Colombia

Festivo del 12 de octubre en Colombia: qué se celebra y cuánto pagan por trabajarlo

El calendario laboral aún contempla cinco jornadas festivas remuneradas antes de que termine 2026, con fechas clave en noviembre y diciembre

Calendario de escritorio con el 12 de octubre marcado en rojo, la bandera colombiana, el mapa del país y flores de orquídea.
La jornada de descanso coincidirá con un inicio de semana en 2026, por lo que la norma laboral mantendrá el puente de tres días consecutivos para todos los trabajadores del país - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El lunes 12 de octubre de 2026 será festivo en Colombia por el Día de la Diversidad Étnica y Cultural, conocido tradicionalmente como Día de la Raza. No habrá traslado de fecha, pues la jornada coincide con lunes y se mantiene así bajo la Ley Emiliani, o Ley 51 de 1983.

La Ley Emiliani dispone que varios festivos que caen en otros días de la semana se trasladen al lunes, pero esa regla no modifica la fecha cuando la conmemoración ya ocurre ese día.

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¿Qué se celebra el 12 de octubre y por qué cambió de nombre en Colombia?

El 12 de octubre recuerda los acontecimientos iniciados en 1492 con la llegada de Cristóbal Colón al continente americano. Durante décadas, Colombia y varios países latinoamericanos conmemoraron esa fecha como el Día de la Raza.

La denominación se remonta a 1913, cuando Faustino Rodríguez-San Pedro, entonces presidente de la Unión Ibero-Americana, decretó la “Fiesta de la Raza” para celebrarla en España e Iberoamérica. La fecha quedó institucionalizada a partir de 1915.

Imagen de archivo. Fuerzas Militares de Colombia y Estados Unidos realizaron una jornada de atención humanitaria a la comunidad Wayuú en la alta Guajira. (Colprensa - Camila Díaz)
El Ministerio de Cultura de Colombia modificó el nombre de la festividad a Día de la Diversidad Étnica y Cultural en 2021 - crédito Colprensa - Camila Díaz

Con el paso del tiempo, el sentido de la conmemoración fue revisado por su vínculo con los procesos de conquista y colonia. Distintos países impulsaron nuevos nombres para reconocer a los pueblos originarios y a los grupos étnicos que habitan sus territorios.

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Para el historiador Felipe Arias Escobar, autor de ¿Otra historia de Colombia? —citado por la Biblored— el 12 de octubre representa una oportunidad para “mirar críticamente nuestro pasado” y acceder a fuentes que permitan ampliar el relato sobre la historia del continente.

Del Día de la Raza al Día de la Diversidad Étnica y Cultural

En 2021, el Ministerio de Cultura anunció que el Día de la Raza pasaba a llamarse Día de la Diversidad Étnica y Cultural. El cambio buscó destacar la diversidad étnica presente en Colombia.

La modificación se sustentó en que el concepto de raza fue utilizado para clasificar a los seres humanos y generar falsas jerarquías o superioridades en diversos contextos sociales. La nueva denominación propone una mirada centrada en la pluralidad cultural del país.

Con el cambio de nombre se busca que la población dimensione la diversidad étnica de poblaciones que componen el país, y que han sido parte fundamental en su historia gracias a sus aportes, ignorados por los conquistadores españoles - crédito Ministerio de Cultura
El historiador Felipe Arias Escobar propone revisar la historia del continente antes de la conquista a partir de fuentes documentales - crédito Ministerio de Cultura

Arias Escobar planteó que la fecha puede servir para examinar las consecuencias de la conquista. “Ojalá estudiáramos mucho más lo que era el continente, lo que era este territorio hace 400 años”, afirmó el autor.

El historiador también señaló que el acceso de los jóvenes a medios de comunicación, plataformas en línea y bibliotecas públicas puede contribuir a conocer fuentes sobre la diversidad cultural y las transformaciones del territorio.

¿A qué día se mueve el festivo del 12 de octubre por la Ley Emiliani?

La Ley 51 de 1983 establece que determinados festivos nacionales que no caen un lunes deben trasladarse a ese día de la semana. La norma es conocida como Ley Emiliani.

