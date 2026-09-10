Designan nuevos jefes de los grupos Antiextorsión y Secuestro, la unidad élite denunciada por represión política y ejecuciones

Los oficiales My. José Cárdenas Medina, los comandantes Rafael Requena Ramírez y el My. Duervy Torrealba Silva

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El ministro de la Defensa, General en jefe Gustavo Enrique González López, firmó el 8 de septiembre de 2026 un paquete de ocho resoluciones, que abarcan correlativamente de la 1779 a la 1786, para oficializar nuevos nombramientos y ratificaciones de oficiales superiores dentro de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB). Las designaciones afectan directamente al Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (Conas), cuerpo bajo el mando del General de División Asdrúbal José Brito Hernández.

El CONAS opera como el brazo élite de la GNB en el combate a la delincuencia organizada y despliega su rango de acción operacional en todo el territorio venezolano mediante 28 unidades tácticas denominadas Grupos Antiextorsión y Secuestro (GAES). Los comandantes al frente de cada GAES coordinan las investigaciones criminales, la neutralización de bandas delictivas y el rescate de víctimas de secuestro en sus respectivas jurisdicciones.

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A pesar de sus competencias operativas, la institución se ubica entre los organismos de seguridad con mayor volumen de denuncias por violaciones de derechos humanos. Diversas organizaciones reportan su presunta implicación en ejecuciones extrajudiciales que posteriormente son presentadas públicamente como “enfrentamientos armados”.

Los comandantes Alexi Cedeño Sánchez, José Consolación Romero Reyes, Ericson Carrillo Vivas y Boniex González Pacheco

Asimismo, en el contexto político del país, el CONAS ha sido activado recurrentemente en labores de contención de protestas y persecución a dirigentes de la oposición, a pesar de no ser una unidad capacitada ni destinada al control del orden público. Sobre este componente militar pesan múltiples señalamientos internacionales por detenciones arbitrarias e intimidación política.

Así en Delta Amacuro fue nombrado el Mayor Jhonny Jose Delgado Castellanos, en reemplazo del Coronel Orlando de Jesus Nava Aparicio; para Bolívar designaron al Teniente Coronel Félix Humberto Hernández Parada, en relevo del Tcnel. Adhemar Alfonso Chirinos Benítez; en Amazonas dirige ahora el Tcnel. Nelson Enrique Pérez Vivas, quien sustituye al Coronel José Ángel Romero Cuamo.

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En el centro y capital

El Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro despligea sus unidades tácticas a través de los GAES

Para el GAES de Yaracuy nombrado el Tcnel. Ever Alexis Guerrero Suárez en reemplazo del Tcnel. Omar José Castillo Belisario; en Carabobo comanda el Tcnel Pausolino Sánchez Chacón, en relevo del Tcnel. Felix Humberto Hernández Parada; y en Aragua fue ratificado el Tcnel. José Ángel Ponce Sánchez.

También en la Unidad Especial Contraterrorismo que ahora comanda el Tcnel. Rowland Trinidad Romero Garcia, en reemplazo del Tcnel Jesús Alejandro Chavero Pacheco.

El GAES del Distrito Capital lo comanda el Tcnel. Joelbys Alexander Ramos Labrador, en sustitución del Coronel Leonardo Antonio Gómez Acevedo; en Miranda el Tcnel. Vladimir Yanko Huerfano Gutiérrez en relevo del Tcnel. Ericson Yohan Carrillo Vivas; y para La Guaira, el Mayor Darwin Amaya Prieto en reemplazo del Coronel Luis Gerardo Durán Urdaneta.

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Jefes del GAES Joelbys Ramos Labrador, Vladimir Huérfano Gutiérrez y Francisco Torres Ramirez

En Portuguesa asume el Mayor Nestor José Jota Vegas, en reemplazo del Tcnel. Alian José Jiménez Coello; eN Cojedes el Tcnel. Adhemar Alfonso Chirinos Benítez, en reemplazo del Tcnel. Antonio Abrahan Gómez Rojas; en Barinas fue ratificado el Mayor Jairo Johan Rivas; en Guárico nombran al Tcnel Francisco Antonio Torres Ramirez, en relevo del Tcnel. José Ángel Consolación Romero Reyes; y para Apure va el Tcnel. Omar José Castillo Belisario, reemplazando al Tcnel. Ever Alexis Guerrero Suarez.

Desde la frontera

El comandante del GAES en Táchira es ahora el Tcnel.Jesús Alejandro Chavero Pacheco, en reemplazo del Tcnel. Oswaldo José Parra Fernandez; para Mérida envían al Tcnel. Fernando José León Rojas, en relevo del Coronel Juan Manuel Viveiros Landaeta; en Trujillo comanda el Tcnel. Hanyfel Marcano Márquez, en sustitución frl Tcnel. Daniel David Delgado Pozo.

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Los tenientes coroneles Nelson Pérez Vivas, Ever Guerrero Suárez, Pausolino Sánchez Chacón y José Ponce Sánchez

Sigue al mando en Antiextorsión y Secuestro de Monagas el Mayor José Gabriel Cárdenas Medina; en Anzoátegui nombraron al Tcnel. Rafael Alejandro Requena Ramírez, quien sustituye al Mayor Marlon Abel Meléndez Lara; para Sucre designan al Tcnel. Duervy Dublet Torrealba Silva, en reemplazo del Mayor Pedro Alejandro Becerra Marcano y para San Tomé designaron al Mayor Ángelo David Ramírez Navas, en relevo del Tcnel. Nelson Enrique Pérez Vivas.

Para el GAES de la Costa Oriental del Lago asignado el Mayor Gregori Ángel Páez García, en reemplazo del coronel Ramón Alfredo Pérez Contreras; para el Sur del Lago nombrado el Tcnel. Alexi Eduardo Cedeño Sánchez, quien sustituye al Tcnel. Duervy Dublet Torrealba Silva.

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Tenientes coroneles Jesús Alejandro Chavero Pacheco y Hanyfel Marcano Márquez

Para el Zulia va el coronel José Ángel Consolación Romero Reyes, en relevo del coronel Víctor Alfonso Gómez Mundaray; para Lara envían al Tcnel. Ericson Yohan Carrillo Vivas, quien reemplaza al Mayor Jhonny José Delgado Castellanos; y para Falcón fue nombrado el Tcnel. Boniex Abdón González Pacheco, en reemplazo del Tcnel. Alexi Eduardo Cedeño Sánchez

En el GAES Nro. 71 de Nueva Esparta fue nombrado el Mayor Marlon Abel Meléndez Lara, en sustitución del Tcnel. Johan Rafael Calzadilla Díaz.