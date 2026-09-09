Venezuela

Régimen chavista abre nuevo juicio contra preso político militar que ya cumplió una pena de siete años

Reconocido por ostentar el índice académico más alto en la historia de la Academia Militar de Venezuela, el comandante Marín Chaparro es acusado por supuestamente orquestar un complot mientras estaba tras las rejas e incomunicado

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Teniente Coronel Igbert Marìn Chaparro preso desde marzo 2018
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El último reporte publicado por la ONG Foro Penal afirma que en Venezuela existen 328 presos políticos, de los cuales 145 son militares. De ese contingente de uniformados, quizá uno de los más emblemáticos es el teniente coronel del Ejército Igbert Marín Chaparro, detenido desde el 2 de marzo de 2018.

En 2020, Marín Chaparro fue condenado a siete años de cárcel por instigación a la rebelión contra Nicolás Maduro, pena que cumplió el 25 de septiembre de 2025. Sin embargo, ese día no recuperó su libertad, pues las autoridades lo involucraron en otro expediente conspirativo y le abrieron un juicio por el que podría pagar hasta 30 años de prisión.

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“Le imputan presuntos delitos de terrorismo alegando que, estando totalmente incomunicado y bajo custodia del Estado en la sede de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), dibujó un plano desde su celda para capturar a altos funcionarios de la administración y atentar contra la sede del Consejo Nacional Electoral (CNE)”, apuntó la ONG Realidad Helicoide, haciéndose eco de los reclamos de los abogados del oficial.

El Teniente coronel Igbert Marín Chaparro está preso desde marzo 2018 por reclamar mejoras en la alimentación de los soldados
Manifestantes exigen la libertad del Tcnl. Marín Chaparro durante una protesta en la calle.

La líder opositora y premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, manifestó su respaldo al militar. “Tras haber cumplido la totalidad de una condena absolutamente injusta, ahora intentan fabricar un nuevo caso para imponerle la pena máxima de 30 años. Lo acusan de delitos que supuestamente cometió mientras permanecía preso e incomunicado. Además, su familia ha denunciado reiteradamente el grave deterioro de su salud”, expresó Machado.

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Antiguo comandante del Batallón de Infantería Motorizada Juan Pablo Ayala, ubicado en Fuerte Tiuna, sede del Ministerio de Defensa, Foro Penal destaca que “Marín Chaparro no es un oficial común: ostenta el récord del índice académico más alto en toda la historia de la Academia Militar de Venezuela”.

Irregularidades

El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) recordó que el teniente coronel fue “llevado a una audiencia de presentación clandestina en la DGCIM a las 10:00 de la noche del 1 de febrero de 2024, en la cual lo imputaron por los delitos de asociación para delinquir, terrorismo, conspiración y traición a la patria”.

“Marín Chaparro ya cumplió su condena el 9 de septiembre de 2025 y el tribunal militar no se ha pronunciado sobre el cierre formal de su primera causa, hasta el momento, manteniéndolo en un limbo jurídico”, subrayó el OVP.

Un hombre con anteojos sostiene dos carteles con retratos y el texto Libertad a todos los presos políticos junto a la bandera de Venezuela
Dirigentes políticos y ONG han manifestado su apoyo al oficial, que ya cumplió su pena y ahora enfrente un nuev juicio en prisión.

Ignell Marín indicó que su hermano enfrenta problemas de salud que no han recibido la atención necesaria. “Al poco tiempo de estar en la DGCIM, tuvo un episodio de hipertensión y esto trajo como consecuencia la pérdida parcial de la visión de su ojo izquierdo”, relató.

Al rechazar el nuevo juicio contra el comandante, Juan Pablo Guanipa, dirigente de Primero Justicia, declaró: “Igbert es un verdadero patriota de nuestra Fuerza Armada. Y quizás por eso le tienen tanta saña porque este régimen, que tanto daño le ha hecho a Venezuela, jamás ha soportado a quienes ponen a la patria por encima de sus intereses”.

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