Julieta Ramírez se reunió con Jaime Bonilla ante presión del PT por su nombramiento: Morena apuesta a la unidad para 2027. (Foto: X/@JulietaRamirezP)

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En una semana donde las diferencias entre el Partido del Trabajo (PT) y Morena escalaron y anunciaron el quiebre en el estado de Morelos en pleno arranque del Proceso Electoral 2027. En Baja California los liderazgos parecen querer llevar a otro rumbo las relaciones y “limar asperezas” pese a que los nombramientos del partido aliado quedaron a un lado.

A través de su cuenta de X (antes Twitter), Julieta Ramírez, la coordinadora estatal bajacaliforniana, destacó una reunión con el comisionado político petista, Jaime Bonilla. Con un mensaje breve y una fotografía, la morenista dejó claro que buscará que la unidad de la coalición persista pese a las diferencias que mantienen:

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“Conversé con el Ing. Jaime Bonilla, Dirigente del PT en Baja California. Aquí sabemos que la unidad entre los partidos que han luchado por la Transformación se construye con diálogo, respeto y voluntad de encontrar coincidencias por encima de las diferencias”.

Nombramiento de Julieta Ramírez causa “molestia” en BC

El pasado 15 de septiembre, el nombramiento de Julieta Ramírez como coordinadora estatal de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional de Morena y el Verde en Baja California se dio sin la presencia de banderas del PT ni de sus dirigencias estatal y nacional.

Frente a los medios, Ramírez llamó a la unidad: “Convoco a la unidad y a superar el proceso interno y estoy dispuesta a dialogar. Hago un llamado a la congruencia y al respeto de nuestros principios, llegamos para construir derechos para todos y llegamos por el pueblo y para servir al pueblo”.

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El comisionado nacional del PT, Jaime Bonilla, condicionó la continuidad de la alianza en la entidad e impulsó la candidatura de la exalcaldesa de Tijuana, Montserrat Caballero, en un abierto desmarque de la designación. El caso bajacaliforniano replica el patrón visto en Guerrero, donde el PT también desconoce el nombramiento de Beatriz Mojica Morga como candidata a la gubernatura por un proceso que califica de opaco e irregular.

La tensión en Baja California se suma a un conflicto previo entre el dirigente estatal del PT y la gobernadora Marina del Pilar Ávila, derivado de los audios filtrados en los que se le escucha en comunicación con presuntos agentes de Estados Unidos.

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Mientras el PT amenaza, Morena descarta ruptura

El 23 de septiembre, Reginaldo Sandoval, coordinador de los diputados del PT, amagó con tener el poder político para hacer perder a Morena entre siete y 12 gubernaturas en 2027. El petista sostiene que su partido aporta votos decisivos a la coalición y reclama que se respeten los acuerdos para definir candidaturas mediante encuestas conjuntas.

La advertencia ocurre por las diferencias sobre la selección de coordinadores estatales. El PT acusa a Morena de no realizar una segunda medición con perfiles propuestos por los aliados, casas encuestadoras consensuadas y encuestas espejo. Sandoval incluso planteó que el partido podría competir sin coalición en varias entidades o en los 17 estados que renovarán gubernatura.

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Un día después, Ricardo Monreal descartó que una eventual ruptura con el PT alcance para hacer perder 12 estados a Morena. El coordinador de los diputados morenistas afirmó que los petistas no tienen esa fuerza electoral, aunque evitó minimizar su peso y apostó por conservar la alianza rumbo a 2027.

Realizan reunión de “emergencia” para apagar diferencias

Ariadna Montiel Reyes afirmó que la unidad es y continuará como la fuerza de ambos partidos. Crédito: X/@A_MontielR

En la misma semana de diferencias entre el PT y Morena, las dirigencias de los partidos sostuvieron una reunión de alto nivel para defender la continuidad de la alianza electoral.

Ariadna Montiel Reyes, presidenta nacional de Morena, informó el 24 de septiembre que se reunió con Alberto Anaya, dirigente nacional petista, y afirmó que ambos institutos comparten una historia de lucha y el compromiso con la transformación del país.

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El encuentro ocurre mientras crecen las tensiones rumbo a las elecciones de 2027. En Morelos, la dirigencia estatal de Morena planteó competir sin el PT tras los bloqueos en Cuernavaca contra el gobierno de Margarita González Saravia.