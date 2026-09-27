Estas son las polémicas de Aleks Syntek que lo llevaron a abandonar México; del odio al reggaetón al “brote psicótico”

Aleks Syntek planea abandonar México tras polémica en el Grito de Independencia (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El productor y cantante, Raúl Alejandro Escajadillo Peña, más conocido en México como Aleks Syntek, informó durante un live que se establecerá en Inglaterra porque allá en el país del viejo continente “sí me quieren”, después del conflicto en su espectáculo del 15 de septiembre en la alcaldía Benito Juárez, en la Ciudad de México.

Aleks Syntek cerró la noche del Grito de Independencia con una presentación que pasó a segundo plano porque esa noche en la CDMX, el cantautor protagonizó una fuerte polémica para regañar y ofender a la gente que asistió al evento patriótico.

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Uno de los momentos que generó mayor reacción ocurrió cuando un asistente le pidió a Syntek una canción asociada con El Divo de Juárez, Juan Gabriel, y otra de El Buki Marco Antonio Solís. El cantante respondió de la manera menos oportuna: “Entre más me digas eso, menos voy a cantar”.

Sus palabras durante los festejos por el 216 aniversario del inicio de la Independencia de México se añadió a las controversias que persiguen a Aleks Syntek rumbo a su decisión de querer abandonar el país y buscar su tranquilidad en Inglaterra.

Del reguetón a los abucheos: las polémicas que rodean la salida de Aleks Syntek de México

Aleks Syntek cantando en un concierto. (Aleks Syntek)

Durante el concierto en la Benito Juárez, el intérprete pausó la música entre canciones para hablar de sus diferencias con el género del reguetón, remontando al 2018 porque sus comentarios originaron fuertes críticas en las redes sociales por vincularlo con conductas violentas y delictivas

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Los usuarios señalaron que Aleks Syntek generalizó acerca de las personas que escuchan esa música, producen contenido de reguetón y reproducían prejuicios contra ciertos sectores de la población. Incluso, manifestó falta de respaldó por otros artistas tras lo dicho de las canciones del género urbano.

Su declaraciones públicas, contrarias al respeto de los derechos humanos, condujeron a Aleyks Syntek a renunciar como Embajador de Buena Voluntad ese año. UNICEF México aceptó oficialmente la decisión del productor mexicano de música pop.

El episodio marcó uno de los primeros momentos en los que Aleks Syntek enfrentó una reacción pública amplia por sus opiniones sobre la música urbana. A partir de entonces, el rechazo al reguetón se convirtió en una postura recurrente en la vida pública del cantante nacido en Mérida, Yucatán.

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Cuestionamientos hacia Aleks Syntek por relatos sobre Elton John y Shakira

Aleks Syntek, criticado en redes tras asistir al concierto de Shakira pese a sus comentarios negativos pasados (Instagram)

En otras ocasiones, Aleks Syntek enfrentó una secuencia de burlas y cuestionamientos por supuestas anécdotas que ha compartido en varias entrevistas y también en las redes sociales, que involucran al cantante y pianista británico, Elton John, y a la colombiana Shakira.

Primeramente, Syntek aseguró haber conocido a Elton John durante el concierto Por la Paz, celebrado en el estadio Akron, casa de las Chivas Rayadas del Guadalajara, en el año 2012. Según su relato, lo anunciaron como “el Elton John mexicano” y el músico habría respondido entre risas.

Por otra parte, la historia con Shakira, surgida de manera pública a finales de julio del 2025, resonó en el mundo del espectáculo porque el productor afirmó que la autora de las canciones oficiales de los Mundiales: 2010 y 2026 lo ubicó en el camerino de uno de sus conciertos en México y le dijo que se veía joven y atractivo.

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Inclusive, Aleks Syntek también aseveró que Shakira confundió a su hija con su hermana y que tuvo una actitud coqueta frente a su familia. La historia generó serias comparaciones con los relatos emitidos por la actriz mexicana Martha Higareda,

Ahora que el cantautor volvió al foco de la polémica, la historia con Elton John, que dio a conocer en 2021, volvió a tomar fuerza cuando confirmó que buscará irse a Inglaterra, pues la utiliza como una conexión simbólica con el país de Europa.

El episodio con Karol G revive las críticas hacia Aleks Syntek en 2024

El cantante dijo que ese tipo de música no es para gente de su edad. (Captura de pantalla YouTube 'El podcast ´pedido')

Otra controversia que inmiscuye al productor mexicano, Aleks Syntek, ocurrió en 2024 tras participar en un pódcast donde le ofrecieron uno de los discos de la cantante y compositora colombiana, Karol G, mismo que, según él, “no me entra”.

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“Fíjate que no me entra porque no me identifico con las canciones, no me identifico que sé que es amadísima por toda la comunidad, de chavos de ahora, pero tendrán que entender que esto no es para alguien de mi edad”, dijo aquella ocasión.

El video se viralizó y recibió críticas de usuarios que consideraron ofensivo el gesto contra la intérprete de “Provenza”. La grabación reavivó sus diferencias públicas con artistas asociados al pop urbano, el reguetón y otros géneros contemporáneos.

A causa de los señalamientos, el cantante sostuvo que esa plática se salió de contexto además de afirmar que la controversia le costó que sus conciertos previstos en Colombia y Estados Unidos fueran cancelados. El comentario se integró a una serie de mensajes en los que acusó a medios, usuarios y sectores de la industria de perjudicar su carrera.

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Show del Grito de Independencia, el agua que derramó el vaso para la salida de Aleks Syntek de México

Aleks Syntek se declaró "desequilibrado mental" y se comparó con figuras históricas durante una transmisión en vivo. (Captura de pantalla )

Después de los hechos documentados en su concierto del 15 de septiembre, Aleks Syntek sostuvo que se irá de México con destino a Inglaterra “y voy a desaparecer y me voy a ir con mis amigos a Inglaterra porque allá sí me quieren”, no sin antes lanzar un fuerte mensaje a todos los que siguieron su transmisión.

“Mientras no apoyen a los mexicanos y sigan apoyando pendejadas, nos va a cargar a todos la chi***”, sentenció Aleks Syntek antes de dar un adelanto de su nuevo “hit” que hoy es viral en redes sociales, aunado a un despegue sublime de su música en plataformas que da acceso a millones de canciones y a otro contenido de creadores de todo el mundo.

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¿Quién es Aleks Syntek, polémico cantante que advierte abandonar el país?

Asegura irse de México después de las críticas en su concierto del Grito de Independencia. (Aleks Syntek)

Aleks Syntek es un cantante, compositor, productor y músico mexicano. Su nombre real es Raúl Alejandro Escajadillo Peña y comenzó su carrera en la década de 1980 con el grupo La Gente Normal.

Después de eso, se consolidó como cantante solista y marcó una época con melodías como “Sexo, pudor y lágrimas”, “Duele el amor”, “Intocable”, “Aquí estoy yo” y “Tú necesitas”. También compone música para cine, televisión y campañas publicitarias.

En años recientes, ha generado controversias por sus críticas al reguetón y artistas urbanos, así como por declaraciones sobre Shakira, Elton John y, vigentemente, su concierto del 15 de septiembre de 2026 en la alcaldía Benito Juárez, en Ciudad de México.

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