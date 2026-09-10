Venezuela

Designan nuevos jefes de los grupos Antiextorsión y Secuestro, la unidad élite denunciada por represión política y ejecuciones

El Ministerio de la Defensa firmó ocho resoluciones para renovar y ratificar cargos en el Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro. La unidad de élite, estructurada en 28 mandos regionales, acumula graves cuestionamientos por ejecuciones extrajudiciales y persecución contra la oposición venezolana

Tres fotografías contiguas de hombres pertenecientes a las fuerzas armadas con chaleco táctico, uniforme de campo y traje de gala
Los oficiales My. José Cárdenas Medina, los comandantes Rafael Requena Ramírez y el My. Duervy Torrealba Silva
Guardar

El ministro de la Defensa, General en jefe Gustavo Enrique González López, firmó el 8 de septiembre de 2026 un paquete de ocho resoluciones, que abarcan correlativamente de la 1779 a la 1786, para oficializar nuevos nombramientos y ratificaciones de oficiales superiores dentro de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB). Las designaciones afectan directamente al Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (Conas), cuerpo bajo el mando del General de División Asdrúbal José Brito Hernández.

El CONAS opera como el brazo élite de la GNB en el combate a la delincuencia organizada y despliega su rango de acción operacional en todo el territorio venezolano mediante 28 unidades tácticas denominadas Grupos Antiextorsión y Secuestro (GAES). Los comandantes al frente de cada GAES coordinan las investigaciones criminales, la neutralización de bandas delictivas y el rescate de víctimas de secuestro en sus respectivas jurisdicciones.

PUBLICIDAD

A pesar de sus competencias operativas, la institución se ubica entre los organismos de seguridad con mayor volumen de denuncias por violaciones de derechos humanos. Diversas organizaciones reportan su presunta implicación en ejecuciones extrajudiciales que posteriormente son presentadas públicamente como “enfrentamientos armados”.

Collage de cuatro retratos individuales de hombres vistiendo uniformes militares verdes con corbata y charreteras
Los comandantes Alexi Cedeño Sánchez, José Consolación Romero Reyes, Ericson Carrillo Vivas y Boniex González Pacheco

Asimismo, en el contexto político del país, el CONAS ha sido activado recurrentemente en labores de contención de protestas y persecución a dirigentes de la oposición, a pesar de no ser una unidad capacitada ni destinada al control del orden público. Sobre este componente militar pesan múltiples señalamientos internacionales por detenciones arbitrarias e intimidación política.

Así en Delta Amacuro fue nombrado el Mayor Jhonny Jose Delgado Castellanos, en reemplazo del Coronel Orlando de Jesus Nava Aparicio; para Bolívar designaron al Teniente Coronel Félix Humberto Hernández Parada, en relevo del Tcnel. Adhemar Alfonso Chirinos Benítez; en Amazonas dirige ahora el Tcnel. Nelson Enrique Pérez Vivas, quien sustituye al Coronel José Ángel Romero Cuamo.

PUBLICIDAD

En el centro y capital

Agentes con uniforme negro y armas largas permanecen de pie en la plataforma de una camioneta negra con la inscripción CONAS
El Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro despligea sus unidades tácticas a través de los GAES

Para el GAES de Yaracuy nombrado el Tcnel. Ever Alexis Guerrero Suárez en reemplazo del Tcnel. Omar José Castillo Belisario; en Carabobo comanda el Tcnel Pausolino Sánchez Chacón, en relevo del Tcnel. Felix Humberto Hernández Parada; y en Aragua fue ratificado el Tcnel. José Ángel Ponce Sánchez.

También en la Unidad Especial Contraterrorismo que ahora comanda el Tcnel. Rowland Trinidad Romero Garcia, en reemplazo del Tcnel Jesús Alejandro Chavero Pacheco.

El GAES del Distrito Capital lo comanda el Tcnel. Joelbys Alexander Ramos Labrador, en sustitución del Coronel Leonardo Antonio Gómez Acevedo; en Miranda el Tcnel. Vladimir Yanko Huerfano Gutiérrez en relevo del Tcnel. Ericson Yohan Carrillo Vivas; y para La Guaira, el Mayor Darwin Amaya Prieto en reemplazo del Coronel Luis Gerardo Durán Urdaneta.

Tres imágenes de hombres con uniformes militares: un retrato formal, un oficial en un podio con micrófono y otro hablando por teléfono celular
Jefes del GAES Joelbys Ramos Labrador, Vladimir Huérfano Gutiérrez y Francisco Torres Ramirez

En Portuguesa asume el Mayor Nestor José Jota Vegas, en reemplazo del Tcnel. Alian José Jiménez Coello; eN Cojedes el Tcnel. Adhemar Alfonso Chirinos Benítez, en reemplazo del Tcnel. Antonio Abrahan Gómez Rojas; en Barinas fue ratificado el Mayor Jairo Johan Rivas; en Guárico nombran al Tcnel Francisco Antonio Torres Ramirez, en relevo del Tcnel. José Ángel Consolación Romero Reyes; y para Apure va el Tcnel. Omar José Castillo Belisario, reemplazando al Tcnel. Ever Alexis Guerrero Suarez.

Desde la frontera

El comandante del GAES en Táchira es ahora el Tcnel.Jesús Alejandro Chavero Pacheco, en reemplazo del Tcnel. Oswaldo José Parra Fernandez; para Mérida envían al Tcnel. Fernando José León Rojas, en relevo del Coronel Juan Manuel Viveiros Landaeta; en Trujillo comanda el Tcnel. Hanyfel Marcano Márquez, en sustitución frl Tcnel. Daniel David Delgado Pozo.

