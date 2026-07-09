Venezuela

Amnistía exige conocer el paradero de Luis Manuel Otero Alcántara, desaparecido tras ser sacado de la cárcel cubana

El artista y preso político, fundador del Movimiento San Isidro, fue trasladado el 7 de julio desde la prisión de Guanajay bajo un operativo de la Seguridad del Estado; ni su familia ni sus allegados han recibido información oficial sobre su situación

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Imagen de Archivo de Luis Manuel Otero Alcántara, artista, disidente y líder del Movimiento San Isidro (MSI), encarcelado en Cuba EFE/ Yander Zamora
Imagen de Archivo de Luis Manuel Otero Alcántara, artista, disidente y líder del Movimiento San Isidro (MSI), encarcelado en Cuba EFE/ Yander Zamora

La dictadura cubana trasladó el lunes 7 de julio al artista y preso político Luis Manuel Otero Alcántara desde la cárcel de máxima seguridad de Guanajay, en la provincia de Artemisa, sin comunicar a su familia ni a sus allegados el destino ni las condiciones del movimiento. Más de 24 horas después, su paradero seguía siendo un misterio. Su condena de cinco años expira este jueves 9 de julio.

Amnistía Internacional (AI) fue la primera organización en hacer pública la alarma. “¿Dónde está Luis Manuel Otero Alcántara?”, preguntó en redes sociales, mientras denunciaba que la familia y los amigos del artista “no tienen información oficial sobre su paradero, luego de que fuera sacado de la prisión de Guanajay”. La ONG exigió su “liberación inmediata e incondicional, sin vigilancia, sin exilio forzado, sin nuevas acusaciones fabricadas”, según informó EFE.

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La activista y curadora Anamely Ramos, integrante del Movimiento San Isidro, fue más directa. “Ahora mismo Luis Manuel está desaparecido. No está libre. No está excarcelado. Está en manos de la Seguridad del Estado en algún lugar de La Habana”, escribió en redes sociales. Ramos precisó que el entorno del artista supo del traslado únicamente gracias a “la solidaridad de otros presos” del penal, ya que las autoridades no emitieron ninguna comunicación oficial.

La familia confirmó que el artista no regresó a su vivienda en el barrio de El Cerro, en La Habana. La curadora Yanelys Núñez informó a Martí Noticias que el traslado ocurrió dos días antes de extinguirse la condena y que Otero Alcántara tampoco estaba en ninguna dirección conocida de sus allegados. “Lo damos como desaparecido”, afirmó.

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FILE PHOTO: Organizer of the "00Biennial" Luis Manuel Otero Alcantara speaks during an interview at his home in Havana, Cuba, May 2, 2018 Picture taken May 2, 2018 REUTERS/Alexandre Meneghini/File Photo
FILE PHOTO: Organizer of the "00Biennial" Luis Manuel Otero Alcantara speaks during an interview at his home in Havana, Cuba, May 2, 2018 Picture taken May 2, 2018 REUTERS/Alexandre Meneghini/File Photo

Cubalex, el centro de asesoría legal independiente con sede en Miami, denunció que el traslado fue ejecutado bajo un “fuerte operativo de la Seguridad del Estado” y apuntó que las autoridades buscan “mantenerlo aislado mientras se resuelve un proceso de parole humanitario en Estados Unidos”, según recogió AFP. La curadora Núñez explicó que esa solicitud lleva semanas en trámite y que el régimen actuó para evitar que el artista quedara en libertad en Cuba en vísperas del 11 de julio.

Otero Alcántara, de 38 años, fue detenido el 11 de julio de 2021 cuando intentaba sumarse a las manifestaciones que ese día estallaron en numerosas ciudades de la isla, las mayores protestas antigubernamentales en Cuba en décadas. Fue condenado en junio de 2022, en un juicio a puerta cerrada, a cinco años de prisión por “ultraje a los símbolos de la patria, desacato y desórdenes públicos”. En el mismo proceso, el rapero Maykel Castillo Pérez, conocido como Maykel Osorbo, recibió una condena de nueve años.

El Tribunal Supremo Popular rechazó en abril un recurso que solicitaba la libertad anticipada del artista. Cubalex también había presentado un habeas corpus argumentando que ya había cumplido la condena si se computaban el tiempo de prisión preventiva y las reducciones previstas por la legislación cubana. Ese recurso fue igualmente desestimado.

Artista autodidacta, Otero Alcántara fue uno de los impulsores del Movimiento San Isidro, colectivo fundado en 2018 que reunió a artistas, periodistas e intelectuales en defensa de la libertad de expresión frente al Decreto 349, norma que amplió los mecanismos de censura sobre la actividad artística en Cuba. En 2021, Time lo incluyó entre las cien personas más influyentes del mundo. Durante el encarcelamiento recibió el Premio a la Democracia 2026 de la National Endowment for Democracy y el Premio Václav Havel a la Disidencia Creativa.

El embajador de Estados Unidos ante la ONU exhibió el martes una fotografía del artista junto a otros presos políticos cubanos durante un debate de la Asamblea General convocado a petición de La Habana para discutir las sanciones estadounidenses. El régimen no ha dado ninguna explicación sobre el traslado. La incógnita ya no es cuándo saldrá de Guanajay, sino si la dictadura cubana tiene intención de dejarlo libre.

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