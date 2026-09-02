Venezuela

Las exportaciones petroleras de Venezuela se mantuvieron en 1,17 millones de barriles por día en agosto

Caracas importó unos 166.000 barriles diarios de combustibles en agosto, más del doble del mes anterior. La mayor parte correspondió a nafta estadounidense, utilizada para diluir la producción de crudo extrapesado

Un trabajador petrolero baja por las escaleras en el complejo industrial José Antonio Anzoátegui de PDVSA, en el estado de Anzoátegui (REUTERS/Carlos García Rawlins/Foto de Archivo)
Un trabajador petrolero baja por las escaleras en el complejo industrial José Antonio Anzoátegui de PDVSA, en el estado de Anzoátegui (REUTERS/Carlos García Rawlins/Foto de Archivo)
Guardar

Las exportaciones petroleras de Venezuela se mantuvieron en torno a 1,17 millones de barriles por día en agosto, ya que el aumento de los envíos a India y Europa compensó la caída de los despachos hacia Estados Unidos, de acuerdo con documentos y datos de seguimiento de buques conocidos el martes.

Estados Unidos siguió como principal destino del crudo venezolano, aunque sus compras bajaron a unos 553.000 barriles diarios, frente al récord de 786.000 barriles por día alcanzado en julio.

PUBLICIDAD

Los envíos hacia India subieron 66% en comparación con el mes anterior, hasta 297.000 barriles diarios. Las exportaciones a Europa, a su vez, casi se triplicaron y llegaron a cerca de 260.000 barriles por día.

El incremento de los tiempos de espera y de la cantidad de tanqueros pendientes de carga afectó las operaciones durante agosto. El estado de las terminales de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) y los problemas de calidad del crudo provocaron demoras en los embarques. Un apagón a finales de julio también retrasó las cargas. La interrupción afectó las plantas mejoradoras de crudo y las estaciones de mezcla de PDVSA, según uno de los documentos.

PUBLICIDAD

Las comercializadoras Vitol y Trafigura mantuvieron prácticamente estable su volumen conjunto de exportación, con unos 597.000 barriles diarios, frente a 604.000 barriles por día en julio. En cambio, los despachos de la petrolera estadounidense Chevron bajaron de 293.000 a 286.000 barriles diarios.

Un hombre pasa en bicicleta junto a una bomba de petróleo en funcionamiento en Cabimas, Venezuela, el lunes 31 de agosto de 2026. (AP Foto/Ariana Cubillos)
Un hombre pasa en bicicleta junto a una bomba de petróleo en funcionamiento en Cabimas, Venezuela, el lunes 31 de agosto de 2026. (AP Foto/Ariana Cubillos)

Venezuela importó unos 166.000 barriles diarios de combustibles en agosto, más del doble de los 81.000 barriles diarios registrados el mes anterior. La mayor parte correspondió a nafta estadounidense, utilizada para diluir la producción de crudo extrapesado.

Las exportaciones podrían modificarse en las próximas semanas por el traslado de decenas de proyectos petroleros a nuevas condiciones contractuales. El esquema permite a los socios de PDVSA firmar contratos de suministro y comercializar de forma independiente su parte de la producción.

También se prevé que un acuerdo de producción petrolera anunciado recientemente, que involucra a Caracas, Washington y la productora estadounidense NABEP, eleve los flujos de crudo venezolano hacia Estados Unidos.

Por su parte, Chevron negocia la operación de dos campos petroleros en la Faja del Orinoco, en el estado venezolano de Carabobo, como parte del impulso del presidente estadounidense Donald Trump para elevar la producción de crudo del país sudamericano.

La petrolera estadounidense busca derechos sobre yacimientos de crudo pesado con reservas de miles de millones de barriles, según personas al tanto de las conversaciones citadas por Bloomberg. Los campos se encuentran cerca de otro gran yacimiento que Chevron explota a través de PetroIndependencia, su empresa conjunta con PDVSA.

El logotipo y la información bursátil de Chevron aparecen en una pantalla en la sala de operaciones de la Bolsa de Nueva York (NYSE) en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos (REUTERS/Brendan McDermid)
El logotipo y la información bursátil de Chevron aparecen en una pantalla en la sala de operaciones de la Bolsa de Nueva York (NYSE) en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos (REUTERS/Brendan McDermid)

Las negociaciones transcurren en paralelo a un rediseño del control de Estados Unidos sobre la industria petrolera venezolana, siete meses después de la captura del ex dictador Nicolás Maduro en una operación militar.

La Casa Blanca difundió el lunes los primeros detalles públicos de un acuerdo anunciado la semana pasada y el documento señaló que North American Blue Energy Partners (NABEP) recibió concesiones por 100 años sobre 17 yacimientos petroleros de Venezuela. El Departamento de Estado de Estados Unidos obtuvo el derecho de adquirir un 20% garantizado de la producción a precio de costo y la primera opción de compra sobre el 80% restante a precios de mercado.

