En imágenes: así fue el recorrido de Abelardo de la Espriella por las obras de la primera línea del metro de Bogotá

Carlos Fernando Galán acompañó a Abelardo de la Espriella a realizar uno de los primeros viajes de prueba en un vagón del esperado Metro de Bogotá - crédito @Bogota/X

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El presidente de la República, Abelardo de la Espriella, realizó su primer recorrido por las obras de la Línea 1 del metro de Bogotá durante el encuentro del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) que reunió en la capital a representantes de casi 200 ciudades de América Latina.

El mandatario estuvo acompañado por el alcalde mayor, Carlos Fernando Galán, el gerente general de la empresa Metro, Leónidas Narváez, y la gerente designada por el Gobierno nacional para la ciudad, Clara Lucía Sandoval.

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El presidente Abelardo De La Espriella recorrió por primera vez las obras de la Línea 1 del Metro de Bogotá junto al alcalde Carlos Fernando Galán - crédito César Carrión/Presidencia

Durante la jornada, el jefe de Estado se desplazó en uno de los trenes sobre el viaducto en un trayecto de aproximadamente seis kilómetros. Estas evaluaciones con pasajeros en el sistema se efectúan en la infraestructura construida entre las estaciones del sector de Bosa y la localidad de Kennedy, en el suroccidente de la ciudad.

Al observar el trayecto desde el vagón principal junto al alcalde de la capital, el presidente De la Espriella señaló que “es como estar en otro lado”, al destacar el avance de los trabajos en la zona de pruebas.

Durante su visita al Metro de Bogotá, el mandatario planteó comenzar a pensar desde ahora en una eventual Línea 4 - crédito Isaac Bechara/Presidencia

El mandatario ratificó el respaldo financiero y técnico del Gobierno nacional para finalizar el primer trazado, gestionar el avance de los tramos subsecuentes y evaluar nuevos proyectos de transporte masivo para la ciudad.

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“Asumido el compromiso insoslayable de contribuir a la terminación de la línea número 1 y avanzar en las líneas 2 y 3 y comenzar a pensar desde ahora, querido alcalde, la línea 4. Tenemos que hacerlo. La capital colombiana necesita de una red de metro sólida y suficiente”, afirmó De la Espriella durante su intervención.

De La Espriella recorrió cerca de seis kilómetros del viaducto y destacó el avance de las pruebas en el tramo construido entre Bosa y Kennedy - crédito Juan Diego Cano/Presidencia

En relación con el segundo tramo del sistema, el Ejecutivo confirmó que el proceso de contratación se encuentra en su fase de cierre y que en las próximas jornadas se divulgará la lista de los consorcios interesados en la licitación.

Durante el encuentro multilateral, el mandatario expuso los lineamientos de la política urbana de su administración ante los mandatarios locales presentes, al señalar que la movilidad e infraestructura representan aspectos centrales para el desarrollo de las regiones.

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El presidente aseguró que el Gobierno mantendrá su respaldo financiero y técnico para la Línea 1 - crédito Juan Diego Cano/Presidencia

“El tiempo es parte de la calidad de vida de un ciudadano. Un ciudadano que debe pasar buena parte del día desplazándose entre su casa y el trabajo está sacrificando una porción importante de su vida. La política de movilidad no puede medirse únicamente en términos de kilómetros y vías construidas, sino también en el tiempo que se consigue devolverle a sus ciudadanos”, sostuvo el presidente.

El jefe de Estado reconoció la continuidad institucional del proyecto del Metro de Bogotá a lo largo de las distintas administraciones locales y nacionales, catalogándolo como un ejemplo de planeación a largo plazo que debe ser replicado en el país.

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Durante un encuentro del BID en Bogotá, De La Espriella defendió la continuidad de los grandes proyectos de infraestructura - crédito César Carrión/Presidencia

“Bogotá es un ejemplo de lo que significa pensar una obra por encima de un período de gobierno. La primera línea del metro ha atravesado alcaldías y gobiernos nacionales. Así es como deben emprenderse los grandes proyectos de infraestructura. Deben sobrevivir a los cambios políticos, a los avatares ideológicos”, puntualizó.

Asimismo, la agenda del Gobierno nacional se enfocó en la problemática de la seguridad ciudadana y la convivencia en las áreas urbanas, planteando una estrategia de control territorial y fortalecimiento de la fuerza pública para combatir la criminalidad organizada.

Abelardo de la Espriella en un recorrido por una de las obras de infraestructura más importantes para la capital: el metro de Bogotá - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

“La seguridad ciudadana no es un asunto accesorio a la administración pública, es una condición indispensable de la libertad. Mi compromiso con el pueblo es devolverle la seguridad a la patria, por la razón o por la fuerza. Cuento con una fuerza pública vigorosa y con los medios necesarios para derrotar al crimen”, aseveró el mandatario.

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De La Espriella enfatizó que la política de orden público no contemplará acercamientos con organizaciones al margen de la ley que empleen la violencia contra la población civil o las instituciones.

“Para alcanzar la paz no voy a dialogar con el terrorismo. Lo estoy enfrentando con toda la capacidad del Estado dentro del marco de la Constitución y la ley y bajo el amparo del Estado de derecho hasta derrotar al crimen en todas sus expresiones. La paz verdadera se construye con la fuerza de las armas y las leyes de la República”, recalcó ante los asistentes y las cámaras.

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El mandatario sostuvo que la política de movilidad debe medirse no solo por las obras construidas, también por el tiempo que los ciudadanos recuperan al reducir sus desplazamientos diarios- crédito César Carrión/Presidencia

En materia de descentralización y financiación, el presidente propuso modificar los esquemas de gestión institucional para permitir que los entes territoriales accedan directamente a los recursos de las entidades multilaterales sin intermediación central.

“La Nación tiene el deber de ayudar desde su capacidad financiera, técnica e institucional, pero las soluciones urbanas no pueden ni deben diseñarse desde el centro del país. Mi gobierno abrirá caminos para que el crédito, las garantías y la asistencia técnica puedan llegar de manera mucho más directa a las ciudades”, señaló De La Espriella.