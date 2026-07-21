El gobierno de Venezuela ascendió a 5.278 muertos el balance de víctimas por el doble terremoto

El balance oficial por los terremotos en Venezuela subió a 5.278 muertos

El balance oficial por los dos terremotos que sacudieron el norte de Venezuela el 24 de junio subió a 5.278 muertos, mientras la cifra de heridos se mantuvo en 16.740, según el parte difundido el lunes por la noche por el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez. Los sismos, de magnitudes 7,2 y 7,5, afectaron con especial intensidad al estado costero de La Guaira, donde se registró la mayor destrucción.

De acuerdo con las cifras oficiales, el desastre dejó daños en más de 850 edificios, de los cuales 190 colapsaron completamente. Miles de personas perdieron sus viviendas y 23.587 damnificados permanecen en 107 campamentos transitorios distribuidos entre Caracas y los estados Miranda, Aragua y La Guaira. En la zona cero del desastre, numerosas familias permanecen alojadas en estadios, canchas, plazas y aceras, donde reciben asistencia médica y alimentos.

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Las autoridades continúan sin informar una cifra oficial de personas desaparecidas. La ONU estimó que ese número podría llegar a 50.000, mientras otras proyecciones lo sitúan cerca de 10.000.

En medio de la emergencia, la presidenta encargada Delcy Rodríguez anunció un plan habitacional para las familias que perdieron sus hogares. Durante un acto transmitido por Venezolana de Televisión (VTV) desde Fuerte Tiuna, en Caracas, confirmó que el Gobierno entregará 4.000 viviendas antes de diciembre y que las adjudicaciones se realizarán todos los meses hasta fin de año.

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“De aquí, mes de julio, al mes de diciembre estaremos entregando 4.000 viviendas. La entrega será mensual”, afirmó la mandataria.

Rodríguez encabezó además la entrega de los primeros apartamentos destinados a los damnificados. Las viviendas corresponden a dos edificios del programa Gran Misión Vivienda Venezuela, construidos por la empresa estatal china CITIC dentro del complejo militar Fuerte Tiuna.

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La presidenta encargada Delcy Rodríguez anunció un plan habitacional para las familias que perdieron sus hogares (EP)

“Hoy más de 240 familias están recibiendo una vivienda, una vivienda completamente equipada”, expresó durante el acto oficial, aunque no precisó el número exacto de unidades habitacionales adjudicadas.

La presidenta encargada explicó que el programa incluirá la construcción de nuevos complejos habitacionales y la recuperación de edificios que quedaron inconclusos. “Y también vamos a incorporar nuevas viviendas que se van a construir y ya el Estado mayor está en la revisión de los suelos”, sostuvo.

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También adelantó que el plan continuará durante 2027 con una meta superior a la prevista para este año. “Vamos a ir mucho más allá para que el año que viene ya tengamos, alcancemos una cifra superior a las 10.000 viviendas que se recuperan de edificios que no habían sido culminados. También debemos sumar el mercado secundario”, manifestó.

En otra intervención, precisó que ese objetivo incluirá la recuperación de “edificios que no habían sido culminados”.

Rodríguez también envió un mensaje a las personas que permanecen en los refugios temporales. “Quienes están en campamentos transitorios deben tener la certeza de que pronto van a tener un hogar, pronto van a tener una vivienda”, declaró.

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El Gobierno calcula que serán necesarias 25.000 viviendas para atender a todas las familias que perdieron sus hogares tras los terremotos, aunque esa cifra podría aumentar a medida que avance la inspección de inmuebles con daños estructurales. Con ese objetivo, las autoridades iniciaron un censo biométrico en los campamentos transitorios para determinar la demanda habitacional y planificar la reubicación definitiva de los afectados.

La presidenta encargada explicó que el programa incluirá la construcción de nuevos complejos habitacionales y la recuperación de edificios que quedaron inconclusos (REUTERS)

La semana pasada, la ministra de Hábitat y Vivienda, Paola Posani, informó que el Ejecutivo se reunió con empresas constructoras para acelerar la construcción de cuatro edificios residenciales en Fuerte Tiuna, un proyecto que contempla 342 apartamentos, además de áreas recreativas y estacionamientos.

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(Con información de AFP)