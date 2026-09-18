Jovencita de 18 años apuñaló a su padrastro después de ver cómo golpeaba a su mamá: lo mandó al hospital en Iztapalapa

Una mujer se encoge y protege el rostro mientras un hombre con el puño levantado la amenaza en el interior de una casa durante la noche, evidenciando una escena de violencia intrafamiliar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Karla Estephania, una joven de 18 años, habría sido detenida en Iztapalapa después de que presuntamente tomó un cuchillo para intervenir en una agresión contra su madre y lesionó a Misael Alejandro Rodríguez Vázquez, pareja de la mujer, quien fue trasladado a un hospital en estado grave.

El hecho ocurrió durante la madrugada del lunes en un domicilio de la colonia Chinampac de Juárez. Los gritos de una pareja que discutía despertaron a vecinos de la zona, aunque algunos habrían decidido no intervenir debido a que las peleas eran frecuentes.

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Karla habría presenciado la agresión contra su madre dentro de la vivienda. Según los primeros datos, Misael Alejandro, de 27 años, habría comenzado a golpear a su pareja después de un intercambio de insultos.

La joven habría intentado separarlo de su madre durante un forcejeo. En medio de la confrontación, el hombre terminó con una lesión provocada por un arma blanca en la parte baja de la espalda.

Los datos divulgados por la organización muestran que los casos afectan principalmente a mujeres adultas y ocurren de forma recurrente en contextos de pareja o familiares cercanos, con impacto a nivel físico, psicológico y social. (Imagen IA)

El hombre fue llevado de urgencia a un hospital

Tras la herida, Misael Alejandro cayó al suelo y pidió ayuda mientras perdía sangre. Familiares que vivían en el mismo domicilio se acercaron para auxiliarlo y lo trasladaron en un vehículo particular a un hospital.

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El hombre fue intervenido de emergencia por personal médico y permanecía bajo atención hospitalaria debido a la gravedad de la lesión. La agresión contra la madre de Karla habría cesado después de que el hombre resultó herido.

Elementos de la SSC CDMX atendieron la emergencia y detuvieron a la joven. Karla fue trasladada ante el Ministerio Público, instancia que definiría su situación legal a partir de las indagatorias sobre lo ocurrido dentro del domicilio.

El caso habría abierto cuestionamientos sobre la actuación de las autoridades cuando una persona interviene físicamente para detener una agresión familiar y uno de los involucrados termina lesionado. La determinación jurídica depende de las circunstancias del enfrentamiento, las declaraciones de las personas presentes y las pruebas que se integren en la investigación.

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Una ilustración en acuarela representa a una mujer joven sentada en el suelo, abrazando sus rodillas, rodeada por un círculo de siluetas oscuras de manos y figuras masculinas que simbolizan la violencia intrafamiliar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La violencia familiar también tuvo otro caso reciente en Iztapalapa

En menos de una semana, Iztapalapa registró otro hecho de violencia familiar en el que un hombre habría estrangulado a su pareja frente a su hijo. Ambos episodios ocurrieron en un contexto en el que las agresiones dentro de los hogares pueden requerir atención inmediata, apoyo psicológico y orientación jurídica para las víctimas y sus familias.

Las mujeres, sus hijas e hijos que enfrentan violencia de género pueden solicitar atención mediante la Línea Sin Violencia, en el número 800 10 84 053. El servicio ofrecía intervención en crisis, apoyo psicológico y asesoría jurídica de primer contacto para personas que vivieran cualquier modalidad de violencia.

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La línea operaba las 24 horas del día durante los 365 días del año y brindaba atención gratuita y confidencial desde teléfonos privados, públicos o celulares en cualquier parte de la República Mexicana. Las llamadas realizadas desde un celular podían generar un cobro por tiempo aire de acuerdo con la compañía telefónica.

También era posible marcar *765, correspondiente a Línea SOS Mujeres, para recibir información jurídica, atención psicológica, orientación para iniciar una denuncia y apoyo para trasladarse a un refugio cuando fuera necesario alejarse de la persona agresora.

Las Unidades Siempre Vivas ofrecían asesoría gratuita en las 16 alcaldías

La Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México contaba con las Siempre Vivas Unidades de Atención y Prevención de la Violencia de Género, espacios donde las mujeres podían recibir asesoría jurídica, psicológica y de trabajo social.

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El servicio dispone de 27 Unidades Territoriales que puedes ubicar aquí distribuidas en las 16 alcaldías de CDMX. La atención se dirigía a mujeres que enfrentaran violencia de género y a sus hijas e hijos, con opciones de canalización a servicios de emergencia, brigadas de seguimiento y refugios.

Las unidades atendían de lunes a viernes, de 09:00 a 17:00 horas. Todos los servicios eran gratuitos.