Venezuela

La oposición venezolana denunció un apagón en varias regiones del oeste del país

Vente Venezuela y Primero Justicia responsabilizaron a la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, por el colapso del sistema eléctrico, que también afectó a Caracas con un fuerte bajón de luz

Varias regiones del oeste venezolano se quedaron sin luz (X/Archivo)
Varias regiones del oeste venezolano se quedaron sin luz (X/Archivo)
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La oposición venezolana denunció un apagón en al menos tres regiones en el oeste del país, en cuya capital, Caracas, hubo un fuerte bajón de luz.

El partido Vente Venezuela (VV), de la líder opositora y Nobel de la Paz María Corina Machado, alertó en la red social X del corte de electricidad en los estados Mérida, Barinas y Táchira, este último fronterizo con Colombia.

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El equipo de VV en Barinas expresó que se sigue “sufriendo la destrucción del sistema eléctrico nacional que comenzó (Hugo) Chávez, lo siguió (Nicolás) Maduro y continúa con Delcy (Rodríguez)”, la presidenta encargada de Venezuela.

Ellos siempre representaron oscuridad y esto solo acabará cuando este régimen salga de Miraflores (sede del Ejecutivo)”, agregó la organización en un mensaje compartido por Machado.

El ex diputado Juan Pablo Guanipa, aliado de la premio Nobel, denunció también “un nuevo apagón en varias zonas del país, tras un fuerte bajón”.

Juan Pablo Guanipa tuit
El mensaje de Juan Pablo Guanipa en X

El sistema eléctrico fue desguazado por este régimen sin importarle el padecimiento de millones de venezolanos. Ningún plan de inversión funcionará mientras los corruptos sigan en el poder. Si queremos futuro tenemos que sacar a Delcy y a su combo. Y eso va. ¡Viva Venezuela libre!”, escribió en X.

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El partido Primero Justicia exigió “respuestas inmediatas por parte del Estado ante este nuevo colapso” del sistema eléctrico “ocasionado por la falta de mantenimiento y la corrupción”.

El pasado viernes, la mandataria, quien lleva ocho meses en el cargo, tras la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos, denunció que el sistema eléctrico está siendo saboteado y manipulado, según dijo, en protesta por los recientes acuerdos petroleros, entre ellos el anunciado con Washington para explotar una quinta parte de las reservas venezolanas, las mayores del mundo.

Varias personas golpean cacerolas durante una protesta contra los cortes de electricidad en San Mateo, Venezuela, el martes 18 de agosto de 2026 (AP Foto/Ariana Cubillos)
Varias personas golpean cacerolas durante una protesta contra los cortes de electricidad en San Mateo, Venezuela, el martes 18 de agosto de 2026 (AP Foto/Ariana Cubillos)

No obstante, expertos y la oposición aseguran que el estado actual del sistema eléctrico, con fallas en casi todo el país, es el resultado, principalmente, de la corrupción y la falta de mantenimiento.

El Gobierno firmó la semana pasada un acuerdo con las petroleras estadounidense Chevron y la italiana Eni en presencia del secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright.

También fue suscrito un convenio con la estadounidense General Electric (GE) Vernova para fortalecer el sistema eléctrico y recuperar la infraestructura de la industria petrolera.

En junio, el Gobierno venezolano firmó un memorando de entendimiento en materia de electricidad con representantes de GE Vernova, mientras que en abril Rodríguez dijo que estaban en negociaciones con Siemens.

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