Washington también tendrá poder de veto sobre la designación de cualquier integrante del directorio de NABEP. La mayoría de los miembros deberá tener nacionalidad estadounidense, de acuerdo con la hoja informativa de la Casa Blanca.

Trump presentó el acuerdo como una vía para reforzar la seguridad energética estadounidense. Durante un acto en el Despacho Oval, afirmó que utilizaría ese petróleo para reponer las reservas estratégicas de emergencia de Estados Unidos y aseguró: “Todo viene a Estados Unidos para las refinerías”.

(Con información de Reuters y Bloomberg)

Temas Relacionados

Últimas noticias AméricaVenezuelaCaracaspetróleoEstados UnidosEEUU

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Chevron negoció operar dos campos en Venezuela mientras avanzaba el rediseño petroleros de Washington

Según fuentes citadas por Bloomberg, la compañía texana buscó derechos sobre yacimientos de crudo pesado con reservas de miles de millones de barriles, junto a un área que ya explota con Pdvsa en PetroIndependencia

Chevron negoció operar dos campos en Venezuela mientras avanzaba el rediseño petroleros de Washington

Venezuela: oposición exige transparencia sobre acuerdo petrolero y advierte sobre su validez

Mientras María Corina Machado mantiene su silencio, partidos de la Plataforma Unitaria solicitan todos los detalles del pacto y reivindican la importancia de avanzar hacia una transición democrática

Venezuela: oposición exige transparencia sobre acuerdo petrolero y advierte sobre su validez

Venezuela: damnificados por terremotos denuncian trabas para solicitar créditos hipotecarios

Los afectados señalan que el servicio de registros, dirigido por un primo de la presidenta encargada Delcy Rodríguez, ha creado un “cuello de botella” que dificulta acceder a las ayudas sociales

Venezuela: damnificados por terremotos denuncian trabas para solicitar créditos hipotecarios

Medios y representantes de la sociedad civil exigen a Delcy Rodríguez el fin de la censura

Con el “Manifiesto por la restitución de la libertad de expresión”, demandan medidas concretas para reformar las instituciones y el marco legal que continúa asfixiando el debate público en Venezuela

Medios y representantes de la sociedad civil exigen a Delcy Rodríguez el fin de la censura

Cómo es el acuerdo de 100 años que firmó una compañía de Estados Unidos para explotar el petróleo venezolano

North American Blue Energy Partners obtuvo derechos sobre 17 campos con participación del Departamento de Defensa y del Departamento de Estado, en un pacto entre las Administraciones de Donald Trump y Delcy Rodríguez

Cómo es el acuerdo de 100 años que firmó una compañía de Estados Unidos para explotar el petróleo venezolano
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy 2 de septiembre: Marie amenaza con evolucionar a huracán

EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy 2 de septiembre: Marie amenaza con evolucionar a huracán

Contralor Jorge Laverde anuncia gira nacional para detectar elefantes blancos

Un papel pintado prácticamente invendible permaneció años olvidado en un garaje, más tarde se convirtió en el embalaje más utilizado del mundo

Absuelto el hombre acusado de planear el asesinato de las princesas Amalia y Alexia de Holanda: “Quería casarse con ella”

Damián Alcázar respalda a Sheinbaum, pero le recuerda una “tarea pendiente”

DEPORTES

Los 23 fichajes más importantes tras el cierre del mercado de pases europeo

Los 23 fichajes más importantes tras el cierre del mercado de pases europeo

Los 11 pases de los jugadores de la selección argentina en el mercado europeo tras el Mundial 2026

La historia detrás del partido oculto de Messi en la Selección: “A ese chico lo van a tener que aguantar 20 años”

El emotivo homenaje de Ferrari a Schumacher en el GP de Italia de F1: el guiño a Argentina

La frase con la que el Atlético de Madrid buscó convencer a Julián Álvarez de que lo mejor para su carrera fue seguir

ENTRETENIMIENTO

Ridley Scott habría culpado a Paul Mescal del fracaso de ‘Gladiator II’: “No era lo bastante masculino”

Ridley Scott habría culpado a Paul Mescal del fracaso de ‘Gladiator II’: “No era lo bastante masculino”

‘Vengadores: Secret Wars’ realiza un fichaje de última hora: Noah Jupe se incorpora a la película en un rol desconocido

Esto es lo que Harry Styles y Zoë Kravitz quieren para su boda: música en vivo y grandes fiestas

Lionel Richie permanece en cuidados intensivos mientras se somete a análisis del corazón

A un año de la muerte de Hulk Hogan, Nick afirmó: “La dedicación a continuar el legado es lo que nos sostuvo”