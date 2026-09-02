Contralor Jorge Laverde anuncia gira nacional para detectar elefantes blancos

Contraloría General de la República | crédito Colprensa

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El nuevo contralor general, Jorge Laverde Vargas, anunció una gira por los 32 departamentos del país para identificar obras inconclusas, revisar inversiones regionales y reforzar el control fiscal antes de que los recursos públicos terminen perdidos por corrupción. La estrategia fue presentada al iniciar funciones en reemplazo de Carlos Hernán Rodríguez.

De acuerdo con la información publicada por Semana, Laverde aseguró que su llegada a la Contraloría marca una nueva etapa para vigilar el manejo del presupuesto público. El funcionario dijo que ya tiene lista una estrategia para hacer un diagnóstico preventivo y predictivo sobre lo que está ocurriendo con las inversiones en las regiones.

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“Iniciamos una nueva etapa del control fiscal en Colombia y con una apuesta diferente: vuelta a Colombia por el control”, afirmó el contralor al presentar su línea de trabajo. También señaló: “Vamos a visitar los 32 departamentos para hacer un diagnóstico predictivo y preventivo de lo que viene ocurriendo con las inversiones”.

Primer informe saldrá en quince días

Laverde anunció que en los próximos quince días entregará a los colombianos un primer informe sobre la situación fiscal. Su objetivo, según explicó, es que la ciudadanía tenga información temprana sobre el estado de las inversiones y sobre los riesgos que puedan existir en la ejecución de recursos públicos.

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“Los colombianos deben confiar en las instituciones y haremos un acompañamiento para la inversión y proteger los recursos. En los próximos quince días daré a conocer el primer informe a los colombianos sobre la situación fiscal”, aseguró.

El nuevo jefe del organismo de control sostuvo que la Contraloría debe actuar antes de que el daño esté consumado. Por eso, su apuesta será fortalecer la prevención, alertar a los ordenadores del gasto y acompañar los proyectos en las regiones para evitar que terminen convertidos en obras abandonadas o sin utilidad para las comunidades.

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Uno de los focos principales serán los llamados elefantes blancos, es decir, obras inconclusas que consumen recursos públicos sin prestar el servicio para el que fueron contratadas. Laverde advirtió que este fenómeno existe en todo el país y que durante los cuatro años de su gestión será una de sus prioridades.

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“En los 32 departamentos hay obras inconclusas, la Contraloría está para prevenir y alertar a los ordenadores del gasto y no ocurran más elefantes blancos. Tendremos un diagnóstico claro para que se conozca qué está pasando con el presupuesto de las regiones”, dijo.

Tecnología y control ciudadano

La estrategia también contempla modernizar la Contraloría con herramientas tecnológicas y acercar a la ciudadanía al control fiscal. Laverde aseguró que la entidad debe reaccionar con mayor rapidez para evitar llegar tarde, cuando ya se haya perdido el dinero o cuando la corrupción haya producido daños difíciles de reparar.

El contralor resumió su propuesta con el lema “control, libertad y orden” y prometió una entidad más moderna. Además, afirmó que se perseguirán los capitales que salen del país producto de hechos de corrupción, bajo la premisa de que esos delitos no se detienen en las fronteras.

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“Control, libertad y orden. Una Contraloría más moderna. Vamos a perseguir esos capitales que se fugan porque la corrupción no tiene fronteras”, sostuvo Laverde.

El funcionario fue elegido por el Congreso pleno con mayorías absolutas y estará al frente de la Contraloría hasta 2030, año en el que el Legislativo deberá hacer una nueva elección. Su llegada ocurre en medio de un discurso institucional centrado en endurecer la lucha contra la corrupción y mejorar la coordinación entre entidades de control.

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El presidente Abelardo de la Espriella ha dicho que trabajará de forma articulada con la Contraloría, la Procuraduría, la Fiscalía y la Policía para perseguir a los corruptos. También anunció la creación de un bloque de búsqueda con la misión de detectar personas que cometan este tipo de delitos en cualquier zona del país.

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Con la gira nacional, Laverde busca instalar desde el comienzo de su periodo una agenda de vigilancia territorial. La promesa es llegar a los departamentos, revisar obras inconclusas, advertir riesgos y entregar información pública para que el control fiscal no sea solo una reacción después del daño, sino una herramienta para proteger el presupuesto antes de que se pierda.