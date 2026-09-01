México

César Cravioto entrega Segundo Informe de Gobierno de Clara Brugada al Congreso de CDMX

El secretario de Gobierno entregó el Informe, compuesto por cuatro documentos que analizarán los diputados locales

César Cravioto entrega Segundo Informe de Gobierno de Clara Brugada. | YouTube Gobierno de CDMX
César Cravioto entrega Segundo Informe de Gobierno de Clara Brugada. | YouTube Gobierno de CDMX
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César Cravioto, secretario de Gobierno de la Ciudad de México, entregó formalmente el Segundo Informe de laboes de Clara Brugada, jefa de Gobierno capitalina, al Congreso local.

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