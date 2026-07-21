Venezuela

Refinadores retan a firmas comercializadoras por mayor cuota de petróleo venezolano

PDVSA está retomando gradualmente su modelo de negocios previo a las sanciones de Estados Unidos de 2019, priorizando acuerdos directos de suministro con socios y refinadores, en lugar de hacerlo con intermediarios

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La petrolera venezolana apuesta por contratos a largo plazo para mejorar precios y diversificar destinos (Reuters)
La petrolera venezolana apuesta por contratos a largo plazo para mejorar precios y diversificar destinos (Reuters)

Refinadores y productores de petróleo de Estados Unidos y otros países están ganando participación del mercado del crudo venezolano al asegurar contratos directos con PDVSA, desafiando a los operadores globales que firmaron acuerdos previos con el gobierno de la presidenta encargada Delcy Rodríguez.

Las empresas comercializadoras Vitol y Trafigura controlan actualmente la mayor parte de las exportaciones petroleras de Venezuela mediante pactos acordados en enero con Caracas y supervisados ​​por Washington, que les han permitido adquirir más de 100 millones de barriles en seis meses para reventa a compradores finales.

Sin embargo, PDVSA está volviendo poco a poco al modelo de negocios que tenía antes de que Estados Unidos impusiera sanciones energéticas al país en 2019, dando prioridad a los contratos de suministro con sus socios y con refinadores por encima de intermediarios.

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Según fuentes involucradas en las negociaciones, este modelo podría asegurar mejores precios para PDVSA en transacciones de venta a largo plazo.

PDVSA proyecta aumentar su producción de crudo a 1,37 millones de barriles diarios antes de fin de año (Reuters)
PDVSA proyecta aumentar su producción de crudo a 1,37 millones de barriles diarios antes de fin de año (Reuters)

El refinador estadounidense Phillips 66 PSX.N comenzó a recibir cargamentos directamente de PDVSA en mayo, tras una pausa de siete años. En julio le fueron asignados tres embarques de crudo pesado Merey 16, la variedad insigne del país, para entrega en el principal puerto petrolero del país, Jose, según documentos marítimos.

El refinador indio Reliance Industries RELI.NS también comenzó compras directas de crudo a PDVSA en mayo, según los documentos, barriles que ahora están complementando los cargamentos adquiridos a Vitol, Trafigura y Chevron CVX.N para asegurar volúmenes suficientemente grandes para satisfacer su demanda.

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Se espera que la estadounidense Valero Energy VLO.N y la tailandesa Tipco Asphalt TASCO.BK comiencen compras directas en los próximos meses, según las fuentes. Sin embargo, a mediados de julio aún no se les habían asignado fechas de carga, de acuerdo con los documentos.

Las cuatro empresas tenían contratos de suministro de crudo con PDVSA hasta principios de 2019, cuando las sanciones cortaron las exportaciones a Estados Unidos, Europa y algunos países asiáticos.

PDVSA quiere que regresen a su cartera de clientes para diversificar destinos y precios, al tiempo que aseguraría acuerdos a largo plazo para colocar sus crudos pesados, que pueden ser difíciles de comercializar, dijo una fuente de la compañía.

PDVSA, el Ministerio de Hidrocarburos de Venezuela, Chevron, Phillips 66, Valero y Reliance no respondieron a solicitudes de comentarios. Tipco dijo que la compañía aún no ha realizado ninguna compra.

Chevron exporta crudo venezolano tanto a sus refinerías como a otros destinos internacionales (Reuters)
Chevron exporta crudo venezolano tanto a sus refinerías como a otros destinos internacionales (Reuters)

El Departamento de Energía de Estados Unidos dijo en mayo que las ventas totales de petróleo de Venezuela representaban entre 2.000 y 3.000 millones de dólares al mes, con alrededor de la mitad del volumen destinado al mercado estadounidense.

La carera ha listado unidades de TotalEnergies TTEF.PA, Aramco, Chevron, Citgo Petroleum, Exxon Mobil XOM.N, Marathon Petroleum MPC.N, Pemex, PBF Energy PBF.N, Phillips 66, Trafigura, Valero y Vitol como importadores en Estados Unidos este año, sin dar detalles sobre las condiciones de venta.

Con Venezuela actualmente exportando más de 1,2 millones de barriles por día (bpd) de petróleo y combustibles, por encima del promedio de 847.000 bpd de 2025, los principales socios de PDVSA también están ampliando su recepción de petróleo venezolano, según documentos y datos basados ​​en el movimiento de tanqueros.

En el segundo trimestre, Chevron exportó unos 293.000 bpd de crudo venezolano a sus refinerías y a otros destinos, desde 223.000 bpd del trimestre anterior y un paso concreto hacia su objetivo de ampliar su producción y exportaciones en Venezuela.

La española Repsol REP.MC comenzó a cargar directamente crudo Merey 16 en Jose en julio tras comprar cargamentos de las comercializadoras en los meses anteriores, mientras que a la italiana Eni ENI.MI se le asignó un embarque con destino a Europa este año, según los documentos.

El petróleo está amortizando deudas pendientes con esas empresas, indicaron las fuentes.

Chevron, Repsol y Eni figuran entre las firmas que este año han anunciado la ampliación de sus proyectos de petróleo y gas en Venezuela. Se prevé que las exportaciones de sus empresas mixtas aumenten, lo que podría suponer un nuevo desafío a los volúmenes asignados a las empresas comercializadoras.

Por su parte, las casas comerciales también buscan expandir sus negocios en Venezuela. Trafigura ya cuenta con un pequeño equipo que opera desde Caracas, mientras que Vitol se prepara para contratar a alrededor de una docena de personas en el país.

Venezuela prevé que la producción de crudo aumente a 1,37 millones de bpd a finales de año, desde los 1,2 millones de bpd actuales, creando margen para una mayor oferta y competencia.

(Reuters)

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