Miley Cyrus recuerda el show en México que no disfrutó pese a la enorme cantidad de fans que fueron a verla

La cantante recortó su show (Foto: Instagram/@mileycyrus)

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Miley Cyrus recordó el trauma que atravesó al presentarse ante una multitud en México tras la pandemia, una experiencia que vinculó con el duelo por Taylor Hawkins, un incidente aéreo previo y un diagnóstico positivo de COVID-19.

La cantante relató que el concierto ocurrió después de un período de aislamiento y que el contraste con una audiencia que, según su recuerdo, rondaba las 250 mil personas agravó una carga emocional acumulada.

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En los mensajes publicados en X, varios usuarios discutieron esa interpretación y señalaron que sus palabras se referían a su estado personal, no a un rechazo hacia México.

Miley Cyrus explicó en Apple Music por qué el concierto la desbordó

Durante una reciente entrevista con Apple Music, Cyrus recordó que había pasado de estar confinada y ver a muy pocas personas a actuar frente a una concentración masiva. La dimensión del público la impactó al punto de que, según contó, tenía una imagen aérea en la que el escenario casi no se distinguía entre la gente.

La estadounidense sostuvo que no identificaba lo ocurrido como ansiedad en el sentido habitual del término. Para ella, el episodio respondió a una acumulación de circunstancias que ya la habían dejado afectada antes de subir al escenario.

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La cantante relacionó el título de su nuevo disco con las distintas experiencias y emociones de la vida. (Instagram)

“Era solo la acumulación del cóctel de caos”, dijo la artista al describir aquel período. La cantante ubicó entre esos factores el final de las restricciones sanitarias, la muerte de su amigo Taylor Hawkins y el miedo que le provocó un episodio durante un vuelo.

Cyrus contó que Hawkins había sido una figura cercana durante la pandemia. Los dos eran vecinos y esa convivencia le permitió compartir momentos cotidianos y musicales con el baterista de Foo Fighters.

La intérprete explicó que había crecido en una granja de 202 hectáreas en Nashville y que no estaba acostumbrada a tener vecinos. Por eso, valoraba poder tocar la puerta de Hawkins para hablar con él o pedirle ayuda con una canción.

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La cantante recordó que una vez le comentó que quería hacer una versión de “Brass in Pocket” y le pidió orientación. Según su relato, el músico se sentó en la batería y la acompañó sin dudarlo.

La relación entre ambos se fortaleció durante los meses de confinamiento. Cyrus sostuvo que las personas que permanecieron cerca en ese tiempo se volvieron aún más importantes por el aislamiento que imponía la pandemia.

Miley Cyrus attends the world premiere for the television show "Hannah Montana 20th Anniversary Special" in Los Angeles, California, U.S., March 23, 2026. REUTERS/Mario Anzuoni

La muerte de Taylor Hawkins y el incidente en el avión quedaron asociados al show

La artista relató que su avión se incendió mientras viajaba hacia un concierto debido a una tormenta. Según su versión, un rayo impactó en la aeronave y provocó el incendio durante el trayecto.

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Cyrus describió el momento como “súper aterrador”. La primera llamada que hizo tras el aterrizaje fue a Hawkins, quien, de acuerdo con su testimonio, intentó tranquilizarla antes de la presentación.

“Amiga, estoy aquí. Está lloviendo, pero el concierto va a estar increíble”, le habría dicho el baterista. Al día siguiente, Hawkins había muerto, según recordó Cyrus en la conversación con Apple Music.

La cantante expresó que la sucesión de episodios afectó su sistema nervioso. A esa situación sumó que había dado positivo por COVID-19 el mismo día del espectáculo al que se refirió durante la entrevista.

Cyrus explicó que no podía respirar bien y que se sintió enferma mientras estaba en escena. La actuación era al aire libre y, mientras interpretaba Fly on the Wall, comenzó a pensar en la muerte, el paso del tiempo y su propia fragilidad.

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La presencia de la luna durante el concierto también alimentó esa reflexión. La artista contó que se sintió pequeña ante la dimensión del mundo mientras intentaba sostener la energía de las primeras canciones del repertorio.

(Instagram)

“Todas las cosas a las que tenía miedo estaban sucediendo”, afirmó. Con esa frase, Cyrus explicó por qué dejó de definir aquella vivencia como un ataque de ansiedad.

