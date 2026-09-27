México

Esposa de Rubén Curiel, funcionario de la Secretaría Anticorrupción de Puebla, confirma que sí se suicidó

Adalit Aguilar, ahora viuda del también académico, puso fin a las especulaciones entorno al deceso de su marido

Adalit Aguilar, ahora viuda de Rubén Alberto Curiel Tejeda, puso fin a las especulaciones. Crédito: X / @AristeguiOnline
Adalit Aguilar, ahora viuda de Rubén Alberto Curiel Tejeda, puso fin a las especulaciones. Crédito: X / @AristeguiOnline
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Tras una serie de especulaciones sobre la muerte de Rubén Alberto Curiel Tejeda, coordinador jurídico de la Secretaría Anticorrupción de Puebla, su viuda, Adalit Aguilar, compartió un mensaje en el que conformó el suicidio del funcionario.

“Con profundo dolor lamento confirmar la triste decisión que tomó mi esposo Rubén Alberto Curiel Tejeda, de abandonar esta vida de esta manera tan trágica”, compartió.

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Al tiempo que solicitó a los medios de comunicación y a los usuarios de redes sociales “respeto y sensibilidad” con el dolor de su familia.

“La especulación y formación de historias falsas solamente provoca más daño emocional a quienes sufrimos de esta irreparable pérdida”, agregó.

Esposa del funcionario de la Secretaría Anticorrupción de Puebla confirma el suicidio

Previo a lo compartido por la ahora viuda, un medio local publicó información que filtró la Fiscalía General de Estado de Puebla (FGEP), sobre que la muerte del funcionario ocurrió entre las 21:00 y 22:00 horas del jueves.

Lo anterior, después de que Curiel Tejeda asistió al acto de la presidenta Claudia Sheinbaum en el Centro Expositor y regresó al edificio gubernamental donde trabajaba.

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Se habría quitado la vida tras una discusión de carácter familiar

Con base en lo anterior, el también exfiscal Anticorrupción de la FGE habría tomado la decisión de quitarse la vida tras una discusión telefónica con su esposa por un conflicto familiar.

El funcionario de la Secretaría Anticorrupción de Puebla fue encontrado muerto. Crédito: Facebook
El funcionario de la Secretaría Anticorrupción de Puebla fue encontrado muerto. Crédito: Facebook

Habría hecho uso de una pistola y se disparó en la cabeza dentro de su vehículo, estacionado en el sótano 3 del Centro Integral de Servicios (CIS), donde se ubica la Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno del Estado.

Los guardias de seguridad del edificio gubernamental no se percataron del disparo. El cuerpo fue localizado hasta la mañana del viernes.

Investigan si hubo la participación de otra persona

Cabe señalar que otros periodistas también filtraron informes de la Fiscalía estatal, como el hecho de que la prueba de rodizonato de sodio practicada al occiso dio positivo y que su última llamada fue con su familia.

Sin dejar de mencionar que se analizan los videos de vigilancia del estacionamiento para descartar la presencia de algún tercero que apuntará a que se trató de un homicidio.

“Desafortunadamente tuve acceso a material exclusivo de la @FiscaliaPuebla que corrobora la primera versión de su pésimo boletín”, reveló el periodista Galileo López, en referencia al comunicado que emitió la autoridad poblana cuando aún no transcurrían dos horas de la localización del cuerpo y que adelantaba que se trató de una muerte “autoinflingida”.

Solicitan que la FGR se haga cargo del examen forense

Amistades cercanas al funcionario sostienen que nunca portaba armas. El académico, con al menos seis posgrados, formaba parte del Sistema Nacional de Investigadores (SIN).

Por lo anterior, solicitaron que la Fiscalía General de la República (FGR) asuma el examen pericial forense para evitar que se manipulen las circunstancias de su muerte.

Adalit Aguilar, esposa de Rubén Curiel, confirmó el suicidio del funcionario poblano. Crédito: Meta / Adalit Aguilar
Adalit Aguilar, esposa de Rubén Curiel, confirmó el suicidio del funcionario poblano. Crédito: Meta / Adalit Aguilar

Tras la muerte, circulan versiones sobre una confrontación entre la actual fiscal general del Estado, Idamis Pastor Betancourt, y el funcionario fallecido. Éste habría sido removido de la Fiscalía Anticorrupción después de tomar la denuncia que presentaron empresarios locales contra funcionarios de la FGEP procedentes del Estado de México, acusados del delito de extorsión.

Primo descarta que el funcionario poblano se haya suicidado

Aunque la esposa del funcionario de la Secretaría Anticorrupción de Puebla ha dicho que fue suicidio, Alfredo Torres, quien se identificó como primo de Curiel Tejeda, descartó que el funcionario estatal pudiera quitarse la vida, al considerar que era un hombre con “muchos ideales y visión a futuro”.

“Yo culpo directamente al incompetente de Alejandro Armenta y la falta de gobernabilidad a la que tiene sometida a Puebla. Uno de los mejores servidores públicos de Puebla, más honesto e incorruptible, que seguro afectó a algunos de los intocables en Puebla”, escribió Torres en su cuenta de Facebook.

En medio de todos estos dichos, lo que hasta el momento es una realidad, es que ayer fue localizado el cuerpo sin vida de Rubén Alberto Curiel Tejeda en el Centro Integral de Servicios de la Angelópolis. Posteriormente, la Fiscalía informó que la investigación preliminar apuntaba a un suicidio.

Velaron de manera privada el cuerpo de Rubén Curiel

Este sábado, familiares y amigos de Rubén Alberto Curiel Tejeda se reunieron en la funeraria Latinoamérica para despedir al ahora exfuncionario, cuyo servicio funerario se llevó a cabo de manera privada y bajo un estricto protocolo de acceso.

Fue privado el velorio de Rubén Aguilar en Puebla. Crédito: Quadratín Puebla
Fue privado el velorio de Rubén Aguilar en Puebla. Crédito: Quadratín Puebla

De acuerdo con reportes de medios locales, en el ingreso al inmueble se mantuvo un control especial para los asistentes. Se les solicitó identificación y se les preguntó el parentesco o vínculo que tenían con la familia del exfuncionario.

Solo familiares y personas cercanas pudieron ingresar para acompañar a sus seres queridos durante el velorio.

Curiel Tejeda desarrolló una trayectoria de casi cuatro décadas vinculada con el ámbito jurídico, la seguridad y la administración pública. Se desempeñó además como docente en instituciones de educación superior de Puebla.

Entre sus proyectos profesionales figuraba la presentación del libro “La Historia del Notariado en Puebla”, programada para los días posteriores a su fallecimiento.

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