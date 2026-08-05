México Deportes
Agregar Infobae enGoogle

¿Qué nota se pone? Checo Pérez evalúa su desempeño con Cadillac hasta el momento

El piloto tapatío explicó que uno de sus principales objetivos al regresar a la Fórmula 1 es demostrar que aún tiene la capacidad de competir al más alto nivel

(REUTERS/Lisa Leutner)
(REUTERS/Lisa Leutner)
Guardar

El regreso de Sergio “Checo” Pérez a la Fórmula 1 ha representado uno de los capítulos más importantes de su carrera. Después de un año alejado de la máxima categoría, el piloto mexicano volvió en 2026 como parte del nuevo proyecto de Cadillac, donde, aunque todavía no ha conseguido sumar puntos, considera que su desempeño ha sido positivo.

En un balance de la primera mitad de la temporada, Pérez aseguró sentirse satisfecho con el nivel mostrado desde su retorno y afirmó que, si tuviera que evaluarse, estaría muy cerca de otorgarse la máxima calificación.

PUBLICIDAD

“Es difícil ponerle una nota. Por supuesto que hay cosas que podría haber hecho mejor, por lo que desde luego no le daría un 10, pero creo que se acerca bastante. Estoy muy satisfecho con mi rendimiento desde que he vuelto”, declaró el mexicano en entrevista con Motorsport.

Checo Pérez asegura haber demostrado que sigue entre los mejores

Checo Pérez desde los pits de Cadillac
(X / Sergio Pérez )

El piloto tapatío explicó que uno de sus principales objetivos al regresar era comprobar que todavía podía competir al más alto nivel dentro de la F1, algo que considera haber conseguido durante estos primeros meses con Cadillac.

PUBLICIDAD

“Al principio tenía algunas dudas sobre mi regreso al deporte, pero cuando volví me sentí realmente feliz, porque logré demostrarme a mí mismo que sigo estando entre los mejores”, señaló.

Checo añadió que el entorno que encontró en Cadillac le ha permitido recuperar sensaciones positivas tanto en clasificación como en carrera.

“En el entorno adecuado, puedo rendir a un nivel muy alto, y creo que me lo he demostrado a mí mismo. Mi ritmo en carrera fue realmente bueno, al igual que mi ritmo en la clasificación. Fue mejorando cada vez más y estoy muy satisfecho”.

Durante la temporada, el mexicano ha mantenido un rendimiento competitivo frente a su compañero Valtteri Bottas. Aunque el finlandés enlazó recientemente tres clasificaciones consecutivas por delante de Pérez, el balance de los sábados continúa favoreciendo al mexicano por 6-5, mientras que en las carreras donde ambos han visto la bandera a cuadros, el tapatio ha terminado por delante en la mayoría de las ocasiones.

El mayor desafío fue adaptarse nuevamente al ritmo de la Fórmula 1

Sergio Pérez arrancará 17mo en la Carrera Sprint
(X / Sergio Pérez))

Más allá de la competencia en pista, Pérez reconoció que el aspecto más complicado de su regreso fue volver a acostumbrarse al intenso calendario que caracteriza a la Fórmula 1.

“Al principio hice una prueba y luego me comunicaron que tenía que estar en otro país dos días después, y dos días más tarde, en otro”.

El mexicano explicó que el constante cambio de sedes y la exigencia logística terminaron siendo uno de los retos más importantes tras un año fuera del campeonato.

“Cuando te vuelves a acostumbrar a ello, tiendes a olvidar cómo es la vida de un piloto de Fórmula 1: lo estresante que es todo, lo planificado que está todo y que vives completamente al ritmo del calendario”.

Aunque Cadillac aún busca sus primeros puntos en la categoría, Checo considera que la primera mitad del campeonato ha servido para confirmar que todavía puede competir al máximo nivel y aportar su experiencia en el desarrollo de la nueva escudería.

