El chavismo quema miles de millones de dólares en su lucha contra la inflación

La inflación sigue golpeando los bolsillos de los venezolanos.

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Con una inflación interanual de 466%, puede afirmarse que en Venezuela todo es costoso. Pero los expertos advierten que lo más gravoso para el país está siendo su fracasada lucha por contener el aumento del índice de precios al consumidor (IPC).

El Banco Central de Venezuela (BCV) informó el sábado 3 de octubre que la inflación de septiembre se ubicó en 8,4%, un poco por debajo del 8,9% registrado en agosto. “Ese nivel de inflación mensual es más del doble de la inflación anual de casi todo el planeta”, reaccionó Luis Oliveros, decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Metropolitana (Unimet).

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Para un país que sufrió de hiperinflación entre 2017 y 2022, un IPC de un dígito mensual podría ser considerado una noticia positiva. De hecho, cuando la inflación en mayo bajó a 6,3%, el encargado de negocios de Estados Unidos, John Barret, celebró el hito destacando que se alcanzaba “por primera vez en más de un año”.

Sin embargo, los analistas recuerdan que este año la inflación ya sube hasta 225% y pinchan los globos de los más optimistas. “En septiembre se observó una ligera desaceleración de los precios con respecto al 2025. Sin embargo, el costo de la citada reducción ha sido muy elevado en términos de ventas de divisas. Es insostenible a mediano plazo”, advierte el economista Hermes Pérez.

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La prolongada crisis económica es el principal motivo que alienta las protestas en el país.

Pérez apunta que “la menor inflación en 2026 obedece a la mayor venta de divisas (esterilización) observada en este año, que duplica los valores de 2025, alimentada por mayores ventas de petróleo y precios 50% más elevados”.

“La buena noticia es la menor presión inflacionaria, la mala es lo costoso de la estrategia que ameritó la venta de más de 13 mil millones de dólares, haciéndola insostenible a mediano plazo, incluso con el actual boom de precios del petróleo que se mantiene por encima de 100 dólares”, explica el profesor de la Unimet y antiguo funcionario del BCV.

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No alcanza

El investigador observa que “en Venezuela no ha habido esfuerzo monetario. Al contrario, la liquidez ha crecido y ha terminado comprando divisas. Mientras que en Estados Unidos o en Colombia la liquidez crece menos de un dígito anual, en Venezuela crece 230% en nueve meses. Así no se resolverá el problema de inflación”.

El exdiputado opositor y economista José Guerra resalta que para el leve retroceso del IPC, “el costo en términos de divisas es fenomenal: 65% del ingreso petrolero para desacelerar algo la tasa de inflación”.

Plataformas petrolíferas y bombas de extracción en el lago Maracaibo, en Cabimas (Venezuela), el 26 de enero de 2026. REUTERS/Leonardo Fernández Viloria/Foto de archivo

“Lo preocupante: el efecto transferencia del ajuste del tipo de cambio a los precios sigue siendo mayor que uno. En septiembre el tipo de cambio oficial aumentó 7,6% y los precios 8,4%, ello quiere decir que hace falta más política económica más allá de intervenir masivamente en el mercado cambiario”, expone Guerra.

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Pérez agrega que “la inflación (interanual) de alimentos cerró en 574% en septiembre, un alza muy alta en los estándares modernos. En contexto, la inflación promedio del mundo se ubicó en 7%, incluyendo el dato de 191 países. Ejemplo: La inflación de Colombia fue 6,2% y la de EEUU 3,4% en agosto”.