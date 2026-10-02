Delcy Rodríguez confirmó que Venezuela ya puede acceder a repuestos para el sistema eléctrico

Delcy Rodríguez confirmó el acceso a repuestos y tecnología para recuperar el Sistema Eléctrico Nacional (REUTERS/Gaby Oraa/Foto de archivo)

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La presidenta encargada Delcy Rodríguez confirmó que Venezuela ya puede acceder a repuestos y tecnología para recuperar el Sistema Eléctrico Nacional, mientras el Gobierno puso en marcha un plan para incorporar 1.300 megavatios durante el último trimestre del año y reducir los apagones que afectaron a varias regiones del país.

Rodríguez hizo el anuncio durante una sesión del Consejo Nacional de Economía celebrada en Caracas. “Estamos en un proceso de recuperación del sistema eléctrico nacional, en condiciones muy distintas, porque ya podemos acceder a proveedores de repuestos, tecnología, que nos permita recuperar el sistema eléctrico, consolidarlo”, afirmó.

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Durante la misma reunión, la mandataria se refirió a la reunión con representantes de BID Invest y señaló que esa instancia podría abrir mecanismos de financiamiento para empresarios, productores y emprendedores.

“Este encuentro con representantes de BID Invest nos va a permitir algo que el Consejo Nacional de Economía siempre ha reclamado para nuestros empresarios, productores y emprendedores; contar con mecanismos de financiamiento para la actividad económica en Venezuela”, aseguró.

Por otro lado, expresó que el sector privado podría utilizar esos instrumentos para ampliar sus operaciones y sostuvo que el país cuenta con capacidad industrial instalada. También afirmó que la intención oficial consistió en extender esos mecanismos a los distintos sectores productivos. “De tal manera que esta nueva agenda de trabajo llegue para toda Venezuela, para todos los venezolanos”, dijo.

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En su intervención, la presidenta encargada indicó que el tercer trimestre registró un crecimiento de al menos 6,5 % y que ese resultado llevaría a Venezuela a 22 trimestres consecutivos de expansión económica, según las cifras expuestas por el Gobierno.

De igual manera, la recuperación del sistema eléctrico figura entre los puntos centrales de esa sesión, en medio de fallas diarias en el suministro de energía, especialmente fuera de Caracas. En los últimos días, habitantes de distintas regiones realizaron protestas por interrupciones que llegaron a durar hasta 16 horas.

Las protestas por los cortes de electricidad se extendieron por varias regiones de Venezuela (REUTERS/Juan Carlos Hernandez)

Por otro lado, el ministro de Energía Eléctrica, Rolando Alcalá, informó el pasado miércoles que el plan oficial prevé la incorporación de 1.300 megavatios al sistema durante el último trimestre. La medida busca estabilizar el servicio y disminuir la frecuencia de los cortes, que se intensificaron durante las últimas semanas.

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Alcalá precisó que una unidad de Planta Centro entraría en funcionamiento en los días siguientes. El complejo, ubicado en el centro-oeste del país, aportaría 600 megavatios a esa zona. Además, el Gobierno programó la incorporación de siete unidades para el estado Zulia, con una capacidad conjunta de 500 megavatios.

Zulia concentró una parte importante de las fallas de suministro y figura entre los estados más afectados por los apagones. Las autoridades plantearon que las nuevas unidades permitirían reforzar la generación destinada a esa región del noroeste venezolano.

Además, el ministro atribuyó el aumento de la demanda eléctrica a un repunte de la actividad económica y a las altas temperaturas relacionadas con el fenómeno de El Niño. También señaló que los terremotos ocurridos en junio retrasaron los trabajos de reparación que ya estaban previstos para la infraestructura energética.

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(Con información de EFE)