La ONU espera que la transición democrática en Venezuela facilite el retorno de migrantes

El titular del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), Barham Salih, en Nairobi (Kenia) (EFE/Lucía Blanco/Archivo)

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El Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para los Refugiados (ACNUR), liderado por Barham Salih, confió el sábado en que la transición en Venezuela permita crear condiciones de seguridad y estabilidad para el retorno voluntario de migrantes venezolanos.

“Muchos desean regresar a casa, y quieren hacerlo, por supuesto, con seguridad y dignidad, en paz, con la reconciliación nacional y el reconocimiento de estas importantes preocupaciones y expectativas. Esperamos que mucha gente emprenda el viaje y regrese a casa”, sostuvo el diplomático al finalizar su estadía, la primera de un alto comisionado del ACNUR en territorio venezolano.

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El funcionario, en diálogo con la agencia EFE advirtió que el retorno representa una etapa inicial y señaló que aún faltan medidas para garantizar la reintegración de quienes salieron del país tras sentirse en riesgo. “Este país (...) ha atravesado desafíos muy, muy difíciles a lo largo de los años y esperemos que la paz, la reconciliación nacional y la inclusión creen el entorno propicio para que muchos venezolanos que han huido de su país tengan la oportunidad de regresar”, afirmó.

De acuerdo con cifras de la Plataforma de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes de Venezuela (R4V), que ACNUR colidera junto con la Organización Internacional para las Migraciones, unos 6,9 millones de venezolanos salieron del país durante los últimos años.

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Salih afirmó que mantiene contactos con el Gobierno chavista, liderado por la presidenta encargada Delcy Rodríguez, y con organismos de la región para facilitar los retornos voluntarios. “Muchos de ellos están deseando que llegue el día en que puedan regresar a su país”, remarcó. El viernes, el diplomático se reunió con la mandataria, para abordar el retorno de migrantes, la reintegración de la población desplazada, las consecuencias de los terremotos y un nuevo capítulo de cooperación entre Venezuela y ACNUR.

Migrantes venezolanos caminan hacia un vuelo de repatriación voluntaria con destino a Caracas (REUTERS/Enea Lebrun)

En el encuentro participaron la directora regional de ACNUR para las Américas, Isabel Márquez; el coordinador residente de las Naciones Unidas, Álvaro Rodríguez; el canciller venezolano, Félix Plasencia; el vicecanciller Oliver Blanco, y el viceministro para temas multilaterales, Joaquín Pérez.

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El mes pasado, Salih también se reunió con Plasencia durante la Asamblea General de las Naciones Unidas. En ese encuentro, ambas partes ratificaron el compromiso de fortalecer la cooperación conjunta, de acuerdo con una nota de la Cancillería venezolana.

La visita se produjo en medio de una apertura de Venezuela ante organismos internacionales, luego de que Estados Unidos capturara al ex dictador venezolano Nicolás Maduro en Caracas el pasado 3 de enero.

Migrantes venezolanos caminan por la pasarela de embarque (REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria/Archivo)

Por otra parte, Barham Salih afirmó que existe “determinación para reconstruir” Venezuela, tras recorrer las zonas afectadas por los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 que golpearon el país hace más de 100 días.

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Durante su visita a La Guaira, el estado con mayores daños por los sismos, Salih señaló que la destrucción alcanzó a miles de hogares y provocó desplazamientos de población. “Al visitar las zonas afectadas por el terremoto, uno puede ver que la devastación es realmente increíble. Los daños son generalizados y el costo humano es verdaderamente desgarrador. Como consecuencia, más de 12.000 viviendas han quedado destruidas y miles de familias han sido desplazadas”, afirmó.

Salih sostuvo que, pese a la magnitud de las pérdidas, observó “capacidad de recuperación” entre las comunidades afectadas y alertó que la recuperación demandará tiempo: “El camino es muy largo y el desafío es abrumador”.

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ARCHIVO - Edificios se ven en ruinas tras sismos gemelos en La Guaira, Venezuela, el 7 de julio de 2026. (AP Foto/Ariana Cubillos, Archivo)

El alto comisionado se reunió en La Guaira con autoridades locales, entre ellas el gobernador José Alejandro Terán, para revisar la situación en las áreas alcanzadas por el doble terremoto.

“Estamos coordinando nuestros esfuerzos y trabajando en conjunto para ayudar a la población de este país a superar la tragedia del terremoto”, añadió Salih. El representante recordó que varias oficinas de las Naciones Unidas operan en Venezuela y prestan asistencia ante las consecuencias de los sismos.

(Con información de EFE)