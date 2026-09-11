Venezuela

Los familiares de presos políticos exigieron a Delcy Rodríguez nuevas liberaciones en Caracas

Varios grupos se concentraron en la plaza O’Leary, cerca de Miraflores, con pancartas y reclamos por atención sanitaria para detenidos en condición delicada y por respuestas a presuntas violaciones de derechos humanos sin pesquisa

La movilización integró la tercera etapa de la Ruta de las respuestas pendientes, que llevó denuncias a la Defensoría del Pueblo y al Ministerio Público (REUTERS/Gaby Oraa)
La movilización integró la tercera etapa de la Ruta de las respuestas pendientes, que llevó denuncias a la Defensoría del Pueblo y al Ministerio Público (REUTERS/Gaby Oraa)
Guardar

Varios grupos de familiares de presos políticos exigieron este viernes en Caracas que la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ordene nuevas liberaciones y responda por denuncias de violaciones de derechos humanos que permanecieron sin investigación.

La concentración se realizó en la plaza O’Leary, en el centro de Caracas, a pocos metros del Palacio de Miraflores. Los familiares desplegaron pancartas con reclamos por la libertad de los detenidos y por la atención médica de quienes atravesaron situaciones críticas dentro de los centros de reclusión.

PUBLICIDAD

La protesta formó parte de la tercera etapa de la “Ruta de las respuestas pendientes”, una iniciativa que recorrió organismos públicos durante la semana. Los participantes acudieron antes a la Defensoría del Pueblo y al Ministerio Público para plantear sus denuncias y solicitar actuaciones sobre los casos que presentaron.

La movilización no pudo avanzar hasta la sede presidencial, una zona donde las manifestaciones disidentes enfrentaron restricciones y presencia policial. Sin embargo, representantes del Despacho de la Presidencia recibieron a una delegación de tres mujeres del Comité por la Libertad de los Presos Políticos Venezolanos (Clippve)

Las representantes entregaron un escrito que reunió denuncias registradas por familiares de personas encarceladas por motivos políticos. El documento reclamó investigaciones sobre presuntas vulneraciones de derechos humanos y solicitó la libertad inmediata de los detenidos que continuaban bajo custodia estatal.

PUBLICIDAD

Andreína Baduel, integrante de Clippve, afirmó que más de 400 familias aguardaban el regreso de sus parientes. La organización registró, además, 37 presos políticos en condición crítica de salud, por lo que pidió atención médica urgente.

2jun26 INFOBAE seguros e ipsfa
Andreína Baduel, hija del general Raúl Baduel, es una activista en defensa de los derechos humanos y de los presos políticos

Baduel sostuvo que el Gobierno debe dar explicaciones sobre el ritmo de las excarcelaciones anunciadas desde enero. También cuestionó que la administración de Rodríguez avanzara en nuevos acuerdos vinculados al petróleo mientras numerosos detenidos permanecen en prisión.

La activista es hermana de Josnars Baduel, detenido por motivos políticos, e hija de Raúl Isaías Baduel, exministro de Defensa durante el gobierno de Hugo Chávez, quien murió bajo custodia estatal. Durante la protesta, pidió que las autoridades respondieran a las denuncias de las familias y atendieran los casos pendientes.

Tras la entrega del documento, Hiowanka Ávila, familiar de un detenido en Rodeo 1, relató que las representantes fueron atendidas durante pocos minutos detrás de un vidrio. Según explicó, recorrieron varias dependencias antes de llegar al lugar donde funcionarios recibieron sus planteamientos.

Ávila dijo que la experiencia le recordó las dificultades que enfrentó durante las visitas a su hermano en el centro penitenciario. También afirmó que los funcionarios no mostraron disposición para revisar los expedientes de los presos políticos ni para responder a los reclamos de sus allegados.

El caso de Rodeo 1 ocupó parte de los reclamos de la jornada. A comienzos de septiembre, familiares denunciaron traslados de varios detenidos desde ese penal sin información suficiente sobre su destino, sus condiciones de reclusión o su situación judicial.

Los grupos que participaron de la movilización señalaron que entre los presos políticos figuraron dirigentes opositores, estudiantes, periodistas, activistas, militares y ciudadanos. Los familiares denunciaron arrestos sin garantías de debido proceso, falta de pruebas y dificultades para conocer el estado de los detenidos.

VENEZUELA
Los familiares cuestionaron el ritmo de las excarcelaciones anunciadas desde enero y reclamaron respuestas del Gobierno de Venezuela sobre los casos pendientes (X)

Organizaciones no gubernamentales cuestionaron el alcance de esa norma porque una parte importante de los beneficiados se encontraba bajo medidas de libertad restringida y no en prisión. El recuento de Foro Penal, organización venezolana de defensa de derechos humanos, situó en 328 la cifra de presos políticos que permanecían detenidos en el país.

