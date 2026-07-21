Venezuela

Delcy Rodríguez prometió entregar 4.000 viviendas antes de diciembre para los afectados por los terremotos en Venezuela

Durante un acto transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV) desde Fuerte Tiuna, en Caracas, la presidenta encargada confirmó que las adjudicaciones se realizarán todos los meses hasta fin de año

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Delcy Rodríguez prometió entregar 4.000 viviendas antes de diciembre para los afectados por los terremotos en Venezuela (EFE)
Delcy Rodríguez prometió entregar 4.000 viviendas antes de diciembre para los afectados por los terremotos en Venezuela (EFE)

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció el lunes que su Gobierno entregará 4.000 viviendas antes de diciembre para las familias afectadas por los terremotos del 24 de junio y que el plan de reconstrucción permitirá superar las 10.000 viviendas en 2027. La mandataria encabezó la entrega de los primeros apartamentos a más de 240 familias que perdieron sus hogares tras los sismos, mientras el balance oficial elevó a 5.278 la cifra de fallecidos y a casi 17.000 la de personas lesionadas.

Durante un acto transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV) desde Fuerte Tiuna, en Caracas, Rodríguez confirmó que las adjudicaciones se realizarán todos los meses hasta fin de año. “De aquí, mes de julio, al mes de diciembre estaremos entregando 4.000 viviendas. La entrega será mensual”, afirmó la presidenta encargada.

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La mandataria también explicó que el programa incluirá nuevas construcciones y la recuperación de edificios que quedaron inconclusos. “Y también vamos a incorporar nuevas viviendas que se van a construir y ya el Estado mayor está en la revisión de los suelos”, sostuvo.

Rodríguez anticipó además que el objetivo para el próximo año superará ampliamente las entregas previstas para 2026. “Vamos a ir mucho más allá para que el año que viene ya tengamos, alcancemos una cifra superior a las 10.000 viviendas que se recuperan de edificios que no habían sido culminados. También debemos sumar el mercado secundario”, expresó. En otra intervención, precisó que esa meta incluirá la recuperación de “edificios que no habían sido culminados”.

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Las primeras viviendas entregadas corresponden a dos edificios del programa Gran Misión Vivienda Venezuela, construidos por la empresa estatal china CITIC dentro del complejo militar Fuerte Tiuna. Rodríguez informó que más de 240 familias recibieron apartamentos “completamente equipados”, aunque no precisó el número exacto de unidades habitacionales adjudicadas.

La mandataria encabezó la entrega de los primeros apartamentos a más de 240 familias que perdieron sus hogares tras los sismos, mientras el balance oficial elevó a 5.278 la cifra de fallecidos y a casi 17.000 la de personas lesionadas (REUTERS)
La mandataria encabezó la entrega de los primeros apartamentos a más de 240 familias que perdieron sus hogares tras los sismos, mientras el balance oficial elevó a 5.278 la cifra de fallecidos y a casi 17.000 la de personas lesionadas (REUTERS)

“Hoy más de 240 familias están recibiendo una vivienda, una vivienda completamente equipada”, afirmó la mandataria durante el acto oficial. Posteriormente recorrió algunos de los apartamentos junto con las familias beneficiadas, según mostró la transmisión de VTV.

Rodríguez también envió un mensaje a las personas que permanecen en refugios temporales tras perder sus viviendas. “Quienes están en campamentos transitorios deben tener la certeza de que pronto van a tener un hogar, pronto van a tener una vivienda”, declaró.

Las cifras oficiales indican que 23.587 personas permanecen en 107 campamentos transitorios distribuidos entre Caracas y los estados Miranda, Aragua y La Guaira, este último el más afectado por los terremotos. En otra estimación oficial, más de 20.000 personas continúan sin hogar y permanecen en campamentos instalados en estadios, plazas y aceras.

Los terremotos de magnitudes 7,2 y 7,5 sacudieron el norte de Venezuela el 24 de junio y provocaron graves daños, especialmente en el estado costero de La Guaira, considerado la zona cero del desastre. De acuerdo con los balances oficiales, más de 850 edificios sufrieron daños estructurales y 190 colapsaron completamente.

El Gobierno calcula que el país necesitará inicialmente 25.000 viviendas para atender a todas las familias que perdieron sus hogares. Las autoridades consideran que esa cifra puede aumentar a medida que avance la inspección de inmuebles que permanecen en pie, pero presentan daños que impiden su ocupación.

Con ese objetivo, las autoridades iniciaron recientemente un censo biométrico en los campamentos transitorios para determinar con precisión la cantidad de viviendas necesarias y planificar la reubicación definitiva de las familias afectadas.

Los terremotos de magnitudes 7,2 y 7,5 sacudieron el norte de Venezuela el 24 de junio y provocaron graves daños, especialmente en el estado costero de La Guaira, considerado la zona cero del desastre (REUTERS)
Los terremotos de magnitudes 7,2 y 7,5 sacudieron el norte de Venezuela el 24 de junio y provocaron graves daños, especialmente en el estado costero de La Guaira, considerado la zona cero del desastre (REUTERS)

La semana pasada, la ministra de Hábitat y Vivienda, Paola Posani, informó sobre una reunión con representantes de empresas constructoras para acelerar la construcción de cuatro edificios residenciales en Fuerte Tiuna. El proyecto contempla 342 apartamentos, además de áreas recreativas y estacionamientos.

La televisión estatal también mostró imágenes de edificios inconclusos dentro del complejo residencial de Fuerte Tiuna, donde continúan los trabajos para recuperar nuevas unidades habitacionales destinadas a los damnificados.

Mientras avanza el plan de reconstrucción, las autoridades mantienen la asistencia para las familias alojadas en los refugios temporales. El Gobierno evita informar una cifra oficial de personas desaparecidas tras los terremotos. La ONU estimó que ese número podría alcanzar las 50.000, mientras otras proyecciones sitúan la cifra cerca de 10.000.

(Con información de AFP y EFE)

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