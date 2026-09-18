México derriba 4 drones en la frontera con EEUU: eran usados para vigilar rutas de tráfico de migrantes

La Secretaría de la Defensa Nacional informó que cuatro drones han sido inhabilitados en territorio mexicano durante la operación “Águila Alta”. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La Secretaría de la Defensa Nacional informó que cuatro drones han sido inhabilitados del lado mexicano como parte de la operación binacional “Águila Alta”, desplegada en la frontera entre Tijuana, Baja California, y San Diego, California. Uno de los casos derivó además en la detención de un presunto operador dedicado al cruce ilegal de migrantes.

El general Ricardo Trevilla Trejo, titular de la Defensa, informó este viernes que hasta ahora los cuatro dispositivos detectados durante el operativo fueron inhabilitados en territorio mexicano.

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Durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, realizada en Irapuato, Guanajuato, el secretario precisó que se trata de drones comerciales que no estaban equipados con armas ni artefactos explosivos.

De acuerdo con la explicación del funcionario, los aparatos eran utilizados para vigilar las rutas empleadas para el tráfico de personas, con lo que los grupos dedicados a esta actividad podían observar los movimientos de las autoridades en la zona fronteriza.

Trevilla también aclaró que, hasta el momento, ningún dron ha sido inhabilitado por las autoridades estadounidenses durante esta fase de la operación. Los cuatro casos reportados corresponden a acciones realizadas del lado mexicano.

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Uno de los drones fue detectado inicialmente en Estados Unidos, regresó a México y su operador fue detenido en Tijuana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Uno de los drones regresó de EEUU a Tijuana

Uno de los casos ocurrió después de que autoridades estadounidenses detectaran un dron en su territorio. Según Trevilla, el aparato fue inhibido por las autoridades de Estados Unidos y posteriormente regresó hacia territorio mexicano.

Tras recibir la información de las autoridades estadounidenses, las fuerzas mexicanas se coordinaron para localizar el aparato y conseguir que descendiera en territorio nacional.

El operativo terminó también con la detención del presunto operador, quien, según el secretario de la Defensa, se dedica al cruce ilegal de migrantes.

La persona fue localizada durante los patrullajes y reconocimientos realizados en Tijuana, Baja California. En el procedimiento le fueron asegurados un arma corta, cargadores, cartuchos y el control utilizado para manejar el dron.

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El episodio se convirtió así en uno de los resultados de la coordinación entre las autoridades mexicanas y estadounidenses dentro de “Águila Alta”, cuyo objetivo es detectar aeronaves no tripuladas empleadas por organizaciones delictivas en la frontera.

