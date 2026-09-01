César Cravioto entrega Segundo Informe de Gobierno de Clara Brugada al Congreso de CDMX

César Cravioto, secretario de Gobierno de la Ciudad de México, entregó formalmente el Segundo Informe de laboes de Clara Brugada, jefa de Gobierno capitalina, al Congreso local.

Más Noticias

Quería casarse con Tin Tan de niña y años después él mismo la invitó a subir a su auto convertible en Acapulco Una querida actriz mexicana compartió esta anécdota en Netas Divinas

Ojocaliente reanuda actividades tras coche bomba que dejó 11 heridos y daños en aproximadamente 40 viviendas: hay un detenido Arturo Medina Mayoral, secretario de Seguridad Pública de Zacatecas, informó que trabajos de inteligencia permitieron localizar a un presunto implicado en la detonación del explosivo frente a la Comandancia

Así fue el presunto desplante de la nueva Miss Universe México 2026 contra Miss Guerrero: “Le retiraba la mano” El gesto ocurrió segundos antes de anunciarse el Top 2 del certamen, cuando las tres finalistas —Jalisco, Michoacán y Guerrero— esperan el veredicto sobre el escenario

Trata de personas en México acecha al sector turístico: 9 mil casos detectados en 2025, solo se denuncia el 93% La ONU alertó que, ante el riesgo de la trata en el turismo, solo el 40% del personal sabe cómo actuar