Georgina Rodríguez se convirtió en el rostro de una popular marca colombiana y el internet ‘estalló’: “Ahora usamos el mismo producto”

La alianza sorprendió a los consumidores colombianos, quienes reaccionaron con asombro al ver a Georgina Rodríguez como imagen de una marca que muchos ya conocían y utilizaban - crédito @_catalina.carvajal/TikTok

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La alianza de la empresaria e influenciadora argentina Georgina Rodríguez con la nueva campaña de Milagros, una marca de cosméticos nacida en el municipio de Caldas, Antioquia, provocó una ola de reacciones y comentarios en redes sociales dentro de las colombianas que no podían creer que la modelo será el rostro de los productos que por años ellas han usado.

La modelo, conocida internacionalmente por su presencia en la industria de la moda y por ser la esposa del futbolista Cristiano Ronaldo, aceptó ser el rostro de una línea capilar profesional, luego de un extenso proceso de acercamientos entre su equipo de trabajo y la directiva de la empresa antioqueña.

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El origen de la alianza y el desarrollo técnico de los productos

La vinculación entre la celebridad y la empresa colombiana no se dio en forma inmediata, pues, según la directora de comunicaciones y talento de la compañía, Isabel Rivas, que dialogó con Noticias Caracol, las conversaciones se extendieron por más de un año debido a las condiciones fijadas por la propia modelo.

Rodríguez puso como requisito previo probar en forma directa las distintas fórmulas antes de dar una respuesta definitiva. Durante ese periodo de evaluación, la influenciadora utilizó referencias ya existentes, como la línea a base de cebolla, y participó activamente en los ajustes de laboratorio de la nueva gama profesional.

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Georgina Rodríguez protagoniza la nueva campaña de Milagros, una marca que nació en Caldas, Antioquia, y que logró llevar su producción publicitaria hasta Italia - crédito Milagros

“Durante aproximadamente un año y medio se realizaron modificaciones a las fórmulas antes de llegar a la versión que sería presentada al público”, precisó Rivas al referirse al proceso de formulación, el cual incluyó también pruebas y estudios técnicos realizados en Brasil.

El contrato suscrito establece que Rodríguez será la imagen de esta referencia durante el término de un año, dejando abierta la posibilidad de publicar nuevas piezas audiovisuales y lanzar otros artículos desarrollados conjuntamente.

La producción en Italia y la reacción de los consumidores en Colombia

El material publicitario no fue grabado en Colombia, sino en Venecia, Italia, donde el equipo de producción utilizó las instalaciones de un hotel ubicado en una isla, incluyendo la suite principal y el área del muelle.

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El equipo técnico estuvo integrado por profesionales de distintas nacionalidades: el maquillador viajó desde Nueva York, el camarógrafo fue contratado en Suiza, la empresa productora operó desde España y el personal directivo de la marca se desplazó desde Colombia para supervisar la jornada de trabajo, la cual se prolongó durante seis horas y media.

Georgina Rodríguez se convirtió en el rostro de la nueva línea capilar profesional de Milagros - crédito Milagros

La divulgación del material generó una particular sorpresa entre el público colombiano, dado el contraste entre la proyección ostentosa de la figura internacional y los orígenes populares de la empresa fabricante.

Y es que la compañía comenzó sus operaciones en 2014 en una vivienda familiar en Caldas, Antioquia, donde su fundadora elaboraba mezclas caseras para el cuidado del cabello que luego vendía a través de plataformas como Facebook. Con el tiempo, la empresa consolidó una red de distribución nacional caracterizada por productos de precios económicos y accesibles para la ciudadanía.

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La reacción del público a esta ostentosa alianza fue lo que llamó la arención

La aparición de Rodríguez encabezando la imagen de la firma desató una serie de reacciones y videos virales entre usuarios que no esperaban ver a una figura del entretenimiento global vinculada a una marca de consumo masivo tradicional.

“No puedo creer que estoy usando el mismo champú que usa Georgina Rodríguez”, “le diré a mi esposo que lo compre porque es el champú de CR”, “estamos usando el mismo producto”, “nooo ahora le van a subir, va a quedar costoso”, fueron algunas de las frases que circularon en redes sociales tras conocerse las imágenes grabadas en Italia.

La campaña llamó la atención de los colombianos, especialmente de quienes reconocieron en Georgina Rodríguez una imagen poco habitual para la marca - crédito @valengaitan01/TikTok

Lo llamativo es que la marca se caracteriza por ofrecer productos a precios accesibles y tener una amplia presencia en todo el país, con miles de puntos de venta y sucursales. Por eso, causó sorpresa entre los usuarios de redes sociales ver a la glamurosa Georgina Rodríguez como nueva imagen de Milagros.

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La inesperada alianza provocó comentarios entre las colombianas, sorprendidos por la llegada de una figura internacional a Milagros - crédito @laurafernandaeh_/TikTok