La cantante diferenció el miedo por un futuro imaginado de un escenario en el que los hechos dolorosos ya estaban ocurriendo. Por eso, consideró que hablar de ansiedad podía minimizar el carácter traumático de lo que atravesaba.

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El Corona Capital de 2022 había marcado su regreso a Ciudad de México

El episodio en México tuvo como antecedente su presentación en el Corona Capital 2022, realizada en el Autódromo Hermanos Rodríguez de Ciudad de México. Aquel show representó su vuelta a la capital mexicana después de ocho años de ausencia.

La artista había sido una de las principales figuras de la última jornada del festival. Los primeros reportes citados por el medio indicaron que unas 85 mil personas aguardaron su salida al escenario.

Cyrus comenzó su espectáculo a las 22.30 y el concierto sufrió un recorte de 15 minutos. La modificación había generado malestar entre parte de sus seguidores antes de que comenzara la presentación.

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Un "influencer" y presunto medio digital estafó a varias personas con boletos para el Corona Capital, Harry Styles y más. (Twitter @CoronaCapital)

La cantante habló con el público sobre la inseguridad que sentía en ese momento. “¿Alguna vez se han sentido muy ansiosos, sin razón aparente, y con mucha inseguridad?”, preguntó desde el escenario.

Luego les explicó que se había sentido sola y con miedo, aunque la presencia de los asistentes le permitió encontrar contención. La artista les dijo que, si su música los había ayudado, podían enfrentar esos temores juntos.

El intercambio con los seguidores ocupó varios pasajes de la noche. Cyrus también expresó que quería que el concierto fuera especial tanto para el público como para ella.

Hacia el final de la presentación, la cantante habló sobre su relación con el trabajo y los viajes. Les contó a los asistentes que todavía encontraba sentido en actuar cuando volvía a los escenarios.

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La estadounidense cerró aquella visita con un agradecimiento al país. Después del concierto, publicó un mensaje en Instagram en el que expresó su gratitud por “el amor de México” y por el acompañamiento que recibió durante ese momento de su vida.

Los comentarios en X dividieron las lecturas sobre sus declaraciones

La entrevista reactivó una discusión entre usuarios de X. Una de las críticas sostuvo que Cyrus volvía a hablar de lo mal que la había pasado en México y cuestionó que la enorme asistencia pudiera ser presentada como una experiencia negativa.

Ese comentario comparó la situación con otros artistas que celebraron sus conciertos en el país. La publicación también mencionó a Dua Lipa y el cierre de una gira en territorio mexicano.

La crítica se apoyó en la idea de que muchos músicos reciben con entusiasmo una convocatoria de gran escala. Aun así, el relato de Cyrus no apuntó a una conducta del público ni a una queja por la cantidad de asistentes.

HOLLYWOOD, CALIFORNIA - MAY 22: Miley Cyrus attends the Hollywood Walk of Fame Star ceremony honoring Miley Cyrus on May 22, 2026 in Hollywood, California. Emma McIntyre/Getty Images/AFP (Photo by Emma McIntyre / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

La usuaria Hale Bopp, identificada como @haleboopp, planteó que Cyrus había descrito “momentos durísimos”. Su mensaje remarcó que la artista no hablaba de la gente, sino de un duelo y de las circunstancias personales que enfrentaba.

La cuenta @suninoureyes_ también defendió esa lectura. En su publicación, señaló que la cantante había vivido ansiedad, la muerte de un amigo y un incidente en un avión antes de su actuación.

La discusión expuso dos interpretaciones opuestas. Mientras algunos usuarios vincularon el relato con una supuesta incomodidad ante México, otros insistieron en que los dichos describían un trauma individual y que no contenían una crítica a los asistentes.

Miley anunció Bass Persuades y dos conciertos en Hollywood Bowl

La artista anunció su décimo álbum de estudio, Bass Persuades, para el 18 de septiembre. El disco tendría 10 canciones y colaboraciones con Andrew Wyatt, vocalista de Miike Snow, y la banda Model/Actriz.

Cyrus también confirmó dos conciertos promocionales en el Hollywood Bowl de Los Ángeles, previstos para el 16 y el 18 de octubre. La cantante definió ese recinto como su lugar favorito para ver música y dijo que nunca había actuado allí.

El nuevo trabajo llegó después de Something Beautiful, publicado en 2025.