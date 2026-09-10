Venezuela

Venezuela prevé recuperar el aeropuerto de Maiquetía en el primer semestre de 2027 tras los daños de los sismos

El ministro de Transporte, Francisco Garcés, señaló que las obras demandarán varios meses de trabajo. “Todavía este año no estará en servicio ni siquiera de forma parcial”, aclaró

Venezuela reanuda operaciones de carga en su principal aeropuerto tras cierre por sismos
Fotografía que muestra escombros en la salida de pasajeros del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, en Maiquetía (Venezuela) (EFE/ Miguel Gutiérrez)
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Venezuela prevé recuperar de forma parcial el aeropuerto internacional Simón Bolívar de Maiquetía durante el primer semestre de 2027, después de los daños estructurales que sufrió por los terremotos del 24 de junio. El aeropuerto reanudó sus actividades el 1 de septiembre mediante terminales temporales, luego de que los sismos provocaran graves daños en las instalaciones principales. El desastre dejó más de 6.500 muertos.

El ministro de Transporte, Francisco Garcés, informó en diálogo con la televisión estatal venezolana: “Durante el primer semestre del año próximo esperamos ya recuperar alguna parte del aeropuerto”. Garcés explicó que la recuperación de la principal terminal aérea del país requerirá obras que demandarán varios meses. “Todavía este año no estará en servicio ni siquiera de forma parcial”, señaló.

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Una de las pistas del aeropuerto, situado en la región de La Guaira, resultó afectada por el paso de la falla sísmica, indicó el ministro. No obstante, precisó que esa infraestructura fue reparada por completo y que “está operando de manera adecuada”.

Las terminales temporales permitieron restablecer el 49% de las operaciones nacionales y el 46% de los vuelos internacionales que operaban antes de los terremotos, según Garcés. El Gobierno chavista aspira a superar el 60% de la actividad aérea durante este año, mientras los vuelos restantes continuarán en aeropuertos alternativos, más distantes de Caracas.

“Vamos a ir generando las condiciones para aumentar estas capacidades para llegar, prontamente, a 40 % en un par de meses y posteriormente a finales, principios de años, poder llegar hasta el 60 %”, añadió el funcionario.

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Venezuela reanudó las operaciones en su principal aeropuerto tras los sismos
Fotografía que muestra el despegue de un avión Copa Airlines en el aeropuerto el Simón Bolívar de Maiquetía durante su reactivación en La Guaira (Venezuela) (EFE/Miguel Gutiérrez)

Un total de 19 aerolíneas, de las cuales 11 son internacionales, opera en las terminales habilitadas. Entre ellas figuran las españolas Air Europa, Iberia y Plus Ultra; la portuguesa TAP; la estadounidense American Airlines; la panameña Copa Airlines; la colombiana Avianca y LATAM Colombia, filial de la chilena LATAM Airlines.

En ese sentido, Garcés informó además que el ingreso de contenedores a Venezuela aumentó 8% y que el volumen de carga atendido creció 10% frente al año pasado. El funcionario destacó la operatividad del Puerto de La Guaira, una de las principales terminales marítimas del país.

Las instalaciones temporales tienen capacidad para 2.168 personas. De ese total, 720 lugares corresponden al área de salidas internacionales y 496 al sector de llegadas, según la Agencia Venezolana de Noticias.

Garcés sostuvo que el aeropuerto estará “mucho mejor” tras las obras y anticipó una mayor conectividad internacional, ante el interés de varias aerolíneas extranjeras por operar en Venezuela.

El ministro estimó la semana pasada que el proceso de check-in en las terminales temporales del aeropuerto de Maiquetía demorará unos 30 minutos y recomendó a los pasajeros llegar con dos horas de anticipación para vuelos nacionales y con tres horas para los internacionales.

Venezuela reanudó las operaciones en su principal aeropuerto tras los sismos
Fotografía que muestra el despegue de un Airbus de Conviasa en el aeropuerto el Simón Bolívar de Maiquetía durante su reactivación, en La Guaira (EFE/ Miguel Gutiérrez)

Garcés formuló la recomendación ante la reanudación gradual de las operaciones en el aeropuerto internacional.

La Asociación de Líneas Aéreas en Venezuela y la Asociación Venezolana de Agencias de Viajes y Turismo informaron a la agencia EFE que al menos 14 aerolíneas retomarán sus operaciones en Maiquetía durante las tres primeras semanas de septiembre.

El Instituto Aeropuerto Internacional de Maiquetía (IAIM) indicó que las instalaciones temporales dispondrán de climatización, conexión wifi, áreas de espera, máquinas expendedoras, baños, servicio médico, estaciones de carga y rampas para pasajeros con movilidad reducida.

(Con información de EFE)

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