Crimen y Justicia

Crimen del hombre apuñalado en medio de los festejos por la Selección en Neuquén: imputaron al principal sospechoso

La víctima fue identificada como Jonathan Pintos. Todo sucedió poco antes de la medianoche cuando uno de los responsables comenzó a molestar a una mujer que se encontraba con la víctima. Hay un segundo implicado prófugo

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La víctima de 30 años recibió una puñalada en el tórax que le generó una hemorragia. Hay una persona detenida.

Durante los festejos por el triunfo de la selección argentina frente a Egipto en el Mundial 2026, Jonathan Pintos, de 30 años, fue asesinado de una puñalada en la localidad de Añelo, ubicada en la provincia de Neuquén. El principal sospechoso, identificado como V.A.C, quedó detenido y este jueves, el Ministerio Público Fiscal lo imputó por “homicidio simple en carácter de autor”.

Mientras avanza la investigación, el acusado quedó detenido con prisión preventiva. La Justicia ahora trabaja para ddar con el paradero de un segundo sospechoso, que permanece prófugo. La agresión ocurrió en un bar cerca de las 23:30 del martes, en la intersección de las rutas provinciales 7 y 17. En el interior del lugar, uno de los culpables comenzó a molestar a una mujer que estaba con Pintos y sus amigos.

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En ese marco, se produjo la pelea que continuó en la vía pública. De esta manera, el hombre perdió la vida tras recibir una puñalada a la altura del torax. El informe preliminar de la autopsia estableció que la causa del deceso fue una hemorragia interna.

Tras el ataque, ambos agresores escaparon en un auto y, minutos después, V.A.C fue detenido cuando regresaba al bar. Además, los agentes secuestraron un arma blanca que habría sido utilizada durante el ataque. Toda la evidencia quedó a disposición de la fiscal Eugenia Titanti, quien dispuso la detención preventiva del acusado.

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El video que circuló en redes sociales muestra a Pintos sin signos vitales en medio de la calle, mientras los equipos de emergencia y personal policial llegaban al lugar. Personal de la Comisaría N°10, peritos de Criminalística y Bomberos Voluntarios trabajaron en la escena.

La fiscal detalló que la víctima se encontraba “gravemente herida, logró zafarse y corrió unos metros hasta la esquina donde cayó y falleció casi de manera inmediata debido a una hemorragia torácica masiva provocada por una puñalada que le perforó el corazón”. También puntualizó: “Además de dicha lesión mortal, Pinto recibió seis lesiones más, cortantes y punzocortantes en su cabeza, tórax y manos”.

Apuñalamiento fatal en Neuquén durante festejos, un detenido con preventiva y la policía continúa la búsqueda de un prófugo
Apuñalamiento fatal en Neuquén durante festejos, un detenido con preventiva y la policía continúa la búsqueda de un prófugo

Como medida cautelar, el fiscal requirió que el imputado permanezca en prisión preventiva por un plazo de seis meses. Según el Ministerio Público Fiscal, se argumentó que existe riesgo de fuga y de entorpecimiento de la investigación.

El comisario Sergio Ranguimán, coordinador de la Dirección de Seguridad Interior de Añelo, declaró en Radio 7 que la investigación tratará precisar cómo se desencadenó la discusión. “Hay que determinar eso, si se habría generado algún entredicho, algo que derivó en esta situación posteriormente en la vía pública”, declaró.

El comisario Ranguimán también detalló: “Se pudo individualizar un arma blanca que también fue secuestrada y en este momento todo ya está puesto a disposición de la fiscal interviniente”. El procedimiento incluyó la revisión de cámaras y la recolección de testimonios que ubican al sospechoso en el lugar del hecho.

El despliegue policial permitió la rápida detención del presunto agresor y la recolección de pruebas clave para la investigación judicial. El Ministerio Público Fiscal de Neuquén destacó la colaboración de los equipos forenses y de la policía local para esclarecer el hecho. Subrayaron la importancia de los registros fílmicos y los testimonios de testigos presenciales para reconstruir la secuencia del crimen.

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