Composición dividida en cuatro cuadros con retratos de hombres vistiendo uniformes militares con insignias y condecoraciones
Los tenientes coroneles Nelson Pérez Vivas, Ever Guerrero Suárez, Pausolino Sánchez Chacón y José Ponce Sánchez

Sigue al mando en Antiextorsión y Secuestro de Monagas el Mayor José Gabriel Cárdenas Medina; en Anzoátegui nombraron al Tcnel. Rafael Alejandro Requena Ramírez, quien sustituye al Mayor Marlon Abel Meléndez Lara; para Sucre designan al Tcnel. Duervy Dublet Torrealba Silva, en reemplazo del Mayor Pedro Alejandro Becerra Marcano y para San Tomé designaron al Mayor Ángelo David Ramírez Navas, en relevo del Tcnel. Nelson Enrique Pérez Vivas.

Para el GAES de la Costa Oriental del Lago asignado el Mayor Gregori Ángel Páez García, en reemplazo del coronel Ramón Alfredo Pérez Contreras; para el Sur del Lago nombrado el Tcnel. Alexi Eduardo Cedeño Sánchez, quien sustituye al Tcnel. Duervy Dublet Torrealba Silva.

Composición dividida con un oficial militar en uniforme de gala a la izquierda y otro oficial con chaleco táctico y gorra a la derecha
Tenientes coroneles Jesús Alejandro Chavero Pacheco y Hanyfel Marcano Márquez

Para el Zulia va el coronel José Ángel Consolación Romero Reyes, en relevo del coronel Víctor Alfonso Gómez Mundaray; para Lara envían al Tcnel. Ericson Yohan Carrillo Vivas, quien reemplaza al Mayor Jhonny José Delgado Castellanos; y para Falcón fue nombrado el Tcnel. Boniex Abdón González Pacheco, en reemplazo del Tcnel. Alexi Eduardo Cedeño Sánchez

En el GAES Nro. 71 de Nueva Esparta fue nombrado el Mayor Marlon Abel Meléndez Lara, en sustitución del Tcnel. Johan Rafael Calzadilla Díaz.

Temas Relacionados

Venezuela

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El gobierno de Delcy Rodríguez mantiene la censura con bloqueo a 65 medios de comunicación digitales

La ONG VE Sin Filtro señala que para desmontar las restricciones solo hace falta “voluntad política” por parte del régimen chavista

El gobierno de Delcy Rodríguez mantiene la censura con bloqueo a 65 medios de comunicación digitales

Régimen chavista abre nuevo juicio contra preso político militar que ya cumplió una pena de siete años

Reconocido por ostentar el índice académico más alto en la historia de la Academia Militar de Venezuela, el comandante Marín Chaparro es acusado por supuestamente orquestar un complot mientras estaba tras las rejas e incomunicado

Régimen chavista abre nuevo juicio contra preso político militar que ya cumplió una pena de siete años

La oposición venezolana denunció un apagón en varias regiones del oeste del país

Vente Venezuela y Primero Justicia responsabilizaron a la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, por el colapso del sistema eléctrico, que también afectó a Caracas con un fuerte bajón de luz

La oposición venezolana denunció un apagón en varias regiones del oeste del país

La petrolera Chevron duplicará sus plataformas en Venezuela con una inversión de más de USD 7.000 millones

La meta forma parte del plan de crecimiento de sus asociaciones con socios locales y supone ampliar la cantidad de equipos en funcionamiento, con una etapa posterior de estabilidad durante varios años, según la empresa

La petrolera Chevron duplicará sus plataformas en Venezuela con una inversión de más de USD 7.000 millones

Venezuela: se cumplen dos semanas sin actualizar los datos sobre el terremoto

Además de modificar su periodicidad, las autoridades eliminaron sin explicación una serie de datos de los reportes

Venezuela: se cumplen dos semanas sin actualizar los datos sobre el terremoto
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Voto asistido de la ONPE: así se aplicará la atención para personas con discapacidad y adultos mayores

Voto asistido de la ONPE: así se aplicará la atención para personas con discapacidad y adultos mayores

Hombres encapuchados intentaron “levantar” a madre buscadora en Culiacán: colectivo exige le brinden protección

Precio del dólar hoy en Colombia: cotización de cierre del 10 de septiembre

La Ciudad de Buenos Aires avanza con un proyecto para crear un servicio de cremación de mascotas

Una llama terminó bebiendo cerveza durante una festividad en Cusco: autoridades buscan a responsables por presunto maltrato animal

DEPORTES

El Como de Nico Paz vence al RB Leipzig en su debut en la Champions League: la agenda completa de la jornada

El Como de Nico Paz vence al RB Leipzig en su debut en la Champions League: la agenda completa de la jornada

"Fue una ejecución": el contundente relato del investigador sobre el crimen del Puma Federico Aramburu

El dato sobre el extremo despiste de Franco Colapinto en Monza que destaca más su remontada: “Pensé que iba a tener que retirarme”

El desafío de Max Verstappen en un videojuego que despertó dudas sobre el circuito de Madrid en la Fórmula 1: “Es terrible”

Los detalles del cara a cara de Charles Leclerc y Lewis Hamilton tras la crisis que se desató en Ferrari por su toque en Monza

ENTRETENIMIENTO

Así retrató Hollywood el 11-S: 10 películas sobre los atentados y dónde verlas en streaming

Así retrató Hollywood el 11-S: 10 películas sobre los atentados y dónde verlas en streaming

Los 5 libros que recomienda Julieta Venegas: de Mieko Kawakami a Selva Almada

Una cinta inconclusa, una voz ausente y el instante en que Dave Grohl no pudo seguir escuchando a Kurt Cobain

"Aquel" recorrerá las luces y conflictos de la vida de Raphael

El polémico boleto de Harry Styles en Nueva York que generó críticas por su relación con el 11 de septiembre