Colombia

Alci Acosta reapareció en redes sociales tras permanecer varios días en UCI: “Ya estoy en mi casa”

El intérprete de boleros aseguró en un video que se encuentra mucho mejor, aunque reconoció que su proceso de recuperación no ha concluido por completo

El referente colombiano del bolero dejó cuidados intensivos luego de un cuadro renal y prostático, agradeció el apoyo recibido y aseguró que se encuentra mucho mejor - crédito alciacostac / Instagram

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El cantante colombiano Alci Acosta confirmó su regreso a casa después de permanecer varios días bajo atención médica en Barranquilla por complicaciones de salud. El intérprete de boleros difundió un mensaje en video para despejar las dudas sobre su estado tras salir de cuidados intensivos.

“Ya estoy en mi casa, no del todo bien, pero mucho, mucho mejor que tiempo atrás”, dijo el artista, acompañado por familiares en la grabación. Con esa frase, el intérprete de El último beso dio por cerrado un episodio de salud que generó inquietud entre sus seguidores.

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La reaparición pública llegó luego de varios días de incertidumbre, iniciados cuando trascendió su ingreso de urgencia a la Clínica La Misericordia Internacional de Barranquilla.

Una afección renal y de próstata motivó la internación

El cantante Alci Acosta regresó a su residencia en Barranquilla tras permanecer varios días bajo atención médica - crédito alciacostac / Instagram
El cantante Alci Acosta regresó a su residencia en Barranquilla tras permanecer varios días bajo atención médica - crédito alciacostac / Instagram

El 30 de agosto, Alci Acosta fue trasladado en forma urgente al centro médico, donde quedó bajo observación por un cuadro vinculado a sus riñones y a la próstata. Su hijo, el cantante Checo Acosta, se encargó de dar a conocer la noticia y detalló que el músico permanecía estable dentro de la UCI.

“Mi padre, Alci Acosta, presentó una afección en sus riñones y en su próstata. En estos momentos se encuentra en UCI, ya estable y con toda la atención requerida”, señaló entonces Checo Acosta.

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A partir de ese momento, la familia optó por mantener un perfil reservado respecto de la evolución clínica, sin ofrecer detalles sobre los procedimientos aplicados. El propio cantante retomaría la palabra recién al momento de recibir el alta.

Alci Acosta sigue en cuidados intensivos: qué dijo Checo Acosta sobre su recuperación - crédito @alciacostac/ Instagram
Los médicos autorizaron el alta hospitalaria del intérprete luego de registrar una evolución favorable en su estado - crédito @alciacostac/ Instagram

Tras superar la etapa en cuidados intensivos, el artista continuó su tratamiento en una habitación del mismo centro asistencial. La evolución favorable permitió que los médicos autorizaran su salida para proseguir con los controles indicados.

En su primer mensaje tras el alta, expresó gratitud hacia quienes estuvieron pendientes de la situación. “Con el corazón lleno de gratitud❤️ Ya estoy en casa recuperándome. Quiero agradecer a Dios, a mi familia, colegas y a todos mis seguidores en el mundo por sus oraciones y buena energía en estos momentos. Gracias por tanto cariño🙏🏼 (sic)”, escribió en sus redes sociales.

El artista destacó el respaldo recibido desde distintos países

Las publicaciones del músico reunieron numerosas muestras de cariño de admiradores en Colombia y en el exterior. Frente a esa respuesta, Acosta dedicó parte de su mensaje a reconocer el acompañamiento de colegas y fanáticos durante el período más delicado de su salud.

“Gracias a todos mis compañeros que estuvieron pendientes de mi salud, a todos mis fanáticos, no solo en Colombia, sino en todo el mundo”, manifestó en el video difundido tras su regreso a casa.

- crédito @checoacosta/Instagram
El artista difundió un mensaje en sus redes sociales para expresar gratitud hacia su familia, colegas y seguidores - crédito alciacostac /Instagram

El respaldo del público se tradujo en comentarios de ánimo en cada una de sus publicaciones, un gesto que el propio artista reconoció como parte fundamental de su proceso. Hasta el momento, no reveló si continuará con controles médicos periódicos ni si existe un plazo estimado para el alta definitiva.

Pese a reconocer que su recuperación aún no concluyó, el intérprete se refirió a sus planes profesionales y a la posibilidad de retomar sus presentaciones en vivo. “Dentro de poco vamos a estar nuevamente en los escenarios tratando de complacerlos con lo mejor de mi repertorio”, afirmó, sin precisar lugares ni fechas concretas.

Acosta construyó una trayectoria de más de seis décadas dentro de la música romántica. Se inició como pianista en agrupaciones de Barranquilla antes de debutar como solista en 1965 con el tema Odio gitano. Ese lanzamiento abrió el camino hacia un repertorio que incluyó canciones como Traicionera, La cárcel de Sing Sing, La copa rota y Dos rosas, esta última grabada junto al ecuatoriano Julio Jaramillo.

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