Operación "Águila Alta": drones derribados en la frontera Vigilancia binacional contra el tráfico de migrantes en Tijuana-San Diego. Toca los elementos para más detalle. 4 drones inhabilitados 0 con armas o explosivos 1 detenido 21 sep fin de la fase 2 Los cuatro drones detectados durante el operativo fueron inhabilitados en territorio mexicano. Ninguno fue derribado por autoridades estadounidenses en esta fase. Se trata de drones comerciales, sin armamento ni artefactos explosivos, usados presuntamente para vigilar los movimientos de las autoridades en la zona fronteriza. El presunto operador se dedica al cruce ilegal de migrantes. Le fueron asegurados un arma corta, cargadores, cartuchos y el control del dron. La segunda fase de "Águila Alta" contempla despliegue de fuerzas y equipos antidrones fijos y móviles hasta el 21 de septiembre. Avance del operativo binacional Fase 2 en curso Del 31 ago al 21 sep Los cuatro casos 🛰️ Caso 1 🛰️ Caso 2 🛰️ Caso 3 🛰️ Caso con detención Dron comercial inhabilitado del lado mexicano durante patrullajes de la operación. Sin armamento ni explosivos. Segundo dron detectado y neutralizado en territorio mexicano dentro de la franja Tijuana-San Diego. Tercer aparato inhabilitado como parte de los reconocimientos terrestres y aéreos del operativo. Autoridades de EEUU detectaron el dron en su territorio y lo inhibieron; el aparato regresó a Tijuana. Fuerzas mexicanas lo ubicaron y detuvieron al operador, dedicado al cruce ilegal de migrantes. Le aseguraron arma corta, cargadores, cartuchos y el control del dron. Cronología 31 ago - 2 sep — Fase 1 ▶ Ejercicios de coordinación binacional y reconocimientos terrestres simultáneos entre fuerzas mexicanas y estadounidenses. Fase 2 — Despliegue en la franja fronteriza ▶ Uso de equipos antidrones fijos y móviles en Tijuana-San Diego, con actividades previstas hasta el 21 de septiembre. Detección en EEUU y regreso a Tijuana ▶ Autoridades estadounidenses detectan e inhiben un dron en su territorio; el aparato regresa a México, donde es ubicado por fuerzas mexicanas. Detención del operador en Tijuana ▶ Durante patrullajes se localiza al presunto operador del dron, dedicado al cruce ilegal de migrantes. Se le asegura arma corta, cargadores, cartuchos y el control. Antecedente — marzo 2026, Ciudad Juárez-El Paso ▶ La Defensa realizó un ejercicio similar en esa franja fronteriza para detectar el uso criminal de drones.

Operación “Águila Alta” se mantiene hasta el 21 de septiembre

La operación binacional “Águila Alta” fue anunciada por la Defensa para la franja fronteriza de Tijuana-San Diego, con la participación de fuerzas de ambos países, pero cada una dentro de su respectivo territorio.

La Secretaría de la Defensa Nacional explicó que el objetivo es detectar e inhabilitar drones de uso comercial empleados por delincuentes para vigilar a las autoridades durante actividades relacionadas con el tráfico de personas y drogas.

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El operativo contempla dos fases. La primera se realizó entre el 31 de agosto y el 2 de septiembre, con ejercicios de coordinación y reconocimientos terrestres simultáneos. La segunda contempla el despliegue de fuerzas en la franja fronteriza y el empleo de equipos antidrones fijos y móviles, con actividades previstas hasta el 21 de septiembre.

La operación es similar al ejercicio realizado en marzo de este año en la frontera entre Ciudad Juárez, Chihuahua, y El Paso, Texas, donde también se realizaron acciones coordinadas para detectar el uso criminal de drones.

La Defensa ha señalado que la cooperación con Estados Unidos se desarrolla bajo principios de respeto a la soberanía, reciprocidad, responsabilidad compartida y diferenciada y confianza mutua.

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Los drones eran comerciales y, de acuerdo con la Defensa, eran utilizados para vigilar rutas empleadas por traficantes de personas. REUTERS/Raquel Cunha

También disminuyen los hallazgos de narcotúneles

Durante la conferencia, Trevilla fue cuestionado además sobre la situación de los narcotúneles utilizados en la frontera entre México y Estados Unidos.

El secretario aseguró que el hallazgo de este tipo de construcciones ha disminuido considerablemente y atribuyó parte de este resultado a la coordinación que mantienen las autoridades de ambos países.

“Han disminuido mucho los encuentros de túneles de este tipo”, afirmó el titular de la Defensa al referirse a las operaciones conjuntas en la zona fronteriza.

La información sobre los drones ocurre además después de que autoridades estadounidenses y mexicanas intercambiaran datos sobre un aparato detectado en la zona de Tijuana. Ese intercambio permitió ubicar el dispositivo en territorio mexicano y detener a quien las autoridades identificaron como su operador.

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Con la operación todavía en curso, la Defensa reporta cuatro drones inhabilitados en territorio mexicano, todos identificados como aparatos comerciales sin armamento o explosivos y utilizados presuntamente para tareas de vigilancia vinculadas con el tráfico ilegal de personas.