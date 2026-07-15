Venezuela

Machado y González Urrutia evaluarán junto a la oposición la vía de diálogo con el chavismo de cara a las reformas al sistema electoral

El pronunciamiento se produce después de que el Parlamento venezolano, bajo control oficialista, y un grupo de ex diputados anunciaran el inicio de un plan de trabajo conjunto a partir del 1 de agosto para “promover la democracia en el país”

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María Corina Machado y Edmundo González Urrutia se reencontraron en Oslo durante la entrega del Premio Nobel de la Paz (Archivo)
María Corina Machado y Edmundo González Urrutia se reencontraron en Oslo durante la entrega del Premio Nobel de la Paz (Archivo)

Los líderes opositores María Corina Machado y Edmundo González Urrutia convocaron para este miércoles a la coalición de partidos de la Plataforma Unitaria Democrática (PUD) con el propósito de definir una postura pública frente a la vía de diálogo acordada entre el Parlamento venezolano y un grupo de opositores que integró el Legislativo de 2015.

En un comunicado publicado este martes por el partido de Machado, Vente Venezuela, se destaca que “los líderes políticos ratificaron que el centro de cualquier acuerdo y decisión debe ser la urgencia de la gente, y que abogarán por el respeto del mandato popular de los venezolanos”.

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El texto precisa que en la reunión se buscará “reunir información sobre la vía de diálogo anunciada y definir una posición pública al respecto”. El pronunciamiento se produce después de que el Parlamento venezolano, bajo control oficialista, y un grupo de ex diputados opositores anunciaron el inicio de un plan de trabajo conjunto a partir del 1 de agosto para “promover la democracia en el país”.

Las conversaciones comenzaron el 18 de junio, cuando el presidente de la Asamblea Nacional (AN), Jorge Rodríguez, se reunió con Dinorah Figuera, representante de la continuidad del Legislativo electo en 2015.

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La AN difundió en redes sociales un breve comunicado firmado por Rodríguez, donde se señala que el plan busca el “fortalecimiento de la democracia” y afrontar “las consecuencias del doblete sísmico”.

Un hombre calvo con traje oscuro y una mujer con traje oscuro sentados en sofás blancos. Una mesa de cristal con un busto y un papel rojo
La presidenta de la Asamblea Nacional de Venezuela electa en 2015, Dinorah Figuera, habla con el titular del actual Parlamento, Jorge Rodríguez

Por su parte, Dinorah Figuera explicó que esta nueva etapa estará sustentada en una agenda política y técnica con objetivos concretos para avanzar hacia la recuperación democrática de Venezuela.

“En mi condición de presidente de la Asamblea Nacional (2015) asumo el compromiso y la voluntad política de impulsar una hoja de ruta técnica y política bilateral, sustentada en una agenda de trabajo con objetivos e hitos concretos, que permita abordar los temas fundamentales para consolidar el camino hacia la recuperación de la democracia en Venezuela“, escribió en su cuenta de X.

El comunicado difundido por la Plataforma Unitaria Democrática (PUD) detalla que la agenda conjunta priorizará el fortalecimiento de las instituciones democráticas, la mejora del sistema electoral y el restablecimiento de las garantías para la participación política. Según el documento, estos tres ejes serán la base para promover la estabilidad nacional y dar inicio a una etapa de recuperación orientada al desarrollo del país.

El texto vincula este proceso con la reconstrucción posterior a los terremotos que golpearon Venezuela, señalando que la emergencia evidenció la necesidad de articular esfuerzos para abordar simultáneamente la crisis humanitaria y la recuperación institucional.

Miembros de la alianza opositora Plataforma Unitaria Democrática (PUD) de Venezuela (REUTERS/Gaby Oraa/Archivo)
Miembros de la alianza opositora Plataforma Unitaria Democrática (PUD) de Venezuela (REUTERS/Gaby Oraa/Archivo)

La respuesta de los Estados Unidos ha reafirmado que Venezuela no está sola. La ayuda humanitaria, la recuperación y la reconstrucción forman parte de un mismo esfuerzo orientado al bienestar del pueblo venezolano”, indica el comunicado. El comunicado recibió el respaldo del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, quien lo compartió en su cuenta oficial de X pocos minutos después de su publicación.

El anuncio representa un nuevo avance en los contactos políticos entre el oficialismo chavista y la Asamblea Nacional elegida en 2015, proceso que comenzó en junio con una reunión entre Jorge Rodríguez, presidente del Parlamento controlado por el chavismo, y Dinorah Figuera, para explorar una agenda de entendimiento. El diálogo quedó suspendido temporalmente tras los terremotos del 24 de junio, que causaron miles de fallecidos y daños graves en distintas regiones de Venezuela.

El proceso de acercamiento político coincidió con un renovado respaldo de Washington al Parlamento elegido en 2015. En junio, la Embajada de Estados Unidos en Caracas informó sobre un encuentro entre el encargado de negocios estadounidense, John Barrett, y Dinorah Figuera, donde se ratificó el reconocimiento de esa Asamblea Nacional como la “última instancia democrática reconocida” por el Gobierno estadounidense.

(Con información de EFE)

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