconoció “algunas preocupaciones expresadas” sobre posibles afectaciones al entorno del Bosque de Chapultepec y determinó replantear la ubicación del proyecto. La nueva propuesta consiste en establecer el complejo en otro campo militar que ya cuente con construcciones, con el objetivo de no afectar áreas verdes.

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La dependencia no precisó cuál sería ese nuevo predio ni ofreció una fecha para dar a conocer la ubicación definitiva. El comunicado tampoco distingue si el cambio de sede aplica de manera conjunta al museo y al Centro Nacional de Historia Militar, o si cada construcción podría ubicarse en terrenos distintos.

Defensa fundamentó el proyecto en su misión de fomentar la identidad nacional

La Defensa sustentó el proyecto en la cuarta misión general de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, referida a “realizar acciones cívicas y obras sociales que tiendan al progreso del país”. La dependencia planteó que el complejo busca fomentar la identidad nacional y el nacionalismo mediante el conocimiento de la historia militar, elementos que consideró fundamentales para la preservación del Estado mexicano.

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La institución añadió que el recinto pretende fortalecer la oferta museística de la capital y contribuir a la educación y cultura de las nuevas generaciones, mediante el conocimiento de la historia de las fuerzas armadas mexicanas, que describió como estrechamente vinculada con la historia de la nación.

La construcción del museo de las fuerzas armadas será reubicado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

De forma específica, la Defensa señaló que el museo mostrará, desde el punto de vista militar, cómo se desarrolló la defensa de la soberanía en la que participó el pueblo de México, en episodios como las Batallas del Monte de las Cruces, Calpulalpan de 1860, la del 5 de mayo en Puebla y las tomas de Ciudad Juárez y Zacatecas, entre otros.

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Además, señaló que el recinto exhibirá, de acuerdo con el comunicado, el acervo integrado a lo largo de más de 200 años de historia: documentos, pinturas, armas, uniformes, vehículos, aeronaves y otros objetos que la dependencia calificó como un tesoro histórico que debe preservarse y compartirse con la sociedad mexicana y con visitantes extranjeros.

Al justificar el cambio de sede, la Defensa ratificó su compromiso con la preservación del medio ambiente, que dijo mantener desde 1993 mediante la producción de más de 2 mil 300 millones de árboles en sus 32 viveros forestales militares distribuidos en todo el país. Según el comunicado, esos viveros abastecen campañas nacionales de reforestación en las que el personal militar participó de forma amplia.

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El proyecto desató un choque entre el PAN y Morena en el Congreso capitalino

El planteamiento de la Defensa se dio dos días después de que la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, señalara que el proyecto no era viable en Chapultepec. “Recibimos una solicitud por parte de la Defensa, la Sedema está analizándola y lo importante es que es un área de valor ambiental donde no se puede construir”, dijo Brugada.

El mismo 24 de septiembre, la diputada del PAN América Rangel Lorenzana presentó un punto de acuerdo en el Congreso de la Ciudad de México para exigir a la Secretaría de Medio Ambiente (Sedema) que rechazara los permisos. “El Bosque de Chapultepec no es del gobierno, no es de Morena, el Bosque de Chapultepec es de todos los habitantes de esta ciudad”, afirmó.

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La legisladora propuso como alternativas el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) o un predio entre las alcaldías Azcapotzalco y Miguel Hidalgo. Desde Morena, el diputado Roberto Castillo Cruz respondió que ninguna autoridad había otorgado permisos ni recibido un proyecto ejecutivo formal, y acusó al PAN de generar controversia sobre una obra que aún no estaba en trámite.

Con el comunicado del 26 de septiembre, Defensa confirmó que buscará un campo militar distinto, con infraestructura ya existente, para reubicar el proyecto. La dependencia no especificó todavía cuál sería el nuevo predio ni la fecha en que se dará a conocer la ubicación definitiva.

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Mauricio Tabe celebró el replanteamiento como “triunfo vecinal”

El alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe Echartea, celebró el anuncio de Defensa en su cuenta de la red social X. “¡Triunfo vecinal!”, escribió el alcalde, en respuesta directa al comunicado publicado por la cuenta oficial de la Secretaría de la Defensa Nacional.

“La Defensa tuvo que echarse para atrás con la construcción del Museo del Ejército en Chapultepec. Me da gusto, ni la ciudad ni el planeta están como para perder áreas verdes. Chapultepec NO se toca”, escribió Tabe.

El Bosque de Chapultepec se ubica en las alcaldías Miguel Hidalgo y Álvaro Obregón, aunque la Primera Sección —donde se planteaba originalmente el proyecto— corresponde por completo a la demarcación que encabeza Tabe. El predio del proyecto original se localizaba al fondo del Campo Militar Marte y del Centro Cultural del Bosque, dentro de esa sección.

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La diputada del PAN América Rangel Lorenzana también celebró el anuncio en la misma red social. “¡Triunfo de los ciudadanos!”, escribió.

Mensaje de América Rangel tras la decisión de la Defensa. Crédito: X

Rangel Lorenzana dirigió además un señalamiento a la bancada de Morena en el Congreso capitalino. “Qué vergüenza para los diputados de Morena que dijeron en tribuna que el proyecto no existía y que todo era un invento de la derecha. Una vez más quedaron como payasos”, escribió, en referencia a los argumentos que la bancada oficialista había planteado el 24 de septiembre.