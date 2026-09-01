César Cravioto entrega Segundo Informe de Gobierno de Clara Brugada al Congreso de CDMX

César Cravioto, secretario de Gobierno de la Ciudad de México, entregó formalmente el Segundo Informe de laboes de Clara Brugada, jefa de Gobierno capitalina, al Congreso local.
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