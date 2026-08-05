Copa Airlines anunció vuelos directos a la venezolana Isla Margarita a partir de noviembre

Un avión de Copa Airlines se encuentra en la pista del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, en Maiquetía, Venezuela (REUTERS/Leonardo Fernández Viloria/Archivo)

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La aerolínea Copa Airlines informó el inicio de vuelos directos entre el Aeropuerto Internacional de Tocumen en Panamá y el Aeropuerto Internacional General en Jefe Santiago Mariño en la Isla de Margarita, Venezuela.

Los vuelos tendrán tres frecuencias semanales —martes, jueves y domingos— a partir del 26 de noviembre.

El presidente ejecutivo de la compañía, Pedro Heilbron, declaró: “En Copa Airlines creemos que una mayor conectividad genera más oportunidades para las personas, empresas, comunidades y el desarrollo económico de nuestra región”.

Añadió que la integración de Porlamar a la red de destinos “nos permite ofrecer una nueva alternativa para conectar a la Isla de Margarita y al estado Nueva Esparta con Panamá y con más de 80 destinos en el continente, facilitando los viajes por turismo, negocios y para visitar a familiares y amigos”.

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Porlamar, ubicada cerca del aeropuerto, es el principal núcleo comercial y turístico de la Isla de Margarita, una zona con cerca de 500.000 habitantes reconocida por sus playas, gastronomía y riqueza cultural, según datos de la aerolínea.

Copa Airlines anunció vuelos directos Isla Margarita a partir de noviembre (REUTERS/Enea Lebrun)

Actualmente, Copa Airlines opera vuelos hacia Caracas, Valencia, Maracaibo, Barcelona y Barquisimeto en Venezuela.

No obstante, los vuelos hacia la capital permanecen suspendidos tras los terremotos de junio, debido a los daños sufridos por el aeropuerto.

Respecto a esto último, Venezuela avanza en la reparación de casi 4.000 viviendas en La Guaira, el estado más afectado por los sismos de magnitud 7,2 y 7,5 registrados el pasado 24 de junio. El gobernador regional, Alejandro Terán, señaló que se están “rehabilitando 3.938 viviendas en todo el estado que han sido calificadas, dentro de las inspecciones de habitabilidad, con el color amarillo (daños leves)”.

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En ese sentido, el mandatario, en diálogo con al canal estatal Venezolana de Televisión, remarcó que dichas viviendas “no sufrieron daños estructurales, sino daños en la mampostería”. El gobernador señaló que la administración regional asiste “a más de 12.000 familias” en 28 campamentos transitorios habilitados para los miles de damnificados que dejaron los sismos.