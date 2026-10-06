Colombia

Georgina Rodríguez se convirtió en el rostro de una popular marca colombiana y el internet ‘estalló’: “Ahora usamos el mismo producto”

Antes de aceptar la propuesta, la famosa modelo española habría probado referencias del producto y participado en el proceso de evaluación de las nuevas fórmulas que posteriormente hicieron parte de la línea profesional

La alianza sorprendió a los consumidores colombianos, quienes reaccionaron con asombro al ver a Georgina Rodríguez como imagen de una marca que muchos ya conocían y utilizaban - crédito @_catalina.carvajal/TikTok

Guardar

La alianza de la empresaria e influenciadora argentina Georgina Rodríguez con la nueva campaña de Milagros, una marca de cosméticos nacida en el municipio de Caldas, Antioquia, provocó una ola de reacciones y comentarios en redes sociales dentro de las colombianas que no podían creer que la modelo será el rostro de los productos que por años ellas han usado.

La modelo, conocida internacionalmente por su presencia en la industria de la moda y por ser la esposa del futbolista Cristiano Ronaldo, aceptó ser el rostro de una línea capilar profesional, luego de un extenso proceso de acercamientos entre su equipo de trabajo y la directiva de la empresa antioqueña.

PUBLICIDAD

El origen de la alianza y el desarrollo técnico de los productos

La vinculación entre la celebridad y la empresa colombiana no se dio en forma inmediata, pues, según la directora de comunicaciones y talento de la compañía, Isabel Rivas, que dialogó con Noticias Caracol, las conversaciones se extendieron por más de un año debido a las condiciones fijadas por la propia modelo.

Rodríguez puso como requisito previo probar en forma directa las distintas fórmulas antes de dar una respuesta definitiva. Durante ese periodo de evaluación, la influenciadora utilizó referencias ya existentes, como la línea a base de cebolla, y participó activamente en los ajustes de laboratorio de la nueva gama profesional.

PUBLICIDAD

Georgina Rodríguez protagoniza la nueva campaña de Milagros, una marca que nació en Caldas, Antioquia, y que logró llevar su producción publicitaria hasta Italia - crédito Milagros
Georgina Rodríguez protagoniza la nueva campaña de Milagros, una marca que nació en Caldas, Antioquia, y que logró llevar su producción publicitaria hasta Italia - crédito Milagros

“Durante aproximadamente un año y medio se realizaron modificaciones a las fórmulas antes de llegar a la versión que sería presentada al público”, precisó Rivas al referirse al proceso de formulación, el cual incluyó también pruebas y estudios técnicos realizados en Brasil.

El contrato suscrito establece que Rodríguez será la imagen de esta referencia durante el término de un año, dejando abierta la posibilidad de publicar nuevas piezas audiovisuales y lanzar otros artículos desarrollados conjuntamente.

La producción en Italia y la reacción de los consumidores en Colombia

El material publicitario no fue grabado en Colombia, sino en Venecia, Italia, donde el equipo de producción utilizó las instalaciones de un hotel ubicado en una isla, incluyendo la suite principal y el área del muelle.

El equipo técnico estuvo integrado por profesionales de distintas nacionalidades: el maquillador viajó desde Nueva York, el camarógrafo fue contratado en Suiza, la empresa productora operó desde España y el personal directivo de la marca se desplazó desde Colombia para supervisar la jornada de trabajo, la cual se prolongó durante seis horas y media.

Georgina Rodríguez se convirtió en el rostro de la nueva línea capilar profesional de Milagros - crédito Milagros

La divulgación del material generó una particular sorpresa entre el público colombiano, dado el contraste entre la proyección ostentosa de la figura internacional y los orígenes populares de la empresa fabricante.

Y es que la compañía comenzó sus operaciones en 2014 en una vivienda familiar en Caldas, Antioquia, donde su fundadora elaboraba mezclas caseras para el cuidado del cabello que luego vendía a través de plataformas como Facebook. Con el tiempo, la empresa consolidó una red de distribución nacional caracterizada por productos de precios económicos y accesibles para la ciudadanía.

La reacción del público a esta ostentosa alianza fue lo que llamó la arención

La aparición de Rodríguez encabezando la imagen de la firma desató una serie de reacciones y videos virales entre usuarios que no esperaban ver a una figura del entretenimiento global vinculada a una marca de consumo masivo tradicional.

“No puedo creer que estoy usando el mismo champú que usa Georgina Rodríguez”, “le diré a mi esposo que lo compre porque es el champú de CR”, “estamos usando el mismo producto”, “nooo ahora le van a subir, va a quedar costoso”, fueron algunas de las frases que circularon en redes sociales tras conocerse las imágenes grabadas en Italia.

La campaña llamó la atención de los colombianos, especialmente de quienes reconocieron en Georgina Rodríguez una imagen poco habitual para la marca - crédito @valengaitan01/TikTok

Lo llamativo es que la marca se caracteriza por ofrecer productos a precios accesibles y tener una amplia presencia en todo el país, con miles de puntos de venta y sucursales. Por eso, causó sorpresa entre los usuarios de redes sociales ver a la glamurosa Georgina Rodríguez como nueva imagen de Milagros.

