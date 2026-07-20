Venezuela

Leopoldo López apoya negociación impulsada por Estados Unidos y aumenta la presión sobre la unidad de la oposición venezolana

María Corina Machado y la Plataforma Unitaria aún no fijan posición sobre el mecanismo de diálogo que cuenta con el aval de la Casa Blanca, señalando la necesidad de que la representación opositora incluya a la premio Nobel de la Paz

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Leopoldo López, fundador del partido Voluntad Popular y ex preso político. REUTERS/Ana Beltran
Leopoldo López, fundador del partido Voluntad Popular y ex preso político. REUTERS/Ana Beltran

De las ocho organizaciones políticas que integran la Plataforma Unitaria Democrática, principal coalición opositora de Venezuela, solo Voluntad Popular (VP) ha manifestado públicamente su apoyo al proceso de negociación que impulsa el gobierno de Estados Unidos con el objetivo de allanar el camino hacia una transición democrática en el país.

“Agradecemos el apoyo de la administración de los Estados Unidos para acompañar una ruta política que nos conduzca a elecciones libres y materialice la transición hacia la democracia en Venezuela”, expresó VP, agrupación fundada por Leopoldo López, ex preso político que está en el exilio.

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El partido de López además resaltó: “Respaldamos plenamente el trabajo de la Asamblea Nacional de 2015 para construir un espacio plural, institucional, inclusivo y representativo, donde se acuerden las condiciones para la reinstitucionalización, la reconciliación y la reconstrucción de nuestro país”.

Solo dos

La administración de Donald Trump promueve un diálogo entre el Poder Legislativo en funciones, dirigido por Jorge Rodríguez, hermano de la presidenta encargada Delcy Rodríguez, y una comisión de miembros del Parlamento de 2015, la única institución reconocida por Washington como legítima en Venezuela.

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Esa delegación solo está conformada por representantes de Voluntad Popular y Primero Justicia, organización en la que milita su coordinadora, Dinorah Figuera. El resto de los partidos no forman parte de la instancia, al igual que María Corina Machado, líder de la oposición venezolana y premio Nobel de la Paz.

El chavista Jorge Rodríguez recibió en la Asamblea Nacional a la opositora Dinorah Figuera, en el primer encuentro público entres las partes una semana antes de los terremotos del 24 de junio. REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria
El chavista Jorge Rodríguez recibió en la Asamblea Nacional a la opositora Dinorah Figuera, en el primer encuentro público entres las partes una semana antes de los terremotos del 24 de junio. REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria

Queda claro que la iniciativa desplegada por la Casa Blanca aumenta la presión sobre la unidad de la oposición venezolana.

En una declaración ofrecida el domingo 19 de julio, el secretario de Estado, Marco Rubio, calificó como “muy buenas noticias” el anuncio hecho por las partes de que comenzarían formalmente con este mecanismo de diálogo a partir del primero de agosto.

“Me pareció una propuesta muy significativa. Y, obviamente, ya veremos cómo evoluciona la situación, pero consideramos que ese acuerdo fue acogido en general en Venezuela como una muy buena noticia y, evidentemente, es algo en lo que vamos a participar muy activamente”, adelantó Rubio.

Reclamo

Voluntad Popular agradeció las palabras del jefe de la diplomacia norteamericana y añadió: “Reafirmamos nuestro compromiso con una transición pacífica, democrática y constitucional que permita devolverles a los venezolanos su derecho a elegir libremente e iniciar, de una vez por todas, la reconstrucción definitiva de Venezuela”.

El 14 de julio, Machado y Edmundo González Urrutia, candidato opositor en las elecciones presidenciales de 2024, informaron que se reunirían con la Plataforma Unitaria y otros factores políticos con el fin de analizar la situación y “definir una posición pública al respecto”.

María Corina Machado, líder de la oposición venezolana y premio Nobel de la Paz. REUTERS/Enea Lebrun
María Corina Machado, líder de la oposición venezolana y premio Nobel de la Paz. REUTERS/Enea Lebrun

Miembros de la alianza confirman que ese cónclave se llevó a cabo, pero no arrojó ningún resultado y hasta la fecha no han ofrecido al país su opinión acerca de la negociación.

Sin embargo, en una entrevista el secretario general de Acción Democrática, Henry Ramos Allup, recalcó que “la Plataforma Unitaria no podría participar en ningún proceso de negociación donde no estén representados todos sus miembros”.

Ramos Allup enfatizó que “tiene que ampliarse la representación y María Corina tiene que estar en el proceso, aunque no sea físicamente, porque ella es un factor determinante dentro de la oposición”.

El líder de La Causa R, Andrés Velásquez, integrante de la coalición, advirtió que “la intención de poner a María Corina Machado a un lado, en este proceso de transición y cambio democrático del país, es un verdadero despropósito, venga de dónde venga”.

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