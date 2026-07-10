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EN VIVO | Clima en CDMX y México hoy viernes 10 de julio: saca el paraguas, estas son las ciudades donde se esperan lluvias

Sigue en tiempo real las actualizaciones del pronóstico del clima en los distintos estados de la República Mexicana

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06:05 hsHoy

Clima en México: la previsión meteorológica para Ciudad de México este 10 de julio

La temperatura más alta registrada en el país fue la del 6 de julio de 1966, cuando el termómetro subió hasta los 58.5 grados

La información sobre el clima es cada vez más relevante para la sociedad. (Infobae/Jovani Pérez)
La información sobre el clima es cada vez más relevante para la sociedad. (Infobae/Jovani Pérez)

A consecuencia del cambio climático, las variaciones en el estado del tiempo son más constantes lo que provoca que, en un solo día, puedan registrarse altas temperaturas, lluvias constantes, así como fuertes heladas; lo mejor es tomar precauciones y checar el pronóstico del clima para este viernes en Ciudad de México.

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06:03 hsHoy

Durante este viernes, circulaciones ciclónicas y vaguadas en niveles medios y altos de la atmósfera, junto con canales de baja presión y la onda tropical núm. 17 sobre el sur del país, provocarán chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes con descargas eléctricas en gran parte del territorio nacional. Se prevén lluvias puntuales intensas en Guerrero y Oaxaca.

La onda tropical núm. 18 ingresa a la península de Yucatán y genera lluvias fuertes en la región. Además, un anticiclón en niveles medios de la atmósfera mantiene ambiente caluroso a muy caluroso en el noroeste y norte del país, con persistencia de la onda de calor en Baja California Sur (centro y sur), Sonora, Sinaloa (centro y sur), Michoacán (costa) y Oaxaca (sur).

Paraguas negro con gotas de lluvia en primer plano, pavimento mojado, coches, semáforo en rojo, árboles, farolas, edificios altos y el Ángel de la Independencia al fondo.
El SMN prevé que las lluvias continúen en la capital mexicana. . (Imagen Ilustrativa Infobae)

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