La inesperada alianza provocó comentarios entre las colombianas, sorprendidos por la llegada de una figura internacional a Milagros - crédito @laurafernandaeh_/TikTok

Temas Relacionados

Georgina RodríguezGeorgina Rodríguez rostro de marca colombianaMilagrosMarca colombianaColombia-EntretenimientoColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay 2026-II tras la victoria de Santa Fe ante Independiente Medellín

Deportivo Cali y América siguen en lo más alto de la tabla, mientras Junior de Barranquilla se alejó más de la posibilidad de clasificar a los cuadrangulares semifinales

Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay 2026-II tras la victoria de Santa Fe ante Independiente Medellín

Cómo llegar y qué hacer en el Páramo del Sol, el ascenso más extremo de Antioquia: conquistar su cima tarda de dos a tres días

Entre bosques andinos, pantanos, frailejonales y zonas de alta montaña, esta travesía pone a prueba la resistencia de quienes deciden recorrer uno de los paisajes naturales más imponentes de Antioquia

Cómo llegar y qué hacer en el Páramo del Sol, el ascenso más extremo de Antioquia: conquistar su cima tarda de dos a tres días

Precios de los alimentos y de la energía podrían hacer que la tasa de interés del Banco de la República se mantenga alta: explicaron las razones

El 5 de octubre se conocieron las minutas de la reunión del 30 de septiembre de 2026 en la que la junta directiva del Emisor votó cuatro a dos y uno para ajustar 25 puntos básicos, ante el encarecimiento de diferentes productos durante agosto

Precios de los alimentos y de la energía podrían hacer que la tasa de interés del Banco de la República se mantenga alta: explicaron las razones

Abelardo de la Espriella fijó nuevo plazo para solucionar el problema de agua en Santa Marta: “En 10 días volveré”

La salida que se planteó para enfrentar el déficit de abastecimiento quedó descartada y ahora el Ejecutivo trabaja en una alternativa que permita reemplazar ese proyecto, mientras el Distrito mantiene sobre la mesa varias obras de infraestructura para fortalecer los servicios públicos

Abelardo de la Espriella fijó nuevo plazo para solucionar el problema de agua en Santa Marta: “En 10 días volveré”

Colombia registró 442 ataques con drones explosivos entre 2024 y lo que va de 2026: Cauca concentró la mayoría de los casos

Motores, baterías, cámaras, controles y otros componentes utilizados en vehículos aéreos no tripulados tienen usos legales, pero son empleados en actividades criminales que ponen en riesgo a la población

Colombia registró 442 ataques con drones explosivos entre 2024 y lo que va de 2026: Cauca concentró la mayoría de los casos
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Combate en Caquetá dejó un soldado muerto y dos capturados: el Ejército reveló detalles del caso

Combate en Caquetá dejó un soldado muerto y dos capturados: el Ejército reveló detalles del caso

Chocó bajo asedio: el sur del departamento completa tres días de hostigamientos con explosivos contra la fuerza pública

Disidencias de ‘Calarcá’ le habría declarado la guerra a los distribuidores de cerveza y aguardiente en ocho municipios de Antioquia: “Objetivo militar”

Con un desfile de motos, así fue el recibimiento de los féretros de alias Cholo y los otros seis sujetos abatidos durante operativo contra Los Pachenca en Santa Marta

Alias Pinocho estaría escondido en lo alto de la Sierra Nevada: habría sido herido durante el operativo contra Los Pachenca en que se dio de baja a “Cholo”

ENTRETENIMIENTO

Ben Affleck fue tajante al aclarar los rumores de un supuesto romance con Shakira: “Se inventan cosas”

Ben Affleck fue tajante al aclarar los rumores de un supuesto romance con Shakira: “Se inventan cosas”

Qué significa ‘Assarabia Colombia’: el chiste interno de BTS que movió a miles de personas en los conciertos en Bogotá

Bogotá y Rock al Parque entregarán 100 pases gratuitos para ver a Iron Maiden el 11 de octubre: así puede participar por entradas doble

María Margarita Giraldo, actriz de ‘Vecinos’, relató cómo un exnovio se quedó con sus ahorros en dólares

“Me parece muy triste”: Luisa Fernanda W cuestionó a quienes buscan separarla de su hermana con comentarios negativos

Deportes

Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay 2026-II tras la victoria de Santa Fe ante Independiente Medellín

Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay 2026-II tras la victoria de Santa Fe ante Independiente Medellín

Rafael Dudamel, entrenador del Cali, explicó cómo pasó de estar ‘en la cuerda floja’ a ser uno de los mejores equipos del torneo: “Indispensables”

Santa Fe venció al Independiente Medellín por la mínima diferencia, en condición de visita, por la fecha 13 de la Liga BetPlay 2026-II

Néstor Lorenzo, Davinson Sánchez y Richard Ríos analizaron el presente de Colombia antes del partido amistoso ante Perú: “Responsabilidad grandísima”

Lluvias y calor en Colombia: así será el clima en el país durante la semana del 5 al 9 de octubre, según el Ideam