Cómo es el acuerdo de 100 años que firmó una compañía de Estados Unidos para explotar el petróleo venezolano

Plataformas petroleras y bombas de extracción en el Lago de Maracaibo, en Cabimas, Venezuela, 26 de enero de 2026 (REUTERS/Leonardo Fernández Viloria)

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La Casa Blanca confirmó la concesión por 100 años que otorgó a la empresa privada North American Blue Energy Partners (NABEP) para la explotación de parte del petróleo venezolano y brindó nuevos detalles sobre el acuerdo anunciado la semana pasada.

De acuerdo con el pacto entre la Administración de Donald Trump y el Gobierno de la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, NABEP obtuvo derechos por un siglo para perforar 17 campos petroleros que contienen unos 65.000 millones de barriles de crudo, una cifra equivalente a cerca de una quinta parte de las reservas del país.

La Casa Blanca precisó que el Departamento de Defensa de Estados Unidos posee una participación del 35% en la empresa matriz de NABEP. El Departamento de Estado, por su parte, tiene el derecho de adquirir a precio de producción el 20% del petróleo extraído, destinado a las reservas estratégicas estadounidenses.

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NABEP está a cargo del empresario venezolano Alejandro Betancourt y se ubica como la segunda mayor productora de crudo del país, con una producción que supera los 200.000 barriles diarios. Con el nuevo acuerdo, la compañía proyecta llevar su producción por encima del millón de barriles diarios.

La Casa Blanca confirmó la concesión por 100 años que otorgó a la empresa privada North American Blue Energy Partners (NABEP) para la explotación de parte del petróleo venezolano (Europa Press)

La Administración de Trump, que la semana pasada definió el pacto como “histórico”, asegura que éste permitirá elevar la producción petrolera y reducir el precio de la gasolina en Estados Unidos, encarecida por la guerra con Irán, un factor que podría afectar a los republicanos en las elecciones legislativas de noviembre.

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Según la Casa Blanca, NABEP invertirá cerca de 100.000 millones de dólares para reparar la deteriorada infraestructura petrolera venezolana y abonará, a lo largo de los próximos 25 años, unos 200.000 millones de dólares en impuestos al Estado venezolano.

El Gobierno estadounidense conservará, además, poder de veto sobre los nombramientos en el consejo de administración de la empresa.

Desde que Estados Unidos capturó y depuso en enero pasado al ex dictador venezolano Nicolás Maduro, Washington restableció las relaciones diplomáticas con Caracas.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump (Europa Press)

Donald Trump se reúne con ejecutivos petroleros

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reúne este martes en la Casa Blanca con ejecutivos de la industria petrolera para analizar medidas destinadas a aumentar la capacidad de refinación y reducir el precio de la gasolina, en un contexto marcado por la guerra con Irán, el cierre del estrecho de Ormuz y el reciente acuerdo alcanzado con Venezuela.

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El encuentro contará también con la participación del secretario del Interior, Doug Burgum, y del secretario de Energía, Chris Wright, según informó la Casa Blanca. La administración de Trump busca que el incremento del flujo de crudo venezolano hacia las refinerías estadounidenses contribuya a reducir los precios de los combustibles.

“El presidente se reunirá con líderes de la industria para colaborar en las mejores maneras de aumentar la capacidad de refinación, consolidar aún más el dominio energético estadounidense en toda la cadena de suministro y reducir los precios para el pueblo estadounidense”, declaró el lunes la portavoz de la Casa Blanca, Taylor Rogers.

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La Casa Blanca señaló que la reunión incluirá una combinación de pequeñas, medianas y grandes empresas refinadoras y distribuidoras. El Gobierno estadounidense no difundió la lista de compañías que participarán en la reunión.

El encuentro se producirá pocos días después de que Trump anunciara un acuerdo con Venezuela para ampliar el control estadounidense sobre las reservas y la producción petrolera del país sudamericano. Según Trump, el acuerdo, permitirá a Estados Unidos obtener “mayoría del control estadounidense” sobre 65.000 millones de barriles de reservas probadas de petróleo venezolano.