En 2026, el 12 de octubre cae exactamente un lunes. Por esa razón, no se moverá a una fecha distinta y el descanso será el mismo lunes 12 de octubre.

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La regulación laboral sobre el festivo excluye a los trabajadores con salario integral y a contratistas por prestación de servicios - crédito Photo by Fernanda Pineda for the Washington Post

El puente festivo abarcará tres días consecutivos para quienes no tengan actividades laborales habituales durante el fin de semana: sábado 10, domingo 11 y lunes 12 de octubre.

La coincidencia entre la fecha de la conmemoración y el lunes evita cualquier cambio en el calendario. El feriado se mantendrá asociado al Día de la Diversidad Étnica y Cultural.

¿A quiénes aplica este festivo y cuánto le deben pagar si lo trabaja?

El festivo aplica a trabajadores dependientes de los sectores público y privado con contratos laborales ordinarios, incluidos quienes tienen contratos a término fijo o indefinido, trabajadores domésticos, aprendices y personal de manejo y confianza.

Quienes trabajen durante el festivo recibirán un recargo del 90% por cada hora diurna, vigente desde el 1 de julio de 2026. La hora se liquida con un factor de 1,90 sobre el valor ordinario; si el turno es nocturno, se acumula el recargo correspondiente.

Los trabajadores que laboran en la jornada festiva reciben un recargo del 90 por ciento por hora diurna - crédito Carlos Julio Martínez/REUTERS
Los trabajadores que laboran en la jornada festiva reciben un recargo del 90 por ciento por hora diurna - crédito Carlos Julio Martínez/REUTERS

La regla no aplica a trabajadores con salario integral, pues su factor prestacional compensa esos recargos. Tampoco cobija, en principio, a contratistas por prestación de servicios, salvo que se demuestre subordinación laboral.

El descanso corresponde a las relaciones laborales del sector público y privado. Las instituciones educativas deberán regirse por sus respectivos calendarios para la jornada del lunes 12 de octubre.

Aclaración internacional: ¿es festivo el 12 de octubre en otros países?

El significado y el efecto laboral del 12 de octubre varían según cada país. En España es la Fiesta Nacional y tiene carácter no laborable.

En México, la fecha se denomina Día de la Nación Pluricultural, pero no constituye un día de descanso obligatorio de acuerdo con la legislación laboral. En Argentina se conmemora el Día del Respeto a la Diversidad Cultural como un feriado trasladable.

El calendario oficial de Colombia incluye tres puentes festivos entre los meses de octubre y noviembre de 2026 - crédito Images Ilustrativas Infobae
El calendario oficial de Colombia incluye tres puentes festivos entre los meses de octubre y noviembre de 2026 - crédito Images Ilustrativas Infobae

Uruguay celebra el Día de la Diversidad Cultural como feriado nacional laborable. En Chile se conoce como Día del Encuentro de Dos Mundos, sin constituir un descanso obligatorio general.

Venezuela y Nicaragua lo conmemoran como Día de la Resistencia Indígena, mientras Perú recuerda el Día de los Pueblos Originarios y del Diálogo Intercultural sin descanso oficial.

Calendario oficial: ¿Cuántos puentes festivos le quedan a Colombia este año?

A Colombia le quedan tres puentes festivos en 2026, incluido el del lunes 12 de octubre. Ese descanso se extenderá entre el sábado 10 y el lunes 12 de octubre, debido a que la conmemoración del Día de la Diversidad Étnica y Cultural coincide directamente con lunes.

Después habrá dos puentes más, ambos trasladados por la Ley Emiliani: el lunes 2 de noviembre, por Todos los Santos, y el lunes 16 de noviembre, por la Independencia de Cartagena.

El calendario cerrará con otros dos festivos que no conforman puente por sí solos: el martes 8 de diciembre, día de la Inmaculada Concepción, y el viernes 25 de diciembre, Navidad. En total, desde el 12 de octubre hasta el final del año quedan cinco días festivos nacionales, de los cuales tres caen en lunes.

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