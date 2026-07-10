Venezuela

“La vida se paralizó”: venezolanos cavan con sus propias manos entre los escombros en busca de familiares a dos semanas de los sismos

Los terremotos golpearon La Guaira y otras zonas del país, donde decenas de allegados aún perforan estructuras colapsadas. Muchos continúan excavando por su cuenta tras la retirada de rescatistas y maquinaria

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Una mujer habla por teléfono móvil entre los escombros de un edificio derrumbado en Caraballeda, estado de La Guaira, Venezuela, el 9 de julio de 2026 (Raul ARBOLEDA/AFP)
Una mujer habla por teléfono móvil entre los escombros de un edificio derrumbado en Caraballeda, estado de La Guaira, Venezuela, el 9 de julio de 2026 (Raul ARBOLEDA/AFP)

Ciro Ocando continúan buscando entre los escombros de Playa Grande, en el estado La Guaira, a sus dos hijos adolescentes en los derrumbes provocados por el doble sismo del 24 de junio en Venezuela, que dejó más de 3.800 muertos y miles de desaparecidos. “Estoy en el lugar correcto, pero hay muchos obstáculos”, comentó después de recibir un álbum de fotos de sus hijos, encontrado por otro hombre en un túnel improvisado entre los restos de un edificio.

La vida se paralizó aquí hace dos semanas”, relató Ocando a la AFP. Junto a sus hermanos, instaló un campamento frente a las ruinas, donde un contenedor de basura desbordado atrae insectos y la desesperanza domina el ambiente. La familia no es la única: decenas de allegados de desaparecidos temen que los trabajos de demolición impidan recuperar los cuerpos de sus seres queridos. Muchos, como Ocando, continúan excavando por cuenta propia tras la retirada de rescatistas. “Ese aparato de iluminación, la planta eléctrica, las herramientas, todo es por mi cuenta, todo lo compré yo”, señaló, mientras el grupo avanzaba en la remoción de escombros.

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Luego de más de una semana de búsqueda, lograron llegar hasta el departamento donde vivían los adolescentes y su tía. El álbum hallado evidencia el avance, aunque la esperanza de hallar a los jóvenes con vida se desvanece. Dentro de la estructura, una cadena de nueve personas participa en la búsqueda, mientras en otros puntos familiares perforan desde distintos ángulos en busca de un milagro.

Damián Molero, hermano de Ocando, reconoce el riesgo de internarse en los restos inestables: “Pero, para nosotros los familiares, vale la pena arriesgarse, ellos (el Gobierno) lo que quieren es demoler”. En ese sentido, también florecen los sentimientos de impotencia y rabia por la falta de apoyo: “La Guardia Nacional y el Ejército han venido con palas nuevas a hacer simulacros. Nosotros sabíamos que aquí no iba a haber respuesta de nada, aquí no ha habido apoyo de nada”, denuncia, señalando las ruinas de los edificios construidos años atrás.

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Los equipos de rescate registran los escombros tras los terremotos del 24 de junio en Caraballeda, estado de La Guaira (Venezuela), el 9 de julio de 2026 (REUTERS/Leonardo Fernández Viloria)
Los equipos de rescate registran los escombros tras los terremotos del 24 de junio en Caraballeda, estado de La Guaira (Venezuela), el 9 de julio de 2026 (REUTERS/Leonardo Fernández Viloria)

Lázaro Cardozo, quien busca a Fabiana, hija de su prima, responsabilizó tanto al régimen del ex dictador Nicolás Maduro como a la actual presidenta encargada, Delcy Rodríguez. “Hago un llamado a lo que se llama gobierno en este país que acelere. Hay tanto dinero, Venezuela es millonaria”, reclama Cardozo, quien también sostiene que las edificaciones colapsaron por negligencias estructurales. “Se dedicaron nada más a hacer populismo, a fabricar sin bases, sin conciencia, solo por un voto”, argumentó, y agregó: “Ellos te quiebran las piernas y luego te dan el bastón, para que tú les agradezcas el bastón (…) Nos devastaron, acabaron con nosotros”.

Cardozo afirma que el tiempo se detuvo tras los sismos de magnitud 7,2 y 7,5 que sacudieron la región la tarde del 24 de junio. “Estoy en shock, paralizado”, asegura, y promete no desistir en la búsqueda de Fabiana: “No la vamos a dejar aquí”. A pocos metros, Ciro Ocando prosigue la excavación, movido por la desesperación y el compromiso familiar.

En medio la búsqueda de los familiares, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, informó el jueves que su Gobierno logró restaurar el 96% del servicio de energía eléctrica en el estado La Guaira, el más golpeado por los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 ocurridos el 24 de junio.

Una bandera venezolana cuelga rodeada de escombros, tras los terremotos del 24 de junio, en Caraballeda, estado de La Guaira, Venezuela, el 9 de julio de 2026 (REUTERS/Leonardo Fernández Viloria)
Una bandera venezolana cuelga rodeada de escombros, tras los terremotos del 24 de junio, en Caraballeda, estado de La Guaira, Venezuela, el 9 de julio de 2026 (REUTERS/Leonardo Fernández Viloria)

“El servicio eléctrico en el estado está recuperado en un 96 %, 21 subestaciones eléctricas fueron recuperadas ya completamente”, detalló Rodríguez durante una supervisión de las obras de reconstrucción en la zona de Macuto, según una transmisión del canal estatal Venezolana de Televisión.

La funcionaria también señaló que la distribución de agua potable se restableció en un 84 %. En las áreas donde la infraestructura colapsó, la provisión de agua se mantiene mediante camiones cisterna. Respecto al servicio de telecomunicaciones, Rodríguez indicó que la empresa estatal Cantv avanza en la recuperación, aunque no precisó cifras concretas sobre el estado de la red.

En paralelo, la Embajada de Estados Unidos en Caracas informó que Starlink distribuyó más de 1.600 kits de conectividad en Venezuela para asistir a equipos de rescate, personal médico y organizaciones humanitarias desplegados en las zonas más afectadas por los sismos.

(Con información de AFP)

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