Temas Relacionados

Checo PérezCadillacFórmula 1Automovilismomexico-deportesmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Sin hablar y con los brazos cruzados, Maru Campos participa por videollamada en ‘La Mañanera’ de Sheinbaum tras polémica

En días recientes la gobernadora de Chihuahua ha denunciado presuntas amenazas a su familia, además de una “persecución política” por parte de la FGR

Sin hablar y con los brazos cruzados, Maru Campos participa por videollamada en ‘La Mañanera’ de Sheinbaum tras polémica

Mueren 8 personas en dos semanas durante las vacaciones de verano en Guerrero

Las autoridades estatales reportan que cinco personas fallecieron en accidentes carreteros, mientras que equipos de auxilio llevaron a cabo numerosos rescates y servicios médicos en áreas turísticas del estado

Mueren 8 personas en dos semanas durante las vacaciones de verano en Guerrero

Sheinbaum cuestiona acusaciones de Maru Campos sobre persecución política: “hubo una carpeta, pero no hay nada en contra”

La presidenta responde a denuncias de la gobernadora de Chihuahua y clara carpeta de investigación vinculada a la CIA

Sheinbaum cuestiona acusaciones de Maru Campos sobre persecución política: “hubo una carpeta, pero no hay nada en contra”

Pietro Parolín se reúne con Sheinbaum en Palacio Nacional, gobierno insistirá en visita del papa León XIV a México

La presidenta Claudia Sheinbaum destacó que el pontífice es un referente internacional en temas tecnológicos y humanitarios

Pietro Parolín se reúne con Sheinbaum en Palacio Nacional, gobierno insistirá en visita del papa León XIV a México

Quién es Alejandro Fierro, cantante que se encontraba con César Gastélum cuando fue asesinado por motosicarios

El creador de contenido resultó ileso, pero su testimonio y reacciones han dado visibilidad al caso que involucró a figuras del entretenimiento en redes

Quién es Alejandro Fierro, cantante que se encontraba con César Gastélum cuando fue asesinado por motosicarios
MÁS NOTICIAS

NARCO

EE.UU. ofrece USD 102 millones por ocho líderes del CJNG; Juan Carlos Valencia González encabeza la lista

EE.UU. ofrece USD 102 millones por ocho líderes del CJNG; Juan Carlos Valencia González encabeza la lista

Mueren 8 personas en dos semanas durante las vacaciones de verano en Guerrero

Quién es Alejandro Fierro, cantante que se encontraba con César Gastélum cuando fue asesinado por motosicarios

Gabinete de Seguridad investiga asesinato de influencer César Gastélum, Sheinbaum pide detener “a todos” los responsables

“Esto es el inicio, vamos por ellos, incluye a narcopolíticos”: dijo el director de la DEA sobre acciones contra el CJNG

ENTRETENIMIENTO

Quién es Alejandro Fierro, cantante que se encontraba con César Gastélum cuando fue asesinado por motosicarios

Quién es Alejandro Fierro, cantante que se encontraba con César Gastélum cuando fue asesinado por motosicarios

¿Sandra Cuevas a La Granja VIP 2? La ex alcaldesa de Cuauhtémoc revela si aceptaría el reto de vivir frente a las cámaras

La Casa de los Famosos México 2026 en vivo: cómo quedaron las habitaciones tras la moneda del destino

“El Pirata de Culiacán” vuelve a ser tendencia tras la ejecución de César Gastélum: el inicio de los asesinatos a influencers

¡El pastel de la discordia! Ximena Herrera y Masad Altamimi desatan polémica por comida dentro de La Casa de los Famosos México 2026

DEPORTES

Claroscuros para la Liga MX en la Leagues Cup 2026: así arrancó la actividad de los equipos el 4 de agosto

Claroscuros para la Liga MX en la Leagues Cup 2026: así arrancó la actividad de los equipos el 4 de agosto

Luchador hace estremecer a aficionados tras sufrir una escalofriante lesión en el ring de la Arena López Mateos

Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 EN VIVO: Diego Villalobos gana la tercera medalla para México en el día

EN VIVO | Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones hoy 5 de agosto

Liga de Expansión MX: Tlaxcala FC le da la espalda a sus jugadores en protesta contra de la eliminación del ascenso