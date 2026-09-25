Oposición exige a Delcy Rodríguez que convierta su discurso en hechos concretos y que llame a elecciones

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, da su mensaje ante la 81er Asamblea General de la ONU, el 23 de septiembre de 2026. (AP Foto/Frank Franklin II)

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La Plataforma Unitaria Democrática, principal coalición opositora de Venezuela, señaló que el discurso ofrecido por la presidenta encargada Delcy Rodríguez en Naciones Unidas debe “traducirse de inmediato en hechos concretos y verificables”.

“Ya basta de retórica. El país necesita garantías para ejercer los derechos políticos, recuperar las tarjetas y los símbolos de los partidos, eliminar las inhabilitaciones, liberar de inmediato y sin condiciones a todos los presos políticos, asegurar la independencia de los poderes y contar con un Consejo Nacional Electoral (CNE) confiable, plazos claros y un cronograma electoral verificable”, reaccionó la alianza ante las palabras de Rodríguez, quien dijo en la ONU que Venezuela avanza en una “transición democrática”.

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La oposición exige “garantizar el regreso de los venezolanos en el exterior, sin persecución ni obstáculos, y el pleno ejercicio de sus derechos”, en clara alusión a la líder y premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, que esta misma semana denunció que no le permiten retornar al país. Machado salió de forma clandestina en diciembre de 2025 y se dirigió a Oslo, Noruega, con el fin de recibir el Nobel y desde esa fecha no ha podido volver.

“Delcy Rodríguez ha sido parte de los 27 años durante los cuales se produjo la falta de democracia, se consolidó el privilegio por pertenecer a un partido y se profundizó la persecución política. Por eso, sus compromisos deben estar acompañados de acciones concretas, verificables y coherentes con la urgencia que vive Venezuela”, enfatizó la Plataforma.

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Palpables

El jefe de la bancada opositora en la Asamblea Nacional, Stalin González, consideró que el mensaje de Delcy Rodríguez “plantea una oportunidad para Venezuela”, mas subrayó que “el desafío ahora es que esos planteamientos institucionales se conviertan en hechos reales y abran paso a una nueva etapa para el país”.

“El diálogo, el entendimiento y la búsqueda de soluciones son necesarios para avanzar, y siempre hemos estado dispuestos a transitar esa vía con seriedad. Pero ese entendimiento no puede quedarse en palabras, debe traducirse en condiciones verificables que permitan recuperar la confianza en el voto, liberar a los presos políticos, ampliar las oportunidades y sentar las bases para que Venezuela pueda desarrollarse económica y democráticamente de manera sostenible”, sostuvo González, cuyo partido Un Nuevo Tiempo se separó de la Plataforma Unitaria por diferencias con la estrategia política de Machado.

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Manifestantes salieron a las calles de Caracas para apoyar el regreso de María Corina Machado, quien denuncia que no ha podido volver por la negativa del chavismo. REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria

El dirigente de Primero Justicia, Juan Pablo Guanipa, miembro de la coalición que respalda a Machado, ironizó: “Delcy Rodríguez fingió demencia en su discurso ante las Naciones Unidas. Quiere hacer creer que no ha sido parte de la dictadura que destruyó la vida de millones de venezolanos. La dictadora interina no representa a nuestra gente”.

“Dijo que ‘en Venezuela habrá elecciones’. Entonces, fijen la fecha cuanto antes: elecciones presidenciales libres y con garantías”, demandó Guanipa. Por su parte, en medio de una manifestación este jueves a favor del retorno de Machado, el ex preso político Jesús Armas declaró que “a pesar de que Delcy Rodríguez quiera mostrarse moderada en la ONU, hay más de 300 presos políticos en Venezuela y no los vamos a abandonar”.

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La fundadora de Encuentro Ciudadano, Delsa Solórzano, integrante de la Plataforma, insistió en que la alocución de la mandataria interina “debe tener correspondencia en los hechos”. “Que la próxima palabra la tengamos los venezolanos. Y que esa palabra sea el voto”, sentenció Solórzano.