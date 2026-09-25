Venezuela

El dirigente opositor venezolano Enrique Márquez exigió al Gobierno un plan de emergencia para reducir los apagones

Seis de cada diez familias dijeron padecer cortes todos los días, una situación que el excandidato presidencial afirmó que golpea más a las zonas fuera de Caracas que a la capital venezolana

“Mientras Caracas suele recibir mayor protección, millones de venezolanos en el resto del país pasan horas, y en algunos lugares, días, sin servicio eléctrico”, dijo Márquez (Reuters)
“Mientras Caracas suele recibir mayor protección, millones de venezolanos en el resto del país pasan horas, y en algunos lugares, días, sin servicio eléctrico”, dijo Márquez (Reuters)
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El excandidato presidencial Enrique Márquez exigió en un video en sus redes sociales al Gobierno venezolano un plan de emergencia con metas, presupuesto, responsables y fechas verificables para reducir los apagones que afectan a distintas regiones del país, donde los cortes llegaron a extenderse por varias horas y, en algunos casos, por días.

“Grabo este video como la mayoría de los venezolanos: sin luz”, afirmó al inicio de su mensaje, en el que cuestionó la falta de un cronograma público para atender la crisis eléctrica.

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Distintas zonas de Venezuela registraron nuevos cortes el jueves. Usuarios y autoridades locales informaron interrupciones en Portuguesa, Mérida y Zulia, además de sectores de Caracas. Los apagones formaron parte de racionamientos cuya programación oficial no se publicó de forma regular.

Bajo este contexto, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez llamó ayer a colaborar con el ahorro energético ante un aumento de la demanda que, según dijo, no se registraba desde 2017. Tras regresar de su participación en la Asamblea General de las Naciones Unidas, la presidenta encargada indicó que sostuvo reuniones con funcionarios para abordar la situación nacional, incluido el funcionamiento del sector eléctrico ante la ola de calor.

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El Gobierno venezolano atribuyó las fallas en años anteriores a sanciones internacionales, al fenómeno de El Niño y a actos de sabotaje (Reuters)
El Gobierno venezolano atribuyó las fallas en años anteriores a sanciones internacionales, al fenómeno de El Niño y a actos de sabotaje (Reuters)

Por su parte, el dirigente sostuvo que los cortes alteraron actividades cotidianas y servicios esenciales. “Cuando se va la electricidad, no solo se apaga un bombillo, se paraliza el comercio, se detiene la industria, se puede interrumpir una operación médica, un niño deja de estudiar, una familia pierde el agua, la comunicación y hasta la tranquilidad”, señaló.

El impacto de las fallas eléctricas alcanzó con mayor fuerza a las regiones fuera de Caracas. “Mientras Caracas suele recibir mayor protección, millones de venezolanos en el resto del país pasan horas, y en algunos lugares, días, sin servicio eléctrico”, indicó el ex candidato presidencial.

Además, citó estudios especializados, sin precisar su origen, según los cuales solo uno de cada diez hogares informó que recibió electricidad sin interrupciones, mientras seis de cada diez dijeron sufrir apagones todos los días.

“Cuando la excepción es tener luz todo el tiempo, el país está frente a una emergencia y esa emergencia no se está tratando con la seriedad y responsabilidad que merece”, declaró.

Márquez dirigió un pedido directo a las autoridades: “Señores del Gobierno, díganle la verdad al país. Presenten el plan, pongan fechas y responsables. Venezuela exige respuestas y necesita soluciones”.

El dirigente atribuyó el deterioro a la concentración de la gestión en la Corporación Eléctrica Nacional, Corpoelec, a la reducción de la planificación técnica y a la falta de inversión. También señaló que se reemplazó la preparación profesional por criterios políticos y que las denuncias de sabotaje no explicaron el deterioro de la infraestructura.

“A un trabajador se le puede callar, a una subestación eléctrica dañada, no”, sostuvo Márquez.

Varias regiones del oeste venezolano se quedaron sin luz (X)
Varias regiones del oeste venezolano se quedaron sin luz (X)

El Gobierno venezolano atribuyó en años anteriores parte de las fallas eléctricas a las sanciones internacionales, al fenómeno de El Niño y a acciones de sabotaje. Por su parte, sectores de la oposición, organizaciones no gubernamentales y especialistas relacionaron los problemas con el mantenimiento pendiente, la falta de inversión y hechos de corrupción denunciados en el sector.

En los últimos meses, el Ejecutivo firmó una alianza estratégica con la estadounidense GE Vernova para fortalecer el sistema eléctrico y recuperar infraestructura destinada a la industria petrolera. En junio, ambas partes suscribieron un memorando de entendimiento. Rodríguez también anunció en abril negociaciones con Siemens vinculadas con el área energética.

(Con información de EFE)

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