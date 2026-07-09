A dos semanas de los sismos, Venezuela convocó a empresas extranjeras para la construcción “agresiva” de casas

Venezuela convocó a empresas extranjeras para la construcción “agresiva” de casas para los damnisficados por los terremotos

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció la convocatoria a empresas nacionales y extranjeras para llevar adelante una construcción “agresiva y rápida” de casas destinadas a las víctimas de los terremotos que ocasionaron al menos 3.811 muertes y dejaron a más de 17.900 personas sin hogar. En una transmisión a través de Venezolana de Televisión (VTV), Rodríguez detalló que un equipo de expertos en suelo y subsuelo ya está identificando los espacios donde se prevé desarrollar nuevas viviendas y ciudades antisísmicas.

Rodríguez indicó que próximamente se dará a conocer el cronograma del plan de ejecución de estas obras. El proyecto, respaldado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), contempla la importación de viviendas prefabricadas para enfrentar la emergencia habitacional, según explicó el subsecretario general de la ONU para Asuntos Humanitarios, Tom Fletcher, en declaraciones a la agencia EFE. El funcionario de Naciones Unidas aseguró desde Playa Grande, una de las zonas más afectadas, que el sistema del organismo internacional ya está recaudando fondos para poner en marcha la iniciativa.

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El representante de la ONU también pidió la flexibilización de las sanciones a Venezuela para evitar obstáculos en la llegada de ayuda y en la ejecución de los planes de recuperación. Por su parte, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) estimó de manera preliminar en USD 6.700 millones los daños físicos directos provocados por la catástrofe.

El Gobierno venezolano reportó 190 edificios colapsados, principalmente en la región de La Guaira, próxima a Caracas. Rodríguez comunicó que mantiene conversaciones con países como Estados Unidos y Brasil, así como con organismos internacionales, entre ellos el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial, para acelerar el proceso de reconstrucción.

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Un hombre hace una pausa mientras busca a sus familiares bajo los escombros tras los terremotos del 24 de junio en Los Corales, La Guaira, Venezuela, el 4 de julio de 2026 (REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria)

La presidenta encargada anunció la creación de un fondo inicial equivalente a USD 200 millones de dólares y la apertura de una cuenta en el CAF-Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe destinada a canalizar donaciones internacionales.

El balance de víctimas del doble terremoto que sacudió Venezuela el 24 de junio ascendió a 3.811 fallecidos, según las cifras actualizadas difundidas el miércoles por el titular de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez. El nuevo reporte registra también 16.740 personas heridas y 17.907 venezolanos sin vivienda por daños severos o colapso total de sus hogares.

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Rodríguez precisó que los equipos de socorro identificaron afectaciones en 856 edificios, con 190 estructuras completamente destruidas. “Al día de hoy, 8 de julio de 2026, 3811 hermanas y hermanos, lamentablemente, han fallecido por causa de la tragedia del doblete sísmico”, afirmó el funcionario.

Un miembro del equipo de rescate mexicano conocido como los «Topos» trabaja tras los terremotos del 24 de junio en Los Corales, La Guaira, Venezuela, el 4 de julio de 2026 (REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria)

Las operaciones de emergencia incluyeron rescates, atención médica, distribución de alimentos y el despliegue de equipos nacionales e internacionales. El balance oficial indica que 6.462 personas fueron rescatadas de entre los escombros y más de 86.000 familias recibieron asistencia desde el comienzo de la emergencia.

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Cerca de 17.000 personas permanecen en alguno de los 61 campamentos habilitados en La Guaira, Caracas y otras zonas afectadas por los terremotos. En estos espacios, las autoridades señalaron el fuerte impacto psicológico sufrido por los damnificados y han destacado la apertura de canales telefónicos de asistencia con profesionales de la salud mental para brindar apoyo especializado a la población desplazada.

Además, el miércoles, el gobierno chavista de Venezuela solicitó ante un foro ministerial de Naciones Unidas la liberación de activos estatales congelados en el exterior como condición para financiar la reconstrucción tras los terremotos del 24 de junio. El canciller Iván Gil Pinto planteó, en videoconferencia con la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU (OCHA), que los países con fondos venezolanos bloqueados “inicien un plan de liberación de estos fondos” para poder utilizarlos en la recuperación de la zona devastada por los terremotos.

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(Con información de EFE)