Las organizaciones de familiares advirtieron que esos registros cambiaron por nuevas detenciones, liberaciones parciales y traslados entre cárceles. La protesta de este viernes buscó mantener visibles los casos que, según sostuvieron, no recibieron respuestas institucionales.

(Con información de EFE)

Temas Relacionados

Delcy RodríguezCaracaspresos políticosderechos humanosVenezuelaÚltimas Noticias América

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Designan nuevos jefes de los grupos Antiextorsión y Secuestro, la unidad élite denunciada por represión política y ejecuciones

El Ministerio de la Defensa firmó ocho resoluciones para renovar y ratificar cargos en el Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro. La unidad de élite, estructurada en 28 mandos regionales, acumula graves cuestionamientos por ejecuciones extrajudiciales y persecución contra la oposición venezolana

Designan nuevos jefes de los grupos Antiextorsión y Secuestro, la unidad élite denunciada por represión política y ejecuciones

Familiares de militares y policías detenidos por la captura de Maduro denuncian torturas

Los parientes de los funcionarios del caso 3 de enero participan en la protesta que llevan a cabo los representantes de los presos políticos

Familiares de militares y policías detenidos por la captura de Maduro denuncian torturas

Estiman que el PIB de Venezuela crecerá un 6,5%, pero advierten sobre la necesidad de cambios institucionales

El Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la Universidad Católica Andrés Bello advierte que el mayor dinamismo económico no se ha traducido en el fortalecimiento del poder adquisitivo de las familias

Estiman que el PIB de Venezuela crecerá un 6,5%, pero advierten sobre la necesidad de cambios institucionales

Venezuela prevé recuperar el aeropuerto de Maiquetía en el primer semestre de 2027 tras los daños de los sismos

El ministro de Transporte, Francisco Garcés, señaló que las obras demandarán varios meses de trabajo. “Todavía este año no estará en servicio ni siquiera de forma parcial”, aclaró

Venezuela prevé recuperar el aeropuerto de Maiquetía en el primer semestre de 2027 tras los daños de los sismos

Agricultores señalan que importaciones aprobadas por el régimen chavista afectan producción de arroz, azúcar y maíz

Aunque el ministro de Agricultura, Vladimir Padrino López, dice que la prioridad absoluta es la cosecha nacional, advierten que las compras en el exterior distorsionan el mercado interno

Agricultores señalan que importaciones aprobadas por el régimen chavista afectan producción de arroz, azúcar y maíz
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

¿Qué está pasando en el Metro CDMX y Metrobús hoy 11 de septiembre? Líneas 1, 3, 4 y 7 del MB reportan retrasos y cortes en el servicio

¿Qué está pasando en el Metro CDMX y Metrobús hoy 11 de septiembre? Líneas 1, 3, 4 y 7 del MB reportan retrasos y cortes en el servicio

Julio César Chávez Jr. y Omar Chávez cumplen con excelencia en el pesaje y quieren recuperar la gloria del boxeo

Alfredo Cornejo celebró el decreto que le otorgó a Mendoza las regalías de Los Nihuiles

EN VIVO | Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones hoy 11 de septiembre

Natalia Ponce de León asumirá un nuevo reto en España: desempeñará esta función en el Gobierno De la Espriella

DEPORTES

Boca Juniors buscará arrimarse a la cima de la Zona A ante Central Córdoba: hora, TV y formaciones

Boca Juniors buscará arrimarse a la cima de la Zona A ante Central Córdoba: hora, TV y formaciones

Fue verdugo de Boca Juniors en la Copa Libertadores y recibió una denuncia por amenazar a una repartidora de comida

Así están las posiciones del Torneo Clausura y la Tabla Anual para la clasificación a la Copa Libertadores y Sudamericana

“No me acuerdo los nombres”: la curiosa confesión de Locomotora Castro cuando le preguntaron por sus hijos y nietos

Tras el empate de Vélez, Gimnasia de Mendoza visita a Defensa y Justicia en busca de ser único líder de la Zona A del Clausura

ENTRETENIMIENTO

Billy Gibbons, Ozzy Osbourne y una fiesta junto a la piscina: “En 30 segundos, todos los vasos se hicieron añicos”, dijo el guitarrista

Billy Gibbons, Ozzy Osbourne y una fiesta junto a la piscina: “En 30 segundos, todos los vasos se hicieron añicos”, dijo el guitarrista

Michael Diamond sobre los primeros años de Beastie Boys: “Éramos jóvenes, corríamos de un lado a otro pasándolo muy bien”

Las casualidades que salvaron a Michael Jackson, Mark Wahlberg y otros famosos del 11 de septiembre

Entre el cine y el básquet: Mahershala Ali y Jaylen Brown en una charla íntima sobre rechazo, fe y transformación

Tras el cruce con Will Smith, Chris Rock condiciona su presencia en los Oscar: “La única manera de que vuelva es si estoy nominado”