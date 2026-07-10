La ONU y la OPS alertan que la emergencia sanitaria en Venezuela entró en una fase crítica tras los terremotos

La ONU y la OPS alertan que la emergencia sanitaria en Venezuela entra en una fase crítica tras los terremotos (REUTERS)

La demanda de asistencia humanitaria aumentó en las zonas más afectadas por los terremotos que sacudieron Venezuela el 24 de junio, mientras la Organización de las Naciones Unidas (ONU) lanzó un llamado para recaudar cerca de 300 millones de dólares destinados a asistir a 1,3 millones de personas y la Organización Panamericana de la Salud (OPS) advirtió que la emergencia sanitaria “está lejos de haber terminado”.

En el estado de La Guaira, donde se concentró la mayor parte de la destrucción, miles de personas acudieron a cocinas móviles, clínicas temporales y hospitales de campaña instalados por organizaciones no gubernamentales y agencias internacionales. La asistencia alcanza tanto a quienes perdieron sus viviendas como a personas que, pese a conservar sus hogares, necesitan atención médica o medicamentos.

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El jefe de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU, Tom Fletcher, explicó que las necesidades de la población cambiaron con el paso de las semanas. “Está claro en los lugares donde se encuentran los desplazados que, especialmente después de dos semanas, la gente llega porque no pudo recibir otros tratamientos. Ya no llegan solo con fracturas, llegan con esas necesidades de salud de largo plazo. Es vital que estemos allí para ellos”, afirmó.

Los equipos médicos que trabajan en la comunidad de Catia La Mar reportaron un aumento de enfermedades cutáneas, casos de diarrea y solicitudes de medicamentos para tratar enfermedades crónicas como diabetes e hipertensión. Los profesionales atribuyen parte de estos problemas al hacinamiento y a las deficientes condiciones de acceso al agua potable y al saneamiento, dificultades que ya afectaban a numerosas comunidades antes de los terremotos.

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Irma Echarri, de 67 años, acudió a una unidad médica móvil con las cajas vacías de las gotas para los ojos y del analgésico que utiliza habitualmente con la esperanza de recibir nuevos medicamentos. También buscó atención por un dolor persistente en la nariz que apareció después de los sismos. “Me duele mucho. Me duele porque me duele”, expresó mientras esperaba atención médica.

En el estado de La Guaira, donde se concentró la mayor parte de la destrucción, miles de personas acudieron a cocinas móviles, clínicas temporales y hospitales de campaña instalados por organizaciones no gubernamentales y agencias internacionales (REUTERS)

Aunque su vivienda no sufrió daños, muchos de sus vecinos permanecen en refugios temporales o pasan las noches al aire libre. Según cifras oficiales, los terremotos provocaron el colapso de 190 edificios y daños en otros 856.

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El Gobierno interino encabezado por Delcy Rodríguez estimó que cerca de 18.000 personas quedaron sin vivienda. Los desplazados ocupan escuelas, plazas, parques, aceras y otros espacios públicos mientras continúan las tareas de asistencia.

De acuerdo con la última actualización oficial difundida el jueves, los dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5, registrados con apenas 39 segundos de diferencia, dejaron hasta el momento 3.811 muertos, 16.740 heridos y más de 17.900 personas sin hogar.

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Entre los desplazados también se encuentra Zulbey Reyes, de 41 años, quien perdió su empleo como niñera tras el desastre. La mujer acudió a una clínica administrada por la organización venezolana Paluz junto con el Comité Internacional de Rescate debido a un fuerte dolor en el pecho.

“Pensé que era mi corazón el que estaba enfermo. Pero es un nervio que se inflamó después de los gritos de aquel día”, relató tras recibir atención médica y medicamentos.

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El representante de la Organización Panamericana de la Salud en Venezuela, Armando Denegri, informó que “el 50% de los profesionales de la salud de La Guaira resultó directamente afectado” por los terremotos. “Algunos desaparecieron, algunos murieron y otros sufrieron graves consecuencias de la crisis, con impacto también sobre sus familias”, señaló, sin ofrecer más detalles.

Según cifras oficiales, los terremotos provocaron el colapso de 190 edificios y daños en otros 856 (REUTERS)

La Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres estimó que los daños físicos directos en viviendas e infraestructura ascienden a unos 37.000 millones de dólares.

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Por su parte, la OPS aseguró que la respuesta sanitaria entró en una etapa decisiva. El organismo informó que movilizó hasta ahora 9 millones de dólares de los 24 millones que necesita para atender la emergencia.

“La respuesta está entrando ahora en una nueva fase igualmente crítica, centrada en la estabilización, la continuidad de la atención y la recuperación temprana”, indicó la organización.

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El director de la OPS, Jarbas Barbosa, advirtió que “la emergencia sanitaria está lejos de haber terminado” y señaló que las prioridades continúan enfocadas en salvar vidas, mantener el funcionamiento de los servicios esenciales de salud y prevenir nuevos riesgos sanitarios.

El director de Emergencias de la OPS, Ciro Ugarte, subrayó la urgencia del financiamiento internacional. “Ese pedido es de extrema urgencia. No es para rehabilitación, es para respuesta y recuperación de los servicios esenciales”, afirmó.

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Actualmente operan en Venezuela dos equipos médicos internacionales de emergencia y la OPS envió seis toneladas métricas de insumos médicos desde su centro logístico en Panamá. Además, el organismo precisó que parte de los recursos provienen de su fondo para desastres, del Fondo de Emergencias de la Organización Mundial de la Salud, de Naciones Unidas, de la Unión Europea y de aportes comprometidos por Canadá y España.

Actualmente operan en Venezuela dos equipos médicos internacionales de emergencia y la OPS envió seis toneladas métricas de insumos médicos desde su centro logístico en Panamá (REUTERS)

Barbosa explicó que los principales riesgos posteriores a una catástrofe de esta magnitud se relacionan con las interrupciones en la atención sanitaria, el hacinamiento, el acceso limitado al agua potable, la vacunación y el impacto psicológico sobre la población y el personal médico.

Fletcher también destacó el cambio en la relación entre el Gobierno venezolano y las organizaciones humanitarias, que durante los últimos años enfrentaron restricciones y acusaciones oficiales.

“Cuando existe una crisis de esta magnitud, la gente deja la política a un lado y puede concentrarse en salvar la mayor cantidad posible de vidas. Eso es lo que veo hasta ahora en esta respuesta”, sostuvo.

(Con información de AP y EFE)