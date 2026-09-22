Delcy Rodríguez se reunió con Guterres y organismos financieros internacionales antes del inicio de la Asamblea General de la ONU

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La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, se reunió el lunes en Nueva York con el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, y con los titulares del Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial (BM) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en el marco de la 81.ª Asamblea General de la ONU, donde también tiene previsto encontrarse con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

El encuentro con Guterres tuvo lugar en la sede de Naciones Unidas, donde Rodríguez se encuentra con motivo de la Semana de Alto Nivel de la Asamblea General. Durante la reunión, ambos abordaron las reformas económicas en curso en Venezuela, la reestructuración de la deuda, las iniciativas de diálogo y la cooperación entre Naciones Unidas y Caracas, incluida la relativa a derechos humanos, así como el camino hacia una democracia plena, según informó el organismo internacional.

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Antes de la reunión, Rodríguez dejó por escrito en el libro de firmas de Naciones Unidas su esperanza de que el nuevo periodo de sesiones contribuya a fortalecer el multilateralismo “en procura de la paz y estabilidad mundial”.

Tras su llegada a Estados Unidos durante la madrugada del lunes, la mandataria afirmó que viajaba “con la firmeza y la esperanza de un pueblo que cree en el encuentro y la unión entre las naciones”.

Durante la misma jornada, Rodríguez mantuvo reuniones con las autoridades de los principales organismos financieros multilaterales, en el marco de la agenda de Caracas para fortalecer los vínculos retomados este año.

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Rodríguez dejó por escrito en el libro de firmas de Naciones Unidas su esperanza de que el nuevo periodo de sesiones contribuya a fortalecer el multilateralismo “en procura de la paz y estabilidad mundial” (EFE)

La mandataria sostuvo primero un encuentro con el presidente del BID, Ilan Goldfajn, y el vicepresidente de la institución, Everett Eissenstat. El canal estatal VTV señaló que la reunión tuvo como objetivo “revisar mecanismos de cooperación técnica y financiera” entre Venezuela y el organismo.

Posteriormente, Rodríguez se reunió con la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, y con el presidente del Grupo del Banco Mundial, Ajay Banga.

Las reuniones se llevaron a cabo en la sede de la misión permanente de Venezuela ante Naciones Unidas. Rodríguez estuvo acompañada por el vicepresidente sectorial de Economía y gobernador de Venezuela ante el BID, Calixto Ortega; la ministra de Hidrocarburos, Paula Henao; el canciller, Félix Plasencia; y otros funcionarios. Según VTV, los encuentros reflejaron la “progresiva normalización de la relaciones” entre Caracas y los organismos multilaterales.

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Las relaciones entre Venezuela y el FMI y el Banco Mundial fueron retomadas el 16 de abril, cuando ambas instituciones anunciaron la reanudación de sus vínculos con el Gobierno venezolano. En mayo, Rodríguez recibió además a una delegación del Banco Mundial encabezada por la vicepresidenta para América Latina y el Caribe del organismo, Susana Cordeiro Guerra.

En el caso del BID, las relaciones se retomaron el 24 de junio, después de que la institución aceptara el nombramiento de Calixto Ortega como nuevo gobernador de Venezuela ante el organismo.

Los vínculos con estos organismos habían sido suspendidos en 2019, durante la crisis política venezolana. En ese momento, el dictador Nicolás Maduro asumió un segundo mandato ilegítimo, mientras Juan Guaidó se autoproclamó presidente y recibió el reconocimiento de decenas de países.

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Delcy Rodríguez se reunió con los titulares del Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial (BM) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) (REUTERS)

Venezuela mantiene una deuda acumulada de unos 2.500 millones de dólares con el BID, monto que debería comenzar a ser reembolsado o reestructurado antes de que Caracas pueda acceder a nuevas líneas de financiación.

La agenda de Rodríguez en Nueva York continuará este martes con un encuentro con el presidente estadounidense, Donald Trump, anunciado el viernes por la Casa Blanca. La reunión tendrá lugar en los márgenes de la Asamblea General de Naciones Unidas.

El encuentro será el primero entre un gobernante venezolano y uno estadounidense en más de 11 años, desde la breve reunión que mantuvieron Nicolás Maduro y Barack Obama durante la Cumbre de las Américas de 2015, celebrada en Panamá.

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La última visita de un jefe de Estado venezolano a Naciones Unidas fue la de Maduro en 2018. Actualmente, el ex dictador se encuentra detenido en una prisión ubicada a pocos kilómetros de la sede de la ONU, después de que fuera capturado por fuerzas estadounidenses en Caracas el pasado enero.

Rodríguez también tiene previsto intervenir el miércoles ante la Asamblea General de Naciones Unidas, durante la Semana de Alto Nivel del 81.º periodo de sesiones.

(Con información de EFE)