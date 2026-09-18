Alito Moreno se alinea con embajador de EEUU y pide llamar las cosas por su nombre: ataque con coche bomba en Zacatecas fue un acto “terrorista”

El PRI llega al arranque del proceso electoral rogando por alianzas y con presencia “casi nula” rumbo al 2027. (Foto: X/@alitomorenoc)

Guardar

El dirigente nacional del PRI, Alejandro “Alito” Moreno, respaldó el pronunciamiento del embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, y sostuvo que el ataque con coche bomba contra la comandancia de la Policía Municipal de Ojocaliente, Zacatecas, debe ser reconocido como un acto “terrorista”.

Moreno afirmó que el uso de explosivos por parte de grupos del crimen organizado para atacar instalaciones policiales, intimidar a la población y generar miedo rebasó un hecho aislado de violencia. Planteó que el Estado mexicano debía reconocer la dimensión de la amenaza y responder con todos sus recursos.

PUBLICIDAD

El atentado ocurrió entre el 30 y 31 de agosto frente a la comandancia de Ojocaliente. El vehículo habría llevado al menos 200 kilogramos de explosivos y la detonación dejó 11 personas heridas, además de daños en 63 viviendas y 15 vehículos de la zona.

El dirigente del PRI pidió llamar terrorismo al uso de explosivos

El priista coincidió con Johnson, quien describió el atentado como un recordatorio de la violencia que las organizaciones terroristas estarían dispuestas a ejercer contra las comunidades. El diplomático estadounidense expresó solidaridad con las personas lesionadas y con las familias afectadas.

Por su parte, Moreno retomó ese mensaje y señaló que México no debía minimizar el uso de coches bomba ni de artefactos explosivos por parte de los cárteles. “Debe llamarse por su nombre”, escribió al referirse al ataque contra la corporación municipal.

PUBLICIDAD

El dirigente partidista sostuvo que los grupos criminales habían empleado explosivos para atacar, intimidar y sembrar terror. Bajo esa lógica, afirmó que el atentado en Ojocaliente debía ser considerado terrorismo, aunque las investigaciones oficiales continuaban en curso.

El atentado ocurrió entre el 30 y 31 de agosto frente a la comandancia de Ojocaliente, Zacatecas

Las autoridades habían señalado al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) como presunto responsable del ataque. La indagatoria también ubicó el hecho dentro de una disputa entre células de esa organización y el Cártel de Sinaloa por rutas relacionadas con el narcotráfico.

La investigación derivó en la detención de tres hombres. Uno de ellos, identificado como Juan Pedro “N”, habría estado relacionado con la colocación de artefactos explosivos improvisados en la comandancia. Los otros dos detenidos presuntamente realizaron labores de vigilancia para facilitar el atentado.

PUBLICIDAD

Moreno planteó reforzar la cooperación con Estados Unidos

Alito Moreno consideró indispensable la cooperación, coordinación y el trabajo conjunto con Estados Unidos para enfrentar a las organizaciones criminales. Sostuvo que el intercambio de inteligencia, tecnología e información permitiría anticipar ataques y golpear las estructuras financieras de los cárteles.

También planteó que la colaboración bilateral ayudaría a cortar el flujo de armas y dinero, además de ubicar a los responsables de atentados como el registrado en Zacatecas. “Los cárteles operan en ambos lados de la frontera y enfrentarlos exige sumar capacidades”, señaló.

El dirigente nacional del PRI pidió una respuesta con firmeza frente a las organizaciones criminales. Dijo que las autoridades debían actuar para detener a quienes ordenaran, financiaran o ejecutaran hechos violentos, y llevarlos ante la justicia.

PUBLICIDAD

(X @USAmbMex)

Moreno también lanzó críticas contra los gobiernos de Morena. Afirmó que habían sido incapaces de garantizar seguridad y acusó que el país vivió un “baño de sangre” por la expansión de la violencia en distintas regiones.

El priista sostuvo que diversas familias habían quedado a merced del crimen organizado y que varias comunidades vivieron bajo amenazas. En ese sentido, demandó investigar cualquier posible protección política a personas vinculadas con cárteles.

El priista exigió investigar a posibles narcopolíticos

Moreno afirmó que los “narcopolíticos” debían enfrentar a la justicia sin protección partidista ni impunidad. Exigió que las autoridades investigaran los posibles pactos entre servidores públicos y organizaciones delictivas.

PUBLICIDAD

El dirigente del PRI sostuvo que no cabían “egos ni cálculos políticos” ante el nivel de violencia. Señaló que el objetivo central debía ser proteger la vida de las familias mexicanas y concentrar la capacidad del Estado en esa tarea.

En su mensaje, Alito Moreno afirmó que los integrantes de grupos criminales solo tendrían dos destinos: “la cárcel o el cementerio”. El pronunciamiento se dio después de que el embajador estadounidense colocó el ataque en Ojocaliente dentro de la conversación sobre organizaciones terroristas y cooperación con México.