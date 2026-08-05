“Nos piden un ternero o 700 dólares”: aumenta la extorsión de la guerrilla en la frontera de Venezuela con Colombia

Soldados colombianos vigilan la frontera entre Venezuela y Colombia,, en Cúcuta, Colombia, 3 de enero, 2026. REUTERS/Luisa González

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“Al que se le ocurra pasar, se muere”, amenaza el general de Brigada José Gregorio Viloria Arcaya, jefe del comando de zona No 11 de la Guardia Nacional Bolivariana, en un video compartido en redes donde aparece haciendo un recorrido en bicicleta por Castillete, punto neurálgico de la frontera con Colombia en el estado Zulia.

Los productores de la región dicen que ese tono desafiante dista mucho de la realidad que padecen con unos cuerpos de seguridad que miran hacia otro lado, mientras guerrilleros colombianos y venezolanos ejercen el control en los municipios fronterizos, aumentando la extorsión.

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“Precisamente por estos días están peinando la zona”, comenta un ganadero sobre el despliegue de los grupos irregulares. “Nos están pidiendo que les demos un maute (novillo o ternero, bovino que ha pasado la etapa de destete) de 250 kilos o 700 dólares, refiere el hombre, que resguarda su identidad por temor a represalias.

La presencia de guerrilleros en el estado Zulia no tiene nada de novedoso. “Desde hace más de 50 años están aquí. El Zulia, al igual que los estados Táchira y Apure, es el aliviadero de esos grupos irregulares, que se instalan en la zona para burlar la persecución de las autoridades colombianas”, describe un productor agropecuario.

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Sin embargo, en los últimos meses algo ha cambiado. El operativo militar contra el narcotráfico ordenado por la administración de Donald Trump en el Caribe, estaría obligando a estas organizaciones delictivas a reorientar sus actividades y ampliar sus fuentes de financiamiento, incrementando de esa manera la presión sobre los dueños de las unidades de producción en el campo zuliano.

Más presión

“A raíz de la persecución de Estados Unidos, atacando lanchas y avionetas, a los guerrilleros se les ha limitado mucho su accionar y estamos viendo que se han dedicado a volver a las zonas ganaderas. En estos momentos tenemos una presencia mucho mayor en todos los municipios, especialmente en Villa del Rosario, Machiques de Perijá, Semprún y Colón”, detalla la fuente.

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Estiman que 80% de los irregulares responden al Ejército de Liberación Nacional (ELN), mientras que el 20% restante forma parte de las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

Los productores del estado Zulia afirman que la mayoría de los irregulares que operan en la zona responden a la guerrilla colombiana del ELN. EFE/Christian Escobar Mora ARCHIVO

“Recientemente ha habido enfrentamientos y muertos en la frontera”, comenta el productor, en alusión a una masacre ocurrida el 10 de mayo en el municipio Jesús María Semprún que dejó un saldo de cinco muertos.

Dos días después del hecho, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, publicó en X: “Di la orden de bombardeo al campamento del ELN dentro de la voluntad acordada con el gobierno bolivariano de Venezuela. Las organizaciones que mantengan su decisión de controlar total o parcialmente economías ilícitas y rechacen los acuerdos para iniciar su desmonte, no están en ningún acuerdo de paz”.

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Por las buenas

“Todos saben quiénes son y dónde están, incluidos los cuerpos de seguridad venezolanos”, destaca la fuente. De acuerdo con estos testimonios, los guerrilleros transitan libremente por las vías nacionales y cruzan los puntos de control sin ser molestados por policías y militares. “Hay una convivencia y una comunicación estrecha entre guerrilla y cuerpos de seguridad desde hace mucho tiempo para evitar enfrentamientos”, afirma.

El productor comenta que los irregulares llevan a cabo una “extorsión amigable”. “No hay secuestro ni tampoco amenazan, solo se acercan y piden una ‘colaboración’. Entonces, tienes que darle un animal o dinero. Todos en la zona sabemos que tenemos que estar bien con ellos, porque por las malas no te dejan trabajar”, acota.

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La “colaboración” solicitada está entre los 500 y 3 mil dólares, supuestamente para cubrir la “logística de alimentación y combustible” que requieren para su funcionamiento.

La FANB destruye un campamento vinculado al narcotráfico en el estado Zulia, frontera entre Venezuela y Colombia - crédito dhernandezlarez / Instagram

“Tú llegas a cualquier finca y te consigues un grupo de diez hombres. Andan de finca en finca, ellos conocen los números telefónicos de los productores, las relaciones familiares, han hecho una labor de inteligencia y eso va a desencadenar en cosas malas si no se toman correctivos”, advierte el empresario.

Cuenta que un grupo guerrillero levantó una especie de campamento en una finca y que los efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana se llevaron preso al dueño por “permitirlo” y no denunciar el hecho. “El productor termina siendo el culpable, cuando en realidad no puede hacer nada porque está entre dos problemas: La presión de los guerrilleros y la falta de apoyo de los cuerpos de seguridad”.

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Los gremios en el estado Zulia han expresado su preocupación a las autoridades locales, pero estas se limitarían a repetir el discurso oficial de que combaten a los grupos irregulares, aunque en el terreno los afectados observan todo lo contrario.

Soledad

“Los productores que ‘colaboran’ lo hacen porque estamos solos en el campo. Se siente mucho temor, zozobra”, indica la fuente, que resalta que los guerrilleros también redoblaron su patrullaje por la zona camaronera cercana al Lago de Maracaibo, “donde hay mucho movimiento de dinero”.

La guerra declarada por la administración Trump contra el narcotráfico está teniendo consecuencias insospechadas para los ganaderos zulianos. “Cuando estaban con las lanchas y aviones, prácticamente no se veían por las fincas, pero ahora han vuelto a sus actividades rutinarias”, lamenta.

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