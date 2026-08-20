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Enrique Márquez presentó un plan para reorganizar Venezuela y pidió apoyo al proceso de transición impulsado por EEUU

El ex candidato presidencial propuso eliminar la reelección indefinida y modificar la representación de las minorías en el Parlamento como parte de una reforma institucional

Enrique Márquez, excandidato presidencial venezolano, impulsor del Pacto por Venezuela. (REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria)
Enrique Márquez, excandidato presidencial venezolano, impulsor del Pacto por Venezuela. (REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria)
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El excandidato presidencial venezolano Enrique Márquez, presente en febrero pasado en el Discurso del Estado de la Unión de Donald Trump en Washington, lanzó este jueves un plan de transición institucional para Venezuela y llamó a respaldar el proceso que lidera Estados Unidos desde la captura de Nicolás Maduro.

“Hoy iniciamos una campaña a favor de Venezuela, a favor de la transición”, declaró Márquez en una rueda de prensa celebrada en el Hotel Marriott de Caracas, donde dio a conocer el denominado Pacto por Venezuela. El dirigente aclaró que la iniciativa no constituye un partido político ni un movimiento, sino un marco de acuerdo nacional abierto a todos los sectores, tanto del oficialismo como de la oposición.

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Enrique Márquez es reconocido durante el discurso del Estado de la Unión de Donald Trump en el Capitolio, Washington, 24 de febrero de 2026. (Kenny Holston/Pool vía REUTERS)
Enrique Márquez es reconocido durante el discurso del Estado de la Unión de Donald Trump en el Capitolio, Washington, 24 de febrero de 2026. (Kenny Holston/Pool vía REUTERS)

El documento contempla la abolición de la reelección indefinida para todos los cargos de elección popular, la instauración de la segunda vuelta electoral y una reforma en la representación parlamentaria de las minorías. “El que gana se lo lleva todo (...) Eso no es bueno en ningún lugar. No es bueno que quien controla el poder Ejecutivo controle el parlamentario”, argumentó. También se incluyen medidas económicas para revertir expropiaciones y propuestas orientadas a la liberación de presos políticos.

Márquez precisó que la propuesta ya fue enviada a las autoridades de Estados Unidos y a la mesa de negociación entre el chavismo y la oposición, con la instrucción de que sea debatida, analizada y modificada, incluso de manera integral.

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El dirigente subrayó que el pacto no rivaliza con ese espacio de diálogo, sino que busca enriquecerlo con aportes que amplíen la deliberación hacia la ciudadanía. Para ello, anunció la apertura de una plataforma digital destinada a recibir propuestas de la población y recorridos por distintas regiones del país para escuchar a las comunidades directamente.

Manifestantes sostienen fotografías de detenidos y piden la liberación de presos políticos en Venezuela frente a la embajada de Estados Unidos en Bogotá, Colombia. 19 de enero de 2026. (REUTERS/Luisa González)
Manifestantes sostienen fotografías de detenidos y piden la liberación de presos políticos en Venezuela frente a la embajada de Estados Unidos en Bogotá, Colombia. 19 de enero de 2026. (REUTERS/Luisa González)

Washington ocupa, en sus palabras, el rol de “acompañante” y “socio” en ese proceso, un papel que calificó de “tutelaje”. “El 3 de enero comenzó la recuperación de nuestra soberanía y les digo con seguridad: la vamos a recuperar completa”, afirmó, en alusión a la fecha de la incursión militar en la que fue capturado Maduro.

Respaldó el plan de tres fases impulsado por Washington: estabilización, recuperación y transición. Sostuvo que las elecciones solo podrán celebrarse una vez cumplidas esas etapas y pidió a la ciudadanía ejercer una “paciencia activa”.

Márquez estuvo encarcelado desde el 7 de enero de 2025 hasta el 8 de enero siguiente, tras participar en los comicios presidenciales de julio de 2024 y rechazar la victoria que el Consejo Nacional Electoral atribuyó a Maduro. Fue de los primeros opositores en recuperar la libertad luego de las excarcelaciones anunciadas tras el 3 de enero. Indicó que tiene previsto presentar el pacto a la líder opositora María Corina Machado y recibir su respaldo.

(Con